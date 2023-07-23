Ищем гармонию во всем — гороскоп на 24 июля

23 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах советует ориентироваться на принципы равновесия и гармонии, искать компромиссы и соблюдать этикет.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что важные условия успеха — приятный имидж, любезность, чувство юмора. День создает условия для дипломатии, флирта, супружеских переговоров, общей социализации, равноценного взаимообмена. Он подходит для свадеб, свиданий, вечеринок, мероприятий с эстетическим уклоном, литературных публикаций и творческих встреч, для юридических, дизайнерских и других консультаций, для поисков посредника, агента или спутника. Могут активно обсуждаться нужды детей, детали праздника или отпуска. Овен Сегодня у Овнов интересы могут чаще обычного пересекаться с интересами других людей. Этот день подчеркивает важность супружеских отношений, любовной гармонии, хороших манер, общей дипломатичности и лояльности. Приветствуется готовность к обмену или компромиссу. Овнам, реализующим себя в сфере услуг или на литературном поприще, будет важен контакт с целевой аудиторией: читателями, клиентами. Телец Сегодня Тельцам желательно придерживаться чувства меры, избегать максимализма. Можно использовать этот день для поддержания лояльности в рабочем коллективе, обмена услугами, смягчения отношений с подчиненными или помощниками. Он может стать школой дипломатии в семье и браке. Могут привлечь внимание тонкости имиджа, этикета, дизайна, сервировки. Часто будет требоваться компромисс в мелочах. Близнецы Сегодня Близнецов к приятному общению, легким развлечениям, романтике или наслаждению прекрасным приглашает день. Стоит воспользоваться моментом и получить от него позитивные эмоции, пока насущные дела вновь не заявили о себе в полную силу. Лучше не откладывать визит в гости, посещение салона красоты, погружение в творческое хобби, контакт с детьми, интересным собеседником или объектом симпатий. Рак Сегодня Ракам стоит обратить внимание на важность гармоничной атмосферы в их доме и (или) офисе. На первом месте при этом окажется эстетика обстановки или психологический комфорт. Может оказаться важным соблюдение собственных и чужих прав в равной пропорции. В отсутствие согласия лучшим выбором станет компромисс, желательно строить его на пересечении материальных или творческих интересов. Лев Сегодня Львам везет: обстановка вокруг как нельзя лучше отвечает их вкусам и чаяниям. Где бы они ни очутились, их будут ждать красивые вещи, приятные знаки внимания или хорошие новости. Прекрасный момент для раскрытия собственных талантов, поддержания личных связей и симпатий, забот о красоте и стиле, для любовных свиданий, прогулок, вечеринок, гостевых визитов. Возможны удачные покупки, подарки. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что это подходящий день для приятного общения, шопинга и полюбовных договоренностей, для поиска подходящего компромисса в финансовых делах, а также поддержания баланса интересов в личных отношениях. Не стоит применять силовые методы и навязывать свои взгляды там, где можно пойти на уступки, уладить дело подарком или комплиментом, совершить красивый равноценный обмен. Весы Сегодня Весы в благоприятном для себя положении и звезды советуют им использовать хорошие стороны ситуации в своих интересах, не откладывая намеченное на завтра. Не стоит медлить с приятным общением, важной заявкой, обсуждением творческих идей, желанными покупками, проведением праздников и романтических встреч, выступлением в выбранной роли, выполнением функции посредника или представителя. Скорпион Сегодня Скорпионам придется ориентироваться на правила поведения, этикет, нормы или законы, и порой балансировать между их противоречивыми пунктами. Не исключено, что в течение дня им придется подстроиться под обстоятельства, обменяться с кем-то ролями или пойти на уступки. Конкретные практические дела на этот день лучше не планировать, так как для их выполнения может не быть нужных условий. Стрелец Сегодня Стрельцам обещают много приятных минут и неплохие виды на будущее. Стоит минимизировать или отложить рутинные дела, чтобы освободить время для личной жизни и неформального общения, включая зарубежное. Это подходящий момент для восстановления навыков социализации, посещения мероприятий, оживления связей с другом или объектом симпатий. Возможно, удастся совместить несколько направлений. Козерог Сегодня Козерогам важно придерживаться этикета, но считаться им следует не только с внешними условностями. Многим Козерогам придется также учитывать свое самочувствие и настроение — особенно, если они вынуждены обсуждать серьезные для себя вопросы и сохранять при этом видимость душевного равновесия. Возможно, стоит вовремя покинуть мероприятие или совещание, пока дискомфорт не стал сильнее. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют пользоваться удачным стечением обстоятельств для решения юридических и эстетических вопросов, а также поддержки гармонии в отношениях, особенно личных. Это удачный момент для супружеского разговора, любовного диалога. Несмотря на тенденцию к равноправному обмену мнениями, стоит чаще предоставлять слово собеседнику, учитывать его вкусы и считаться с его самолюбием. Рыбы Сегодня Рыбам лучше не быть чересчур беспечными. Не стоит бояться серьезных проблем, но не помешает иметь альтернативные варианты их решения на крайний случай: это добавит уверенности. Самое время заручиться информационной, финансовой или иной поддержкой, восстановить полезные партнерские договоренности в качестве помощи и подстраховки. Хорошо иметь возможность компромисса, обмена или возврата.