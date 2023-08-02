Лень свяжет по рукам и ногам — финансовый гороскоп на 3 августа

2 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня мы будем не в ресурсе, но придется собирать себя в кучу и работать, хотя и на малых оборотах.

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