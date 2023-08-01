Основное внимание — на детали — финансовый гороскоп на 2 августа

Наш гороскоп расскажет о возможностях, которые день предоставляет, и о том, как наилучшим образом использовать их в свою пользу.
Овен
Сегодня Овны могут почувствовать в себе рост духа предпринимательского авантюризма, готовности идти на риск и добиваться успеха. Звезды поддержат вас в смелых начинаниях. Особенно это относится к творческим работникам, а также тем, кто причастен к индустрии моды, развлечений и отдыха. Успешно поработают те, кто имеет свободный график и самостоятельно решает, когда и что ему делать.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют сосредоточиться на спокойной работе в обстановке тишины и уединения. Это хорошее время для выполнения частных заказов по системе фриланса, когда можно работать, не выходя из дома. Хорошо заниматься обустройством помещений, офисов, своего рабочего места. Успешно пойдут дела у офисных служащих, занятых подготовкой отчетной документации.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут проявить удивительную способность находить оригинальные решения в самых, казалось бы, неразрешимых ситуациях. Ваши интеллектуальные способности могут находиться на пике возможностей. Хорошо идет процесс обучения. Это замечательный день для установления новых контактов и укрепления прежних связей. Может ускориться товарно-денежный и информационный оборот в торговой деятельности.
Рак
Сегодня Раки, занятые умственным трудом, могут проявить свои таланты и профессиональные способности самым наилучшим образом. Если у вас были разработаны идеи и проекты по улучшению эффективности, то смело идите на контакт с начальством и вносите ему эти предложения. Ваши идеи будут положительно восприняты. В этот день важно проявлять практичность и целеустремленность.
Лев
Сегодня Львам могут прийти по-настоящему революционные прорывные решения. Наиболее продуктивным направлением могут стать меры по раскрутке бизнеса: проведение рекламных акций, публикация объявлений в средствах массовой информации, участие в выставках. Процветают те, кто занимается дальними перевозками грузов. Чем лучше ваша деловая репутация, тем успешнее могут решаться вопросы.
Дева
Сегодня для Дев, деятельность которых требует углубленной исследовательской работы и сосредоточения на деталях, хороший день. То же самое относится к представителям государственных силовых и фискальных структур. Бизнесмены могут рассчитывать на получение налоговых льгот. Если вам по закону причитаются какие-либо выплаты пособий, компенсаций, субсидий, то хорошо заниматься их оформлением.
Весы
Сегодня Весам для достижения максимального эффекта от своей деятельности звезды советуют активнее включаться в коллективную работу. Только вместе с деловыми партнерами и единомышленниками вы добьетесь своей цели. Старайтесь согласовывать свои дела с планами партнеров. Можно вести многосторонний переговорный процесс. Это один из лучших дней для составления бизнес-плана.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов удачное время для проявления инициатив, направленных на продвижение в карьере. Руководящие работники, находящиеся на государственной службе, могут получить повышение в должности. Наибольших успехов добьются те из вас, кто умеет действовать по плану и имеет поддержку коллег в трудовом коллективе. Безработные имеют все шансы найти интересную работу.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов благоприятное время для творчества и популяризации своего бизнеса. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций. У бизнесменов удачно проходит расширение географии бизнеса. Рекомендуется активнее контактировать с иностранцами.
Козерог
Сегодня Козероги способны проявить смекалку в финансовой деятельности. Это хорошее время для капиталовложений в недвижимость, в том числе через привлечение кредитных ресурсов. Можно заключать договоры со страховыми фирмами и заниматься укреплением безопасности бизнеса. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется активнее взаимодействовать с самыми разными людьми. Это прекрасное время для установления взаимовыгодных партнерских отношений. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле. Удачно проходят консультации и поездки. Сосредоточьте свое внимание на поиске необходимой информации — это одно из самых успешных направлений деятельности.
Рыбы
Сегодня у Рыб благоприятный день для конструктивного сотрудничества с коллегами и подчиненными. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы можете повысить уровень профессионального мастерства и добиться хороших результатов в работе. Особенно преуспеют инженеры, изобретатели и рационализаторы. Прекрасное время для покупки товаров. Вы сможете подойти к этому очень практично.