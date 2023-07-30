Время похандрить вместе — любовный гороскоп на 31 июля

Наш гороскоп расскажет о рисках и подскажет, какие моменты лучше использовать в свою пользу.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это не самый удачный день для важного свидания, а также для легкого флирта и поиска новых романтических знакомств. В эти сутки все должно идти по плану. Рутинное общение с любимым человеком может скрасить череду деловых хлопот, но вечером контакты лучше свернуть.
Телец
Сегодня Тельцы могут не получить от общения с любимым человеком привычной порции ярких эмоций и решить, что чувства остыли. Звезды видят картину иначе: сегодня нет лишней экстравагантности, демонстративности в проявлении любви и эмоционального перехлеста, зато есть согласие в важных вопросах.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут провести день в противоречивом настроении. С одной стороны, они будут испытывать сильные чувства к объекту своих симпатий, а с другой — постоянно контролировать и сдерживать себя, в том числе в интимные моменты. Возможно, причиной будет негативный опыт прошлого.
Рак
Сегодня Раки способны продемонстрировать в личных отношениях долю прагматизма или скепсиса. Многие Раки «заразятся» этим настроем от партнера: по мере развития событий он может все чаще быть не в духе, пытаться задеть, обидеть или спровоцировать. Не исключено, что причиной будет давняя обида.
Лев
Сегодня Львам будет трудно: обстоятельства этого дня не располагают к приятным и легким романтическим контактам и придется с этим считаться. Не тот день, когда стоит бороться против судьбы, чинящей препятствия: результат будет до обидного скромным и есть риск совершенно напрасно усомниться в своей привлекательности.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться с неприятными следами своего любовного прошлого. Возможен страх неловкости, неоднозначности, насмешки, разочарования, отказа, нечестной игры. Им стоит чаще напоминать себе, что многое изменилось и отзвуки прежних проблем не играют той же роковой роли, что раньше.
Весы
Сегодня Весы могут пережить минуту уныния, которое окажется сильнее их. Надежда развеяться в обществе объекта симпатий может оказаться несбыточной и звезды советуют ее отбросить. Особенно нежелательно выбирать эти сутки для совместных развлечений и попытки восстановить отношения.
Скорпион
Сегодня Скорпионы мыслят и чувствуют своеобразно и иногда придерживаются лозунга «чем хуже, чем лучше». Как ни странно, именно такая линия поведения может принести им успех у представителей другого пола. Эти сутки напоминают, что иногда важнее быть друзьями, а не романтическими любовниками.
Стрелец
Сегодня Стрельцы способны поддаться влиянию обстоятельств и на время превратиться в пессимистов. Звезды советуют не стремиться в таком состоянии духа к легкому и веселому контакту с любимым человеком, любовное послание может выглядеть как деловое письмо или жалоба на жизненные проблемы.
Козерог
Сегодня Козероги имеют в своем распоряжении отличный рычаг управления событиями, но рискуют сами выпустить его из рук, например, из-за своей мнительности, пессимизма или склонности в самый неподходящий момент поддаваться противоречивым настроениям. Не стоит планировать свидание на вечер.
Водолей
Сегодня Водолеев может настигнуть уныние, развеять которое не в состоянии даже присутствие любимого человека и излучаемый им позитив. Некоторые Водолеи будут сознательно искать уединения, могут прервать контакт, не отвечать на сообщения, не поддерживать шутки, игнорировать участливые вопросы.
Рыбы
Сегодня Рыб могут посетить мрачные мысли. Они способны не замечать в своих отношениях хорошее и всячески муссировать плохое. Однако звезды не считают такое положение дел однозначным приговором: многое будет зависеть от личного темперамента, от позитивного или негативного настроя.