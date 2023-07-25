День верных решений — финансовый гороскоп на 26 июля

Наш гороскоп поможет пролить свет на потенциальные события и изменения в повседневной жизни, а также даст советы о том, как эффективно использовать эти влияния для достижения лучших результатов.
Овен
Сегодня Овны с особым желанием могут приступить к работе и добиться впечатляющих результатов. Этому может способствовать гармоничная обстановка в трудовом коллективе, когда все функции четко распределены между коллегами и царит идеальный порядок. Вы сумеете значительно улучшить свои навыки работы с инструментами.
Телец
Сегодня Тельцы творческих профессий смогут в полной мере проявить свои таланты. Вырастут доходы у всех, кто в своей деятельности связан с индустрией моды, отдыха, развлечений и увеселительных мероприятий. Процветает оптовая торговля модной одеждой, косметикой, спортивными и детскими товарами. Преуспеют те, кто делает жизнь людей красивее, здоровее и радостнее.
Близнецы
Сегодня Близнецам в этот день, возможно, предстоит решать сложные вопросы и преодолевать множество препятствий. Самое рациональное, что вы могли бы сделать – составить с утра план действий и навести порядок на рабочем месте. С полудня и до конца дня воздерживайтесь от разговоров с коллегами на посторонние темы. Работа с информацией может внести путаницу и сумятицу.
Рак
Сегодня у Раков день может благоприятствовать контактам, поездкам, установлению и развитию деловых связей. Торговцы смогут закупить на оптовом складе партию товара, который впоследствии будет пользоваться повышенным спросом. Не останутся без работы консультанты, посредники, водители транспорта. Успешно идет работа с документами и с информационными потоками.
Лев
Сегодня Львы смогут повысить уровень доходов. В целом вы будете удачливы в деньгах, что будет проявляться в поступлении выгодных заказов. Многие из вас сумеют значительно улучшить мастерство и добьются высокого качества в работе. Индивидуальные предприниматели будут обеспечены выгодной работой.
Дева
Сегодня Девы могут быть необычайно внимательны и дипломатичны при общении с другими людьми. За счет возросшего обаяния вы сможете решить даже самые трудные вопросы. Особенно это относится к женщинам, работающим в сфере средств массовой информации, социальных службах, в торговле и на транспорте. Старайтесь вовлекать других людей в сферу своих экономических интересов.
Весы
Сегодня Весы лучше всего смогут поработать в тихой и комфортной обстановке. Хорошие условия труда могут стать едва ли не главным обстоятельством, способствующим успеху в работе. Дополнительные доходы могут получить работники ночных клубов, санаторно-курортных и медицинских комплексов, гостиниц и ресторанов.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не обойтись без дружеской поддержки и совета. Несмотря на то, что день в целом сложится напряженный, вам будет сопутствовать удача в деньгах, и вы в самый последний момент будете выходить сухими из воды. Не отказывайте в помощи людям, которые к вам обратятся. И пусть эта помощь будет бескорыстной. Бизнесменам рекомендуется заниматься благотворительностью.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов могут произойти определенные позитивные подвижки в карьере. В целом это хорошее время для руководящих работников, для принятия взвешенных управленческих и организационных решений. Это может быть обусловлено поступлением важных сведений, благодаря которым вы сможете сформировать правильные управленческие решения. Возможно, вам придется что-то скорректировать в ранее принятых решениях.
Козерог
Сегодня Козерогам, имеющим свой бизнес, советуют использовать день для раскрутки бизнеса, расширения рынков сбыта товаров и услуг. Воспользуйтесь для этого всеми доступными способами. Успешно проходят ознакомительные поездки в другие страны и регионы. Можно обмениваться опытом с коллегами из других регионов и из-за границы. Ваша деловая репутация может укрепиться благодаря глубоким профессиональным познаниям.
Водолей
Сегодня у Водолеев день может складываться удачно для финансово-кредитной деятельности. Можно брать и давать деньги взаймы, заниматься оформлением ипотечного кредита, страховать недвижимое имущество от материального ущерба. Финансисты смогут провернуть выгодные операции с деньгами, вложив их в доходные проекты. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют всячески развивать деловое партнерское сотрудничество. Возможно возобновление ранее прерванных партнерских отношений и внесение корректив в действующие договорные отношения. Прислушивайтесь к советам от окружающих. Можно делегировать партнеру часть своих полномочий, если вы не справляетесь с объемом работ.