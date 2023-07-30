Отбрасываем скромность в сторону — любовный гороскоп на 31 июля-6 августа

На этой неделе нужно любить свою вторую половинку, не скромничая — откровенничая обо всех чувствах.

Овен

На этой неделе звезды советуют Овнам выбирать для романтических мероприятий вторник, среду, субботу или воскресенье. Весьма уместным станет романтический уик-энд — при условии, что вы заранее разрулите свои текущие дела и не позволите повседневной рутине вмешиваться в вашу личную жизнь в выходные.

Телец

На этой неделе тестовые дни для любовных отношений Тельцов — вторник и среда. К счастью, условия проверки будут достаточно мягкими и даже если в паре отсутствует идеальная гармония, любовный союз останется стабильным. Но если в общении найдутся какие-то шероховатости, стоит учесть их на будущее.

Близнецы

События этой недели заставят Близнецов мыслить по-новому, часто в ущерб романтическим отношениям. Однако им не стоит полностью отказываться от личной жизни, тем более, что именно сейчас в ней происходит нечто интересное и неординарное. Для свиданий подходят вторник, среда, суббота и воскресенье.

Рак

На этой неделе Раки могут тщетно искать идеальный момент для любовного свидания: скорее всего, обстоятельства будут расходиться с их надеждами и предпочтениями. Для развития романа самым важным периодом окажется уик-энд. Условием успеха в это время окажутся быстрота реакций и хорошее чувство юмора.

Лев

На этой неделе Львы не зря будут возлагать надежды на романтический уик-энд: он способен дать им многое из того, о чем они мечтают. Во вторник и среду станет показательным поведение партнера. Чтобы общение с ним было приятнее, постарайтесь подстроиться к его настроению или оригинальным привычкам.

Дева

На этой неделе влюбленные Девы активны и на словах, и в поступках. Самыми сложными днями для них станут четверг и пятница, когда их инициатива может натолкнуться на препятствие или встретить критику. Если поведение партнера обескуражит, выходные могут пройти в легком стрессе или душевном кризисе.

Весы

Самыми гармоничными днями этой недели для влюбленных Весов обещают стать вторник и среда. Не менее вдохновляющими могут оказаться суббота и воскресенье, но лишь при условии адекватного поведения партнера: если он решит поддаться в уик-энд своим худшим привычкам, впечатление может быть подпорчено.

Скорпион

На этой неделе звезды советуют Скорпионам не оставлять попытки действовать в любви по собственному усмотрению, но не афишировать их как единственно верные и не навязывать партнеру свой образ действий. Насколько правильной является выбранная в отношениях тактика, покажут события четверга и пятницы.

Стрелец

На этой неделе звезды советуют Стрельцам не пропускать возможность свидания с любимым человеком во вторник, среду, субботу и воскресенье. Наименее удачным выбором окажутся четверг и пятница: в эти дни имеет смысл отказаться от тесного общения и повременить с новой романтической инициативой.

Козерог

На этой неделе события личной жизни продолжают выбивать Козерогов из их привычного ритма. Легкое приключение не обязательно лишит их душевного равновесия и лишь добавит в их мироощущение ярких красок, но серьезный роман может потребовать определенных жертв и отнять немало душевных ресурсов.

Водолей

На этой неделе самые яркие впечатления ждут влюбленных Водолеев во вторник и среду, когда развитие отношений во многом будет зависеть от их поведения. Их эмоциональная реакция на партнера вряд ли будет нейтральной. Если что-то пойдет не так, гармонизировать отношения поможет романтический уик-энд.

Рыбы

На этой неделе влюбленные Рыбы могут испытывать определенные эмоциональные или поведенческие трудности в четверг и пятницу. В эти дни их может одолеть тайный страх, излишняя скромность или эмоциональная холодность, они способны выстроить между собой и партнером целую стену психологических защит.