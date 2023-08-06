Вспышка ярких чувств — любовный гороскоп на 7-13 августа

На этой неделе мы станем любить еще крепче.

Овен

На этой неделе звезды советуют Овнам с полной отдачей посвящать себя любви в понедельник и вторник. Середина недели может внести в общение суету, случайности и техническую путаницу (например, проблемы со связью), а выходные могут быть отмечены эмоциональной нестабильностью и перепадами настроения.

Телец

Влюбленные Тельцы окажутся особенно предприимчивыми в начале этой недели. В понедельник и вторник они предпочтут не ждать, а сами проявлять инициативу. Возможно, иногда проявления их эмоций будут чрезмерными и непредсказуемыми, зато партнеру ни минуты не придется сомневаться в их истинных чувствах.

Близнецы

На этой неделе звезды советуют влюбленным Близнецам действовать по ситуации и не строить в личной жизни масштабных планов. Стоит контролировать свои минутные порывы и перепады эмоций в середине недели: в это время возможны как приступы холодности и уныния, так и моменты нервозности, вспыльчивости.

Рак

В первые дни этой недели влюбленные Раки получат обнадеживающий знак на будущее. Звезды советуют не увлекаться детализацией перспектив, так как судьба еще может преподнести сюрприз. Суббота и воскресенье подходят для тесного общения, а также для того, чтобы прислушаться к собственному сердцу.

Лев

Для влюбленных Львов самым ярким и запоминающимся станет начало этой недели. Пережив бурю феерических эмоций в понедельник и вторник, многие Львы будут ждать логического развития событий, но очередная фаза праздника может не состояться. Звезды намекают, что это еще не финал и продолжение последует.

Дева

Эта неделя стартует для влюбленных Дев с доброй вести или счастливого поворота событий. Многие Девы сами весьма удачно проявят в любви инициативу. Их слова и поступки не останутся без ответа в понедельник, вторник, субботу и воскресенье. А вот середину недели им, по возможности, стоит пропустить.

Весы

На этой неделе Весам не стоит отказываться от активной личной жизни, но лучше не ждать от нее предсказуемости: время от времени вероятны неожиданные виражи событий. К счастью, они будут скорее приятными и любой сюрприз послужит развитию романа. В выходные возможны эмоциональные или бытовые помехи.

Скорпион

В начале этой недели Скорпионам придется играть в любви определенную роль в угоду партнеру. Понедельник и вторник - яркие дни, после них дальнейший ход событий покажется серыми буднями. Скорпионам, которых не устроил сложившийся сценарий, в выходные стоит попытаться поговорить со своей пассией.

Стрелец

Начало этой недели станет для влюбленных Стрельцов счастливым, но утомительным. Многим Стрельцам придется постараться, чтобы устроить свидание по высшему разряду, дабы оправдать надежды пассии или потешить свое самолюбие. В середине недели есть риск мелких размолвок. В выходные нужна деликатность.

Козерог

На этой неделе самые яркие переживания ждут влюбленных Козерогов в понедельник и вторник. Многие представители знака откроют в любимом человеке неожиданные таланты, а в своем романе новые грани. Доля внимательности и контроль за возможными негативными эмоциями потребуются в субботу и воскресенье.

Водолей

Эта неделя начнется для влюбленных Водолеев с волнующей минуты, которая заставит их с нетерпением ждать продолжения. Но быстрый ход событий окажется под вопросом. Возможно, любимый человек, отлично осознавая свою привлекательность, захочет испытать их терпение и дополнительно подогреть их чувства.

Рыбы

На этой неделе звезды советуют Рыбам избегать слишком долгого и тесного общения с любимым человеком в интервале со среды по пятницу. В это время возрастет вероятность мелких размолвок и недоразумений, которые могут показаться сущим пустяком вначале, но осложнить гармонию отношений впоследствии.