Тонем в мире фантазий — гороскоп на 29 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что наряду с вполне реальными приятными моментами, день может склонить к романтическим фантазиям, ностальгии, сокрытию погрешностей, идеализации чужих краев и других культур. Активность желательно снизить, так как возможны лень и рассеянность. Эти сутки больше подходят для отдыха, любви или художественного творчества. Они дают пищу воображению и духовной жизни, могут искушать легкой интригой. Ингрессия Меркурия в знак Девы намекает на скорые новости в актуальной сфере, например, связанной с работой или здоровьем.
Овен
Сегодня звезды сулят Овнам удачу или хорошие впечатления. Источником позитива может стать личная жизнь, комфортный отдых, благополучное путешествие или приятный контакт с иностранной культурой. Возможны интригующие романтичные моменты, связанные с памятью о прошлом. Вчерашние проблемы, триггеры раздражения и источники суеты будут сглажены, но не устранены полностью, стоит следить за новостями.
Телец
Сегодня звезды советуют Тельцам почаще практиковать сеансы внутреннего расслабления или переключения внимания, позволить себе свободу эмоций и игру воображения. Этот день подходит для общения в неформальной обстановке, соприкосновения с другими культурами или «иными мирами», способствует полету творческой фантазии. Практичное мышление и выполнение конкретных задач могут оказаться на втором плане.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут надеяться на гармоничную атмосферу вокруг и встречную симпатию со стороны других людей. Если отношения складываются неровно, в этот день противоречия сглаживаются. Хороший момент для адаптации к проблемному быту, сложному сотрудничеству или чужой культуре, для гармонизации отношений в любовном или брачном союзе. Дома или на службе может появиться новая тема для разговоров.
Рак
Сегодня Раки могут рассчитывать на смягчение текущих проблем, на помощь или симпатию в рутинных заботах. Могут наладиться обстоятельства на работе, порадовать подчиненные или питомцы. Возрастают надежды на излечение или помощь, на появление нужных мелочей или полезной информации. На отдельные раздражающие детали удастся взглянуть с юмором. Возможен интерес к целительству или благотворительности.
Лев
Сегодня Львам подсказывают, что это подходящий день для гармоничного отдыха, общения с детьми, наслаждения романтикой, природой или творчеством, и советуют использовать его именно в таком качестве. Можно позволить себе фантазии о чем-то приятном, забыть на время о скрытых проблемах и подозрениях. Однако полностью терять связь с реальностью не стоит, важно отслеживать деловые и финансовые новости.
Дева
Сегодня Девам день может приготовить приятные моменты дома или в гостях, в личной жизни или в сфере духовных потребностей. Многие Девы получат возможность побыть в покое, на природе, в мире фантазий или в тихом комфортабельном убежище. Однако абстрагироваться от потока событий им не удастся, особенно при рождении в августе. У них могут появиться свежие идеи, новые контакты или поводы для активности.
Весы
Сегодня для Весов положительные моменты ситуации преобладают над отрицательными, могут склонять к легкости, веселью или беспечности. День создает приятную эмоциональную атмосферу для любовной романтики и расширения кругозора, предлагает на время забыть о недугах и рутинных повседневных заботах. Многие Весы, погрузившись в гармоничные эмоции, проигнорируют важные новости практического плана.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут надеяться на прибыль, на удачу в делах сердечных или на другую улыбку фортуны, но им стоит помнить, что успех может быть случайным и непрочным. Не исключено, что в этот день везение придет вопреки совершенным ошибкам, а не благодаря правильным решениям. Возникшие из ниоткуда блага могут так же легко уйти. Стоит следить за новостями от друзей, с работы и из сервисов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды обещают улучшение настроения и повышение привлекательности. Их могут ждать любовные удачи, приятные покупки, творческие успехи. Украсить им жизнь могут приятные расслабляющие фантазии или воспоминания, помогающие переносить тяготы жизни. Вероятна передышка в текущих делах, но расслабляться не стоит: проблема не исчерпана и очередная порция новостей уже на подходе.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют отложить несрочные дела, а в обязательных процедурах выбирать их самую приятную часть. В идеале, это день отдыха и позитивных эмоций. Можно позволить себе непоследовательность и небольшие забавы, забыть о суровой дисциплине и о тайных опасениях. Стоит следить за новостями, в том числе идущими из-за рубежа, от далеких друзей, из научных и медицинских учреждений.
Водолей
Сегодня Водолеям день готов подарить много положительных впечатлений и внушить надежды на будущее, в том числе в любовных делах. Звезды советуют отмести плохие мысли и поддаться этому настроению. Не стоит отказывать себе в позитивных эмоциях, которые может подарить вечеринка, вылазка на природу или романтическое мероприятие. Возможны случайные траты или небольшая утечка средств по приятному поводу.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют в любой ситуации использовать мягкий путь. Стоит принять знак внимания, предложение о диалоге. В то же время, нежелательно терять бдительность: в этот день легко погрузиться в знакомые иллюзии и за отдельными приятными мелочами не разглядеть зону риска. Рыбам, заинтересованным в сотрудничестве или опасающимся враждебности, стоит следить за вестями «с другого берега».