Неудачно для стрижки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийДизайн человекаМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Тонем в мире фантазий — гороскоп на 29 июля

28 июля 2023ГороскопыМарианна Басс

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Стрельца набрасывает на многие сюжетные линии покров идеализма.

Тонем в мире фантазий — гороскоп на 29 июля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что наряду с вполне реальными приятными моментами, день может склонить к романтическим фантазиям, ностальгии, сокрытию погрешностей, идеализации чужих краев и других культур. Активность желательно снизить, так как возможны лень и рассеянность. Эти сутки больше подходят для отдыха, любви или художественного творчества. Они дают пищу воображению и духовной жизни, могут искушать легкой интригой. Ингрессия Меркурия в знак Девы намекает на скорые новости в актуальной сфере, например, связанной с работой или здоровьем.

Овен

Сегодня звезды сулят Овнам удачу или хорошие впечатления. Источником позитива может стать личная жизнь, комфортный отдых, благополучное путешествие или приятный контакт с иностранной культурой. Возможны интригующие романтичные моменты, связанные с памятью о прошлом. Вчерашние проблемы, триггеры раздражения и источники суеты будут сглажены, но не устранены полностью, стоит следить за новостями.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам почаще практиковать сеансы внутреннего расслабления или переключения внимания, позволить себе свободу эмоций и игру воображения. Этот день подходит для общения в неформальной обстановке, соприкосновения с другими культурами или «иными мирами», способствует полету творческой фантазии. Практичное мышление и выполнение конкретных задач могут оказаться на втором плане.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут надеяться на гармоничную атмосферу вокруг и встречную симпатию со стороны других людей. Если отношения складываются неровно, в этот день противоречия сглаживаются. Хороший момент для адаптации к проблемному быту, сложному сотрудничеству или чужой культуре, для гармонизации отношений в любовном или брачном союзе. Дома или на службе может появиться новая тема для разговоров.

Рак

Сегодня Раки могут рассчитывать на смягчение текущих проблем, на помощь или симпатию в рутинных заботах. Могут наладиться обстоятельства на работе, порадовать подчиненные или питомцы. Возрастают надежды на излечение или помощь, на появление нужных мелочей или полезной информации. На отдельные раздражающие детали удастся взглянуть с юмором. Возможен интерес к целительству или благотворительности.

Лев

Сегодня Львам подсказывают, что это подходящий день для гармоничного отдыха, общения с детьми, наслаждения романтикой, природой или творчеством, и советуют использовать его именно в таком качестве. Можно позволить себе фантазии о чем-то приятном, забыть на время о скрытых проблемах и подозрениях. Однако полностью терять связь с реальностью не стоит, важно отслеживать деловые и финансовые новости.

Дева

Сегодня Девам день может приготовить приятные моменты дома или в гостях, в личной жизни или в сфере духовных потребностей. Многие Девы получат возможность побыть в покое, на природе, в мире фантазий или в тихом комфортабельном убежище. Однако абстрагироваться от потока событий им не удастся, особенно при рождении в августе. У них могут появиться свежие идеи, новые контакты или поводы для активности.

Весы

Сегодня для Весов положительные моменты ситуации преобладают над отрицательными, могут склонять к легкости, веселью или беспечности. День создает приятную эмоциональную атмосферу для любовной романтики и расширения кругозора, предлагает на время забыть о недугах и рутинных повседневных заботах. Многие Весы, погрузившись в гармоничные эмоции, проигнорируют важные новости практического плана.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут надеяться на прибыль, на удачу в делах сердечных или на другую улыбку фортуны, но им стоит помнить, что успех может быть случайным и непрочным. Не исключено, что в этот день везение придет вопреки совершенным ошибкам, а не благодаря правильным решениям. Возникшие из ниоткуда блага могут так же легко уйти. Стоит следить за новостями от друзей, с работы и из сервисов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды обещают улучшение настроения и повышение привлекательности. Их могут ждать любовные удачи, приятные покупки, творческие успехи. Украсить им жизнь могут приятные расслабляющие фантазии или воспоминания, помогающие переносить тяготы жизни. Вероятна передышка в текущих делах, но расслабляться не стоит: проблема не исчерпана и очередная порция новостей уже на подходе.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют отложить несрочные дела, а в обязательных процедурах выбирать их самую приятную часть. В идеале, это день отдыха и позитивных эмоций. Можно позволить себе непоследовательность и небольшие забавы, забыть о суровой дисциплине и о тайных опасениях. Стоит следить за новостями, в том числе идущими из-за рубежа, от далеких друзей, из научных и медицинских учреждений.

Водолей

Сегодня Водолеям день готов подарить много положительных впечатлений и внушить надежды на будущее, в том числе в любовных делах. Звезды советуют отмести плохие мысли и поддаться этому настроению. Не стоит отказывать себе в позитивных эмоциях, которые может подарить вечеринка, вылазка на природу или романтическое мероприятие. Возможны случайные траты или небольшая утечка средств по приятному поводу.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют в любой ситуации использовать мягкий путь. Стоит принять знак внимания, предложение о диалоге. В то же время, нежелательно терять бдительность: в этот день легко погрузиться в знакомые иллюзии и за отдельными приятными мелочами не разглядеть зону риска. Рыбам, заинтересованным в сотрудничестве или опасающимся враждебности, стоит следить за вестями «с другого берега».
Рамблер: последние новостиКак встретить день рождения, чтобы год стал успешнымГороскоп на 29 июля 2023 года — Рамблер/гороскопыФинансовый гороскоп на 29 июля 2023 года — Рамблер/гороскопы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Все тайное станет явным — любовный гороскоп на 29 июля
Все тайное станет явным — любовный гороскоп на 29 июля
Гороскопы
Строим головокружительные планы — финансовый гороскоп на 29 июля
Строим головокружительные планы — финансовый гороскоп на 29 июля
Гадания
Ясновидящая предупредила россиян о новой «атаке» магнитных бурь
Ясновидящая предупредила россиян о новой «атаке» магнитных бурь
Гадания
Иконы и обереги: астролог рассказала, как защитить бизнес от сглаза
Иконы и обереги: астролог рассказала, как защитить бизнес от сглаза
Гадания
Как встретить день рождения, чтобы год стал успешным
Как встретить день рождения, чтобы год стал успешным
Гороскопы
Маменькины сыночки по знаку зодиака
Маменькины сыночки по знаку зодиака
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гадания
«Проявляются сразу же»: экстрасенс Мишина назвала признаки порчи
Нравится 1
«Проявляются сразу же»: экстрасенс Мишина назвала признаки порчи
Зодиак
Три знака, которых Вольф Мессинг считал особенными
Три знака, которых Вольф Мессинг считал особенными
Зодиак
Самая отвратительная жена по знаку зодиака
Нравится 13
Самая отвратительная жена по знаку зодиака
[object Object][object Object]