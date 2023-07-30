Зарядимся мощной энергией — гороскоп на 31 июля-6 августа

На этой неделе на небе формируются два значимых планетных аспекта.

1 августа трин Марс-Юпитер — прекрасный аспект для бурной и плодотворной деятельности. Лучше всего проявляется в бизнесе, когда требуется дать старт масштабному проекту или сосредоточиться на расширении географии бизнеса. Человек может почувствовать, что в него вливается мощная энергия, и появляются силы для больших свершений. Аспект способствует повышению уровня самооценки, усилению пробивных способностей. Хорошо на этом аспекте начинать цикл спортивных тренировок и приступать к тем делам, на которые раньше не хватало решимости.

2 августа оппозиция Меркурий-Сатурн — данный напряженный аспект может привести к препятствиям в интеллектуальной деятельности. Наибольшие сложности могут касаться памяти. При изучении иностранных языков человек может ощутить трудности с запоминанием иностранных слов. Скорость мыслительного процесса может замедлиться, что может приводить к эффекту зависания во время общения. Новые знакомства на таком аспекте лучше не планировать, равно, как и проводить встречи, заключать договоры. Также не следует начинать цикл обучения и вообще в учебе лучше сделать паузу на насколько дней.

Овен

Эта неделя благоприятна для Овнов, настроенных на решительное наведение порядка в своем режиме дня. Возможно, вы в последнее время начали ощущать, что не успеваете выполнить то, что хотели, вам могло не хватать времени и энергии для воплощения задуманного. На самом деле время и силы всегда можно найти, если более рационально и оптимально организовать свой режим дня. Вот на этом направлении звезды и предлагают вам сосредоточиться. То, что раньше не удавалось сейчас наконец станет возможным. Вместе с тем старайтесь равномерно распределять нагрузки по работе. В какой-то момент вы можете устать от слишком интенсивных нагрузок, и вам захочется побыть в тишине и уединении. Хорошо в это время выехать в какой-нибудь удаленный от цивилизации санаторий, на базу отдыха в сосновом бору или у озера. Успешно идут духовные практики, медитации.

Телец

Тельцам на этой неделе рекомендуется больше времени отводить на отдых и развлечения вне домашней обстановки. Чаще ходите на концерты, на танцплощадки, в кинотеатры и игровые клубы. В середине недели вам может улыбнуться удача, и вы выиграете приз в лотерею или в игровом автомате. Романтические отношения переживают период расцвета. Вы можете почувствовать необыкновенное чувство любви и душевного подъема к любимому человеку. Хорошее время для общения со своими детьми. Сделайте что-то приятное для своего ребенка, чтобы он запомнил это надолго. Например, сводите его в цирк, зоопарк или в театр юного зрителя. Вторая половина недели связана с новыми и по большей части приятными впечатлениями. Не исключены приятные сюрпризы, подарки, денежные премии. Может обновиться круг ваших друзей и единомышленников.

Близнецы

Близнецы на этой неделе смогут заново ощутить все те блага, которые дает семейная жизнь. Психологический климат в семье складывается гармоничный. Это особенно почувствуют те, кто живет в большой семье с разными поколениями близких родственников. Возможно, к вам в гости приедет издалека родственник, которому вы будете очень рады. Хорошее время для благоустройства квартиры и дачного садово-огородного участка. Сделайте свое семейной гнездышко более теплым, комфортным и уютным – сейчас это вам вполне по силам. Вторая половина недели позволит вам добиться позитивных сдвигов в карьере. В это время внешние обстоятельства будут благоприятствовать вам в достижении поставленных целей. Вам даже не придется прикладывать больших личных усилий – все будет складываться в вашу пользу как бы само собой.

Рак

У Раков на этой неделе может быть много интересного общения. Возможно, вы решите возобновить свои контакты с некоторыми друзьями и знакомыми и позвоните им, либо они сами найдут вас. Одинокие Раки могут познакомиться в коротких поездках с представителями противоположного пола. Возможно, произойдет начало романтической истории, которая, однако, вряд ли продлится долго и станет ни к чему не обязывающим приятным приключением. Вторая половина недели благоприятна для обучения. Усиливается ваш интерес к знаниям, вы с удовольствием можете учиться, расширять свой кругозор. Хорошо в это время планировать туристические поездки и урегулировать юридические вопросы. Вы не будете испытывать трудностей с получением визы или прав на вождение автомобиля.

Лев

У Львов эта неделя может сложиться благоприятно для карьеры и финансов. Вы сможете ощутить многие удовольствия от устройства комфортной жизни и использования благ цивилизации. Например, для представительниц прекрасной половины человечества приятным развлечением может стать шопинг. И у вас будет для этого достаточное количество денег. А покупки украшений и модной одежды долго будут радовать вас. Тем не менее, удовольствие от использования материальных ценностей – это недостаточное условие для счастья. Однако поиски счастья при наличии денег могут пойти более успешно. Вторая половина недели складывается благоприятно для лечебно-профилактических мероприятий. Вы сможете успешно решить вопросы, связанные с получением кредита или оформлением наследства.

