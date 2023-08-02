Лень свяжет по рукам и ногам — финансовый гороскоп на 3 августа

Наш гороскоп расскажет о возможных трудностях и шансах на успех, поможет лучше понять свои эмоции и поведение.
Овен
Сегодня Овнам не рекомендуется производить операции по обмену валюты. Воздерживайтесь от заключения любых сделок спекулятивного характера. Если вам сегодня предложат вложить деньги в якобы высокодоходный проект, не торопитесь соглашаться, возьмите паузу на обдумывание. Возможно, для вас сегодня будет характерен несколько авантюристический подход к расходованию финансовых ресурсов.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют внимательно следить за тем, чтобы не допускать нарушений в договоренностях. Это касается как ваших личных обязательств, так и тех людей, с кем у вас установлены договорные отношения. Те, кто работает на арендуемых площадках, могут столкнуться с осложнениями. Возможно, строителям и офисным служащим не удастся завершить в запланированные сроки некоторые свои дела.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше не планировать проведения важных деловых свиданий и поездок. Будьте осмотрительнее при использовании информации — перепроверяйте её на предмет достоверности. Ваши поручения могут остаться не исполнены. Деловые связи проходят проверку на прочность. «Меньше слов — больше дела» — это правило должно стать для вас девизом сегодняшнего дня.
Рак
Сегодня для Раков основная задача — сберечь те финансовые и материальные ресурсы, которыми вы располагаете. В это время возрастает вероятность убытков, связанных с неудачными покупками или ущербом для вашего движимого имущества. Могут быть поломки техники, требующие дорогостоящего ремонта. Уровень доходов может оказаться ниже того, который вы ожидаете получить.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется воздерживаться от проявления инициативы в делах. Просто делайте то, что обычно приходится делать, но без излишней самодеятельности. Отдавайте предпочтение текущим делам и не начинайте новых проектов. Не делайте того, о чем вас никто не просит. Сегодня один из тех дней, когда инициатива может оказаться наказуемой или стать причиной ваших убытков.
Дева
Сегодня Дев ожидает непростой день. Возможно, вы будете находиться в ситуации, когда ваша активность и свобода действий будет тормозиться, ограничиваться. Не исключено, что вы будете пребывать в бездействии из-за ухудшения самочувствия, либо из-за отсутствия необходимой информации. Не исключены помехи в работе в виде проверок, ревизий.
Весы
Сегодня для Весов характерно нестабильное финансовое положение. Нежелательно делать инвестиции в коллективные проекты. Вы не сможее проконтролировать, насколько эффективно расходуют ваши деньги. Не самый удачный день для обсуждения с друзьями и единомышленниками вопросов, связанных с сотрудничеством. Воздержитесь от планирования на длительный срок.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Сохраняется напряженность в отношениях с начальством. Возможно, вам выскажут замечание из-за медлительности при выполнении профессиональных обязанностей. Главная ваша задача на данный момент — сохранить свои позиции в профессии. Непростой день для работы в сфере услуг.
Стрелец
Сегодня Стрельцам крайне важно делать все прозрачно, честно и по закону - тогда у вас не будет неприятностей с представителями контролирующих фискальных органов. Возможно, вам придется скорректировать свои планы. Самое главное на сегодняшний день для вас — не уронить свою деловую репутацию. Не стоит браться за излишне сложную и трудоемкую работу — вашей квалификации может оказаться недостаточно
Козерог
Сегодня у Козерогов может сложиться нестабильное положение в финансовой сфере. Нежелательно давать и брать деньги взаймы, а также проводить рискованные финансовые операции. Возможна задержка с поступлением денег на ваши банковские счета. При использовании электронных платежных систем рекомендуется повысить уровень защиты счетов от несанкционированного доступа.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами, которые могут препятствовать вашим инициативам. Если вам требуется с кем-то договориться о сотрудничестве, то не торопитесь подписывать юридически обязывающие документы. Дело в том, что в подготовленном документе может быть ошибка, делающая невыгодным все соглашение.
Рыбы
Сегодня у Рыб может быть ослаблен энергетический потенциал, что неблагоприятно отразится на уровне вашей работоспособности. Старайтесь не перенапрягаться и равномерно распределять нагрузки. Если вам приходится составлять отчеты и работать с цифрами, то тщательно все перепроверяйте — велика вероятность допустить ошибку, которую будет непросто обнаружить.