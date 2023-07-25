Бешеные эмоции — любовный гороскоп на 26 июля

Наш гороскоп позволит лучше понять эмоциональные и энергетические тенденции этого дня.
Овен
Сегодня Овны могут стать менее общительными и легкомысленными, зато более страстными, эмоциональными и настойчивыми. Они могут удивить любимого человека вниманием к психологическим деталям, потребностью в тайне или уединении. Некоторые представители знака станут более подозрительными и ревнивыми.
Телец
Сегодня Тельцам стоит помнить, что их личные отношения находятся на грани серьезного разлада — иногда невидимого и неочевидного, но от этого не менее опасного. К счастью, есть и надежные пути к согласию. Самое время воспользоваться ими, чтобы снизить риск настоящих и будущих раздоров.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут демонстрировать любимому человеку не самые приятные стороны своего характера. Чаще всего в этом будут повинны обстоятельства, отмахнуться от которых у большинства Близнецов не получится. Им придется уметь переключаться из делового режима в романтический или отменить свидание.
Рак
Сегодня Ракам правильную тактику в делах сердечных нашептывает собственная интуиция, а обстоятельства достаточно часто подтверждают ее подсказки. Многие Раки смогут действовать в согласии со своим природным темпераментом, при этом их чувственность нередко будет сочетаться со сдержанностью.
Лев
Сегодня у Львов обстоятельства дня могут разойтись с представлением о положенном им по «королевскому» праву антураже. Многие Львы будут недовольны созданными судьбой декорациями, считая, что их любовная драма должна разыгрываться на иных подмостках. Требования партнера могут оказаться более скромными.
Дева
Сегодня Девы предпочитают словам действия и это подкупает их партнеров (особенно выгодным окажется такое поведение для представителей сильного пола). Однако им может недоставать некоторых качеств, которые делают личные отношения приятными, например, легкости, креатива или остроумия.
Весы
Сегодня Весы могут стать для своих любимых менее приятными спутниками. Не все Весы захотят играть в предложенные им игры (или они будут делать это без особого желания). Не исключено, что они начнут подавлять свои чувства в тот момент, когда от них ждут полной открытости и эмоциональной самоотдачи.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют полагаться в любви на собственное чутье: оно окажется более мудрым советчиком, чем популярные мнения или комментарии со стороны. Скорпионы, имеющие в личной жизни определенный план, смогут спокойно следовать ему и не всегда будут раскрывать свои намерения.
Стрелец
Сегодня Стрельцы будут чувствовать себя не очень уютно. Они могут утратить контроль над ситуацией, погрузиться в грустные мысли или оказаться против своей воли вдали от объекта симпатий. Звезды подсказывают, что смирение в таких условиях может оказаться мудрее протеста.
Козерог
Сегодня Козероги нуждаются в интимной обстановке, что может означать как «доверительной», так и «защищенной». Оказавшись в ней, они раскроются перед любимым человеком искренне и полностью. К сожалению, у партнера может быть другое представление о приятном свидании и гармоничном общении.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит осторожнее демонстрировать свои чувства, избегать спешки и аккуратнее управлять своими сексуальными желаниями. Возможно, обстоятельства окажутся не самыми благоприятными для продолжения гармоничного общения и в любовных отношениях начнут всплывать какие-то сложности.
Рыбы
Сегодня Рыбы согласны отдать инициативу в отношениях партнеру, если он отвечает всему комплексу их требований и не обманывает их ключевых ожиданий. Многие Рыбы охотно закроют глаза на отдельные недостатки и легкомысленные привычки своей пассии, если видят в ней своего друга или наставника.