Появятся скрытые помехи — любовный гороскоп на 4 августа

Наш гороскоп расскажет о возможных изменениях в личной жизни, работе и здоровье, а также даст советы по использованию благоприятных влияний планет для достижения успеха и гармонии.
Овен
Сегодня Овнам звезды напоминают, что даже самая яркая любовная история иногда нуждается в паузе и это как раз один из таких дней. По возможности, стоит перенести романтическое свидание на другое время. Как минимум, не стоит планировать на эти сутки очень важные встречи, требующие полной самоотдачи.
Телец
Сегодня Тельцы не встретят на своем пути особых препятствий, но и ярких новых впечатлений, о которых мечтают, могут не получить. Это подходящий момент для свидания без четко заданного сценария, в котором допустимы любые импровизации, но не предвидится бурных эмоциональных встрясок.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что в их отношениях с представителями другого пола не исключены недоразумения и обманы. При дополнительных отягощающих условиях есть риск хитроумных нечестных манипуляций, неискренности, мстительности и коварства. Не лучший момент для активности в личной жизни.
Рак
Сегодня Раки легко оказываются во власти своей фантазии, но не только она определит направление их мыслей. Многие Раки, получившие однажды в любви неприятный опыт, начнут бессознательно опираться на него. Лучше избегать в эти сутки тесного общения и доверительной личной переписки.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить, что в эти сутки они могут оставаться внушаемыми, слабохарактерными, склонными к иллюзиям, сомнениям или психологическим зависимостям. Возможно погружение в прошлое. Свидание может заинтриговать, но также и разочаровать, если ждать от него ясности и конкретики.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что им лучше избегать навязчивости, в чем бы она ни выражалась. Не стоит всеми правдами и неправдами вызывать партнера на встречу, пытаться преследовать его виртуально и реально, проламывать его психологические границы или выпытывать все его секреты.
Весы
Сегодня Весам стечение событий может помешать встретиться с любимым человеком или внести в отношения с ним долю недосказанности, которая вызовет определенные подозрения. Звезды говорят, что в большинстве случаев беспокоиться не о чем, поскольку в заминках и странностях повинны обстоятельства.
Скорпион
Сегодня Скорпионам предстоит включить свою интуицию, поскольку прямых вопросов или стандартных действий для полноценного общения с пассией может оказаться недостаточно. Несмотря на природный психологический дар, многие Скорпионы рискуют ошибиться в своих догадках, если не целиком, то наполовину.
Стрелец
Сегодня Стрельцы остаются истинными романтиками, но теряют удачливость в своих начинаниях. Вдобавок, они могут оказаться слишком мнительными: даже если они уверены в своей неотразимости и во взаимности со стороны своей пассии, малейшая осечка способна подорвать их уверенность в себе.
Козерог
Сегодня у Козерогов дела пойдут неплохо, если накануне общению с объектом симпатий было положено хорошее начало. В случае тех или иных проблем звезды советуют плавно свернуть мероприятие, иначе нежелательные тенденции могут незаметно закрепиться и превратиться в часть любовного сценария.
Водолей
Сегодня Водолеям непросто: обстоятельства этого дня могут не препятствовать их любовным планам явно, но создавать им скрытые помехи — как технические, так и психологические. Романтическое свидание, запланированное на сегодня, может не оправдать возложенных на него ожиданий или добавить влюбленным ненужных сомнений.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут оставаться для своего партнера полнейшей загадкой. Иногда это будет намеренным выбором тактики, но многие Рыбы даже не догадаются, какое впечатление они производят. Некоторые Рыбы покажутся своим поклонникам беззащитными, странными, лживыми, суровыми или витающими в облаках.