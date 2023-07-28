Строим головокружительные планы — финансовый гороскоп на 29 июля

Сегодня мы должны подумать о будущем.

Наш гороскоп предоставляет информацию о возможных влияниях планет на жизнь и поведение людей, что может помочь им быть более осведомленными и принимать решения в соответствии с текущими астрологическими аспектами.

Овен

Сегодня у Овнов этот день может сложиться в целом благоприятно для достижений в карьере. Звезды советуют смелее отстаивать свои экономические интересы и не забывать о своих стратегических целях. Успешно поработают ведущие менеджеры, управленцы, владельцы фирм и государственные служащие. При необходимости можете рассчитывать на получение поддержки от влиятельного покровителя.

Телец

Сегодня у Тельцов , имеющих свой бизнес, наиболее успешное направление деятельности может заключаться в поиске перспективных рынков для своих товаров и услуг. Используйте имеющиеся возможности для рекламирования своей продукции, поиска более выгодных вариантов поставки товара и технического оборудования. Бизнесменам рекомендуется прорабатывать вопросы логистики при расширении географии бизнеса.

Близнецы

Сегодня для Близнецов , которые настроены на перемены и уже имеют план действий, этот день может сложиться в целом благоприятно. Ситуация будет требовать от вас быстроты и решительности, оперативного реагирования на изменения во внешних обстоятельствах. Успешно завершатся финансовые операции с «короткими» деньгами. Руководящие работники смогут провести реформы и оптимизировать бюджет.

Рак

Сегодня у Раков могут активизироваться деловые партнерские отношения. Чем больше у вас связей, тем выше шансы на успех в делах. Растет количество заказчиков и оказываемых услуг. Можно вести переговоры о сотрудничестве. Если вы не справляетесь с объемом работы, то звезды рекомендуют делегировать часть своих полномочий партнерам.

Лев

Сегодня у Львов этот день может сложиться весьма удачно для конструктивной деятельности, выполнения ремонтно-технических работ. Те из вас, кто имеет склонность к изобретательству и рационализаторству, найдут интересные технические решения и смогут повысить производительность труда. Хорошо поработают инженеры и мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют проявить фантазию и творчески подойти к своей основной работе. С таким подходом вы обязательно выявите скрытые резервы и сумеете повысить эффективность в работе. Особенно это касается тех, кто связан с искусством и рекламно-выставочным бизнесом. Успешно поработают те, кто имеет свободный график и сам решает, когда и чем лучше заниматься.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют сосредоточиться на текущих делах и особое внимание придавать качеству в работе. В этом случае вам не придется ничего переделывать и принимать претензии клиентов, недовольных браком. Отношения с коллегами могут быть внешне приличными. Другим позитивным направлением могут стать усилия по благоустройству своего рабочего места.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов , специализирующихся на торговле и сетевом маркетинге, удачный день. Рекламные мероприятия, которые вы проведете, не пройдут впустую и обязательно дадут позитивный результат. Возможно, вам предложат выгодную сделку с перепродажей оптовой партии товара. Благоприятное время для расширения и укрепления деловых связей.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может пробудиться особое чутье на деньги. Интуитивно вы будете отдавать предпочтение наиболее выгодным заказам. Вы сможете безошибочно определять качественный товар при покупках. Это удачное время для принятия финансовых решений. Можно проводить оценку состояния своего бюджета и составлять отчетную документацию.

Козерог

Сегодня у Козерогов день может сложиться благоприятно для деловых контактов и аналитической работы с информацией. Вы сможете проявить себя тонкими психологами, прекрасно чувствующими людей и умеющими находить индивидуальный подход к каждому. Удачное время для консультантов сетевого маркетинга, проведения рекламных мероприятий.

Водолей

Сегодня Водолеи имеют возможность увеличить свои доходы не только на основной работе, но и за счет дополнительной подработки. Старайтесь действовать незаметно и не афишировать на публике свои намерения. Можно обращаться к работодателю за получением льгот или компенсаций. Уровень ваших доходов может существенно вырасти. Используйте свободные деньги для досрочного погашения долгов по кредитам.

Рыбы