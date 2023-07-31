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Дарим все свое внимание — любовный гороскоп на 1 августа

31 июля 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит посвятить второй половинке все свое свободное время.

Дарим все свое внимание — любовный гороскоп на 1 августа
Фото: Image by Freepik

Наш гороскоп поможет узнать о возможных успехах, проблемах или изменениях, которые могут повлиять на вашу жизнь 1 августа.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют взглянуть на свою личную жизнь не только с точки зрения настоящего, но и с возможных позиций будущего. У части Овнов может проснуться интерес к превращению романтических отношений в дружеские (или, наоборот, к переходу от нейтрального приятельства к любовному роману).

Телец

Сегодня Тельцы склонны добиваться своего нестандартными путями и дела сердечные не станут исключением. Многие представители этого знака примутся демонстрировать свои чувства к объекту симпатий нетрадиционными или неожиданными способами, что порой будет создавать неудобства, прежде всего, им самим.

Близнецы

Сегодня Близнецам советуют не цепляться за правила и не бояться действовать нестандартно. Не стоит опасаться возможных последствий проявленной оригинальности или непосредственности: это лишь подогреет взаимный интерес, особенно, если роман развернулся в другой стране.

Рак

Сегодня Раков подталкивают к нетрадиционному взгляду на любовные отношения, которые будут не всегда близки им в силу природного темперамента. Звезды не советуют всерьез увлекаться подобными мыслями, особенно, если они вызваны обидой на поведение любимого человека.

Лев

Сегодня у Львов гармония в личных отношениях зависит от двух факторов. Первым будет настроение партнера, которое не всегда можно контролировать и прогнозировать, а вторым имидж самих Львов. Звезды советуют им не быть самовлюбленными эгоистами, добавить к своему обаянию щедрость и дружелюбие.

Дева

Сегодня Девам придется действовать по ситуации, которая не всегда будет соответствовать их расчетам и привычкам. Встреча с пассией может оказаться неожиданной и оставить необычные впечатления. Велика вероятность отмены романтического свидания или его переноса на другое место и время.

Весы

Сегодня Весам напоминают, что в любви не всегда действуют «железные» строгие правила и иногда их просто необходимо нарушать (в разумных пределах). Даже если при этом придется немного поволноваться, перспективы порадуют, а романтическая история может приобрести новые оригинальные краски.

Скорпион

Сегодня Скорпионам желательно не отстраняться от общения с любимым человеком, но не стоит допускать в отношениях с ним психологических перегибов. Звезды напоминают, что сейчас в категорию рискованных могут попасть даже самые добрые порывы, если они слишком навязчивы или чересчур оригинальны.

Стрелец

Сегодня Стрельцам судьба может неожиданно подарить возможность встречи с любимым человеком, но лишь при условии, что они готовы видеть предоставленные им необычные пути и пользоваться ими. Не исключено, что ради романтической встречи придется отложить плановые дела или отпроситься с работы.

Козерог

Сегодня Козерогам будет сложно контролировать проявления своих и чужих чувств, но это не доставит им особых хлопот — главное, чтобы душевные движения с обеих сторон были дружелюбными и несли исключительно позитивный заряд. Возможны спонтанные дорогие подарки или не в меру щедрые проявления страсти.

Водолей

Сегодня у Водолеев их поведение может разительно измениться по сравнению с днем вчерашним — и именно оно будет ближе всего к тому, что они испытывают в адрес своего партнера на самом деле. Если их чувства искренни, они распахнут любимому человеку душу, а также кошелек или двери своего дома.

Рыбы

Сегодня Рыбам обстоятельства позволят отвлечься от собственных чувств и немного развеяться, но для этого им придется сменить обстановку. Не стоит в эти сутки о чем-либо судить и спешить с окончательными выводами, поскольку в отношениях возможны случайные или нетипичные моменты.
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