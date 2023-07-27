Близкие подведут — гороскоп на 28 июля

27 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце побуждает к активности, которая будет гармоничной не во всех направлениях.

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Гороскоп на сегодня говорит, что день хорош для отдыха, любви, творчества, свободных занятий для души. В делах есть риск неудач, травм, ловушек, ссор, ошибок из-за импульсивности и небрежности. Положение Меркурия затруднит целевые контакты, создаст помехи в работах и поездках. Возможны проблемы при устройстве рабочих мест, оказании услуг, проведении лечебных и ремонтных процедур, обращении с инструментами, управлении аппаратурой, сотрудничестве с иностранцами и зарубежными сервисами. Стоит аккуратнее контактировать с животными. Овен Сегодня Овнам день добавляет энергии и авантюрного настроя, что может иногда создавать им проблемы. Многие Овны преуспеют в свободных занятиях, в играх или в художественной творческой деятельности, но могут быть неааккуратными в практических работах, которые требуют ювелирной точности. Не будет лишней осторожность при проведении медицинских процедур, в дороге и при обмене услугами с иностранцами. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют не увлекаться продвижением своих личных взглядов и не стремиться любой ценой утвердить свой персональный авторитет. Этот день приглашает к проявлению внутренней гибкости, самообразованию и расширению кругозора, в том числе через путешествия и контакты с другими культурами. Пригодятся меры предосторожности вдали от дома, на природе, в путешествиях и на тренировках. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что им лучше выдержать дополнительную паузу в своих делах, например, отложить новый этап домашних мероприятий или производственных работ. Не помешает осторожность в общении с близким и дальним окружением: в этот день легко возникают мелкие поводы для ссор, из-за которых есть риск подпортить отношения с начальством, партнерами, помощниками или домочадцами. Рак Сегодня Ракам день принесет череду хлопот, в которых будут и положительные моменты, и отдельные неудачи. Причиной проблем может оказаться неорганизованность, суета или некомпетентность в мелочах. Есть вероятность осложнений при работе с иностранцами и иногородними, с представителями медицины, образовательной сферы или обслуживающего сектора. Возможны моменты агрессивности в поведении питомцев. Лев Сегодня Львам день добавит уверенности в себе, вернет им личную харизму, поможет морально реабилитироваться в своих глазах или в глазах детей. Наиболее гармоничными способами самовыражения будут любовь, художественное творчество и хобби. В сфере бизнеса, спорта, туризма, интеллектуальной работы и активных коммуникаций успех сегодня может даваться труднее, не исключены досадные осечки и ловушки. Дева Сегодня Девам желательно минимизировать свои действия, чтобы избежать лишней суеты и непоследовательности. День усилит раздражительность и повысит риск мелкого травматизма. Важно не выходить за очерченные границы в домашних делах, не ссориться с членами своей семьи и соседями, быть аккуратнее в любых работах. Лучше повременить с озвучиванием своего мнения, командировкой, началом учебного цикла. Весы Сегодня Весам день способен поднять настроение в целом, но подпортить его нервирующими деталями. Возрастает вероятность тупиковых моментов в общении, приключений в поездках, недоразумений в контактах с иностранцами. Не исключены заминки и задержки в планах, связанных с ремонтом, учебой, посещением врача, поиском сервиса. Лучшей стороной дня может стать духовная подпитка или творческое вдохновение. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют аккуратнее вести любые дела — особенно, если в них подразумевается контакт с иностранцами или представителями других культур. Даже друзья в этот день могут подвести и проявить небрежность. Важно поставить границы лишнему энтузиазму, доверчивости и спешке. По возможности, стоит приостановить сделку или начало работ, чтобы продлить период подготовки или проверки. Стрелец Сегодня Стрельцам день возвращает их природную энергию и позитивный взгляд на жизнь, но не избавляет их от ошибок, помех и скачков настроения. Наибольшие сложности ожидаются в практических работах и прикладных сферах деятельности. Может навредить небрежность, спешка, некомпетентность или легкомысленное отношение к правилам. Важно не создавать поводов для разногласий с начальством и инстанциями. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют проявлять гибкость и действовать по обстоятельствам, но не отдавать свои дела на волю случая. Стоит отказаться от чрезмерной доверчивости и предусмотреть скрытые меры безопасности. Такой подход будет особенно актуален при сотрудничестве с иностранцами, вылазке на природу и выполнении лечебных процедур. Лучше отложить начало учебного процесса, отправку в путь. Водолей Сегодня Водолеев манят приятные перспективы будущего, но для исполнения желаний могут выбираться не самые подходящие средства. Возможно, под влиянием момента или давлением друзей захочется пойти на риск в каком-то мелком вопросе, появится искушение применить опасный метод или выбрать сомнительный путь. Многое будет зависеть от окружения, к тому или иному ходу может склонить чей-то личный пример. Рыбы Сегодня Рыбы проведут день в фазе информационной неопределенности и эмоционального напряжения. Любой порыв чреват цепочкой последующих проблем. Лучше не спешить с реакцией на события, не подхватывать чужие импульсы, спокойнее реагировать на вызов или критику. Если нельзя уклониться от активности, нужна осторожность, так как есть риск угодить в ловушку или создать повод для обострения разногласий.