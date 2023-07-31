Дарим все свое внимание — любовный гороскоп на 1 августа

Наш гороскоп поможет узнать о возможных успехах, проблемах или изменениях, которые могут повлиять на вашу жизнь 1 августа.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют взглянуть на свою личную жизнь не только с точки зрения настоящего, но и с возможных позиций будущего. У части Овнов может проснуться интерес к превращению романтических отношений в дружеские (или, наоборот, к переходу от нейтрального приятельства к любовному роману).
Телец
Сегодня Тельцы склонны добиваться своего нестандартными путями и дела сердечные не станут исключением. Многие представители этого знака примутся демонстрировать свои чувства к объекту симпатий нетрадиционными или неожиданными способами, что порой будет создавать неудобства, прежде всего, им самим.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют не цепляться за правила и не бояться действовать нестандартно. Не стоит опасаться возможных последствий проявленной оригинальности или непосредственности: это лишь подогреет взаимный интерес, особенно, если роман развернулся в другой стране.
Рак
Сегодня Раков подталкивают к нетрадиционному взгляду на любовные отношения, которые будут не всегда близки им в силу природного темперамента. Звезды не советуют всерьез увлекаться подобными мыслями, особенно, если они вызваны обидой на поведение любимого человека.
Лев
Сегодня у Львов гармония в личных отношениях зависит от двух факторов. Первым будет настроение партнера, которое не всегда можно контролировать и прогнозировать, а вторым имидж самих Львов. Звезды советуют им не быть самовлюбленными эгоистами, добавить к своему обаянию щедрость и дружелюбие.
Дева
Сегодня Девам придется действовать по ситуации, которая не всегда будет соответствовать их расчетам и привычкам. Встреча с пассией может оказаться неожиданной и оставить необычные впечатления. Велика вероятность отмены романтического свидания или его переноса на другое место и время.
Весы
Сегодня Весам напоминают, что в любви не всегда действуют «железные» строгие правила и иногда их просто необходимо нарушать (в разумных пределах). Даже если при этом придется немного поволноваться, перспективы порадуют, а романтическая история может приобрести новые оригинальные краски.
Скорпион
Сегодня Скорпионам желательно не отстраняться от общения с любимым человеком, но не стоит допускать в отношениях с ним психологических перегибов. Звезды напоминают, что сейчас в категорию рискованных могут попасть даже самые добрые порывы, если они слишком навязчивы или чересчур оригинальны.
Стрелец
Сегодня Стрельцам судьба может неожиданно подарить возможность встречи с любимым человеком, но лишь при условии, что они готовы видеть предоставленные им необычные пути и пользоваться ими. Не исключено, что ради романтической встречи придется отложить плановые дела или отпроситься с работы.
Козерог
Сегодня Козерогам будет сложно контролировать проявления своих и чужих чувств, но это не доставит им особых хлопот — главное, чтобы душевные движения с обеих сторон были дружелюбными и несли исключительно позитивный заряд. Возможны спонтанные дорогие подарки или не в меру щедрые проявления страсти.
Водолей
Сегодня у Водолеев их поведение может разительно измениться по сравнению с днем вчерашним — и именно оно будет ближе всего к тому, что они испытывают в адрес своего партнера на самом деле. Если их чувства искренни, они распахнут любимому человеку душу, а также кошелек или двери своего дома.
Рыбы
Сегодня Рыбам обстоятельства позволят отвлечься от собственных чувств и немного развеяться, но для этого им придется сменить обстановку. Не стоит в эти сутки о чем-либо судить и спешить с окончательными выводами, поскольку в отношениях возможны случайные или нетипичные моменты.