Дева

Девы могут встретить эту неделю с ощущением полноты жизни. Это будет связано не только с гармоничным психологическим состоянием, но и заметным улучшением здоровья, приливом жизненных сил. Очень хорошо на этой неделе начать регулярно посещать фитнес, купаться в бассейне, заниматься в тренажерном зале. Причем основная цель всего этого в том, чтобы привести свой внешний вид к идеальным пропорциям. Вы можете преуспеть в спортивных состязаниях. Личная инициатива может привести к успехам в учебе. Вторая половина недели благоприятна для укрепления и развития партнерских отношений. Причем, не имеет значения, какое именно партнерство имеется в виду: супружеское или деловое. Старайтесь не отказываться от приглашений посетить в качестве гостей торжественные мероприятия. При этом старайтесь в гости ходить вместе с партнером.

Весы

Весы большую часть недели могут пребывать в расслабленном и слегка меланхоличном настроении. Больше всего вас будут занимать вопросы душевного развития, самосовершенствования, избавления от внутренних психологических комплексов. Большую пользу здесь вам окажут восточные духовные практики типа цигуна, йоги или медитации. Постарайтесь обеспечить себе спокойную и несуетную обстановку уединения. Если дома нет возможности для такого уединения, то совершайте прогулки на природе, в лесу или парке. Хорошо сходить в баню или сауну – водные процедуры благоприятно отразятся на вашем душевном и физическом самочувствии. Вторая половина недели складывается успешно для наведения порядка в делах, решения хозяйственно-бытовых вопросов. Исключительно удачное время для начала диеты и курса профилактических мероприятий, направленных на укрепление состояния здоровья.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе звезды советуют подумать о перспективах своей личной жизни и карьеры. Если вы состоите в браке, то возможно, настала пора для обновления и перестройки отношений. Особенно это относится к молодым семейным парам, которые переживают период «притирки» характеров. Возможно, вам не следует тотально контролировать каждый шаг своего партнера и предоставить ему чуть больше свободы. В карьере вам могут предложить занять более высокую и ответственную должность. Не топитесь принимать решение, не посоветовавшись с членами семьи. Вторая половина недели порадует тех, у кого есть свои дети. Вы откроете в себе таланты педагога и останетесь довольны поведением и учебой ребенка. Влюбленных Скорпионов ждет расцвет романтических отношений. Ваши чувства могут быть взаимными, любовное общение доставит вам много приятных мгновений и сюрпризов.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя может пройти весьма результативно в том случае, если у вас имеется какая-то вполне конкретная и осознанная жизненная цель, ради которой вы готовы реально действовать, трудиться, прилагать усилия. Причем неважно, какого именно рода эта цель – главное, чтобы она была ясно оформленной. В этом случае вы почувствуете, как внешние обстоятельства складываются благоприятно и ситуация сама как бы подводит вас к исполнению заветных желаний. Возможно, немаловажную роль сыграет некий влиятельный человек, который будет вам активно помогать. Возможен карьерный взлет, победа в конкурсах, соревнованиях. Так или иначе, вы можете стать более заметной и популярной фигурой в обществе, о вас будут говорить, на вас будут обращать больше внимания. Вторая половина недели складывается благоприятно для наведения порядка в семейной жизни. Можно заниматься благоустройством жилья, дачного и садово-огородного участка.

Козерог

Козероги на этой неделе могут почувствовать усиление тяги к знаниям и к путешествиям. Это идеальное время для туристических поездок, знакомства с особенностями жизни и традиций в разных странах и народах. Не исключена романтическая история во время путешествия. Вы добьетесь успехов в обучении, особенно это относится к изучению иностранных языков. Обращайте внимание на людей, наделенных мудростью, богатым жизненным опытом и способных многому вас научить. Наиболее плодотворно вы сможете провести это время в общении с такими людьми. Причем это может быть дистанционное общение через средства связи по интернету. Вторая половина недели благоприятствует поездкам, контактам, учебе и любым видам интеллектуальной активности. Вас ждет интенсивное общение с друзьями и знакомыми, благодаря которому вы сможете восполнить пробелы в новостной информации и в целом станете весьма информированными о текущей ситуации.

Водолей

У Водолеев на этой неделе может усилиться тяга к острым волнующим приключениям. Любителям экстремальных видов отдыха рекомендуется отправляться в путешествия, совершать альпинистские восхождения на горы, спускаться в пещеры, нырять с аквалангом в глубины морей. Учитывая то, что в этот период у вас усиливается сексуальное влечение, то наилучшей реализацией станет близость с любимым человеком. Одинокие Водолеи смогут найти себе сексуального партнера – именно сейчас вы будете как магнитом притягивать к себе партнеров. Вторая половина недели связана с приятными событиями материального плана. Например, вы сможете найти и купить модную одежду, которая вам идеально подходит. Хорошее время для покупки ювелирных украшений. Финансовое положение в эти дни может улучшится, и вы сможете позволить себе сделать приятные покупки.

Рыбы

У Рыб на этой неделе могут удачно складываться отношения в браке. Супружеские отношения могут обрести второе дыхание. Они становятся намного мягче, гармоничнее и стабильнее. Вы сможете как бы заново открыть для себя партнера по браку с новой, более привлекательной стороны. Те влюбленные пары, которые давно встречаются и никак не решатся узаконить свои отношения, наконец могут сделать шаг вперед и объявить о помолвке. Первая половина недели складывается удачно для свадеб, участия в торжественных праздничных мероприятиях. Возможно, вас пригласят в гости на такие мероприятия или в увеселительные поездки. Вторая половина недели благоприятствует смене имиджа и любым формам личностного развития. Рекомендуется заниматься спортом, посещать тренажерные залы, парикмахерские, салоны красоты. Здоровый образ жизни может в эти дни стать нормой вашей жизни. Занимайтесь больше собой, своим развитием.