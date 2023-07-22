Денег будет не хватать — финансовый гороскоп на 23 июля

Наш гороскоп поможет читателям лучше понять свое поведение и принимать более осознанные решения в повседневной жизни.
Овен
Сегодня у Овнов наиболее проблемной темой дня может стать усиление разногласий с деловым партнером. Возможно, вы будете склонны к радикальным поступкам, а ваш основной партнер откажет вам в поддержке. В любом случае лучше воздержаться от обсуждения с ним принципиальных острых вопросов. Другой проблемной темой могут стать отношения с клиентами в сфере услуг.
Телец
Сегодня у Тельцов основной сложностью в работе может стать эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. В ходе текущей работы могут быть допущены ошибки и не исключены технические сбои. Вероятно, вы будете много энергии вкладывать в работу в надежде увеличить уровень доходов. Однако вам придется столкнуться с непониманием и даже противодействием со стороны отдельных коллег.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может усилиться склонность к финансовым авантюрам. Для вас может быть характерно чувство несобранности, распыления сил и времени, что создает условия для пустой и шумной суеты при минимальном результате. Все это может привести к убыткам. Старайтесь обходиться теми деньгами, что у вам есть в наличии. Воздержитесь от оформления кредитов.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют отложить на другой день хлопоты по оформлению и регистрации недвижимой собственности, заключения договора на аренду или поиска жилья для работы в другом городе. Вам, возможно, будет трудно обеспечить себе спокойные условия для результативного труда. Внешние обстоятельства складываются не благоприятно для деловой активности — в любом деле может ощущаться сопротивление.
Лев
Сегодня Львы могут попасть в информационно насыщенный поток, в котором трудно будет разобраться и правильно сориентироваться. Вам будет непросто отделить ложные сведения от достоверной информации. Основной задачей многих из вас на сегодня является сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период.
Дева
Сегодня для Дев вопросом номер один может стать обеспечение сбалансированности в бюджете. Бизнесменам может не хватить оборотных средств для развития бизнеса. Потребность в расходах может резко возрасти, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Поэтому важно правильно планировать свои финансовые расходы и подходить к покупкам экономнее.
Весы
Сегодня у Весов эмоциональное состояние может оказаться на грани срыва из-за больших психических перегрузок. Это не лучшим образом отразится на ваших деловых качествах. Частая смена настроения может привести к отказу от запланированных дел. Звезды советуют вам не принимать решения под действием эмоционального порыва. Отношения с деловыми партнерами и клиентами могут выйти из-под контроля.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут попасть в стесненную ситуацию. Вашу активность могут ограничить внешние обстоятельства или коллеги по работе. Не отвлекайтесь на посторонние разговоры и интриги. В трудовом коллективе вы можете почувствовать себя в изоляции, что также будет оказывать на вас психологическое давление. Вы можете проявлять нерешительность в работе из-за внутренних сомнений в целесообразности тех или иных действий.
Стрелец
Сегодня Стрельцам будет сложнее работать в составе группы единомышленников или друзей. Совместные коллективные проекты трудно будет согласовать. Долгосрочным планированием сегодня лучше не заниматься. Будьте готовы к неожиданностям, в результате которых придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Отдавайте предпочтение традиционной для себя работе, где вы имеете большой опыт.
Козерог
Сегодня для Козерогов актуальными могут стать вопросы карьерного роста или потери занимаемой должности. Возможно неожиданное понижение в должности, выговор или увольнение. Руководящим работникам рекомендуется контролировать исполнение своих распоряжений. Однако старайтесь деликатнее относиться к сотрудникам и воздержитесь от кадровых перестановок.
Водолей
Сегодня Водолеям, вероятно, придется потратить немало сил, чтобы продолжать поддерживать свои деловые связи. Не исключено, что ваши компаньоны поведут себя непоследовательно. Особенно это может затронуть тех, кто имеет отношение к торговле, транспорту, экспортно-импортным операциям, консультациям и работе с информацией. От новых знакомств пока лучше воздержаться.
Рыбы
Сегодня у Рыб день может быть отмечен нестабильностью в финансовом положении. Многие из вас могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Не исключена задержка в поступлении финансовых средств на ваши банковские счета от деловых партнеров. Поиск дополнительных финансов в виде кредитов может еще больше усугубить положение.