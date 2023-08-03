Не взваливаем на себя массу работы — финансовый гороскоп на 4 августа

Наш гороскоп поможет спланировать свой день, подготовиться к возможным вызовам и использовать благоприятные тенденции в свою пользу.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться неоднозначно. Старайтесь воздерживаться от инициатив в карьере. Все то новое, которое вы будете готовы предложить, может не найти понимания и поддержки у начальства. В свою очередь к вам могут быть претензии со стороны начальства за медлительность в работе и отставания от графика. Нежелательно принимать участие в корпоративных вечеринках и делать презентации.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть сосредоточены на тех делах, которые ждут своего завершения. Успешно поработают строители. Однако вы можете столкнуться с осложнениями юридического характера. Не следует доверять поступающей информации — обязательно перепроверяйте поступающие сведения на предмет достоверности. Возможно, будет утерян важный документ, и это может привести к волнению.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют доверять поступающей информации и принимать на её основе решения. Это может привести к необратимым последствиям. Деловые встречи и поездки лучше отложить на другой день. Вы можете столкнуться со случаями неисполнения обещаний и срыва договоренностей. Старайтесь браться за ту работу, с которой сможете справиться самостоятельно.
Рак
Сегодня у Раков очень важный день с точки зрения принятия финансовых решений, когда ошибка может дорого обойтись. Очень важно аккуратно проводить финансовые платежи - ошибка при вводе цифр здесь может привести к зависанию платежа или к отправке денег не по назначению. Если вы ведете переговоры, то лучше пока их приостановить и ничего не подписывать. Заключенные договоренности могут оказаться невыгодными для вас. Не давайте деловым партнерам денег взаймы.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют стараться уклониться любым способом от открытого конфликта с коллегами или подчиненными. Оставьте при себе свои критические замечания и проявите сдержанность. Не следует переходить на личности при возникновении спора на производственную тему. Иначе вам вместо работы придется участвовать в нелицеприятных выяснениях отношений.
Дева
Сегодня Девам, возможно, придется столкнуться с нестандартными ситуациями, когда вы можете растеряться и не сможете правильно сориентироваться, как себя вести. Не исключены попытки клиентов обмануть вас при проведении расчетов за предоставленные услуги. Отдавайте предпочтение той работе, в которой хорошо разбираетесь и где все предсказуемо. Воздержитесь от любых перемен.
Весы
Сегодня Весам, возможно, придется столкнуться с неожиданными ситуациями, которые не позволят вам завершить запланированные на этот день дела. Это особенно относится к проведению ремонтно-строительных работ, сделкам с недвижимостью и к подготовке отчетной документации. Например, строителям не следует передавать готовый объект заказчику поскольку могут быть выявлены недоделки.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов могут произойти такие перемены в карьере, которые повлекут за собой необратимые последствия. Старайтесь быть предусмотрительными. Возможно, вашей деловой репутации могут попытаться нанести ущерб. Не стоит рассчитывать на поддержку со стороны начальства или коллег по трудовому коллективу. Любые контакты с начальством чреваты для вас осложнениями.
Стрелец
Сегодня Стрельцы будут поставлены в ситуацию, когда надо будет продемонстрировать уровень своих профессиональных познаний. Это может произойти при поступлении на работу или при сдаче экзаменов по переаттестации. Однако вам трудно будет ответить на поставленные вопросы, что может неблагоприятно отразиться на вашей деловой репутации.
Козерог
Сегодня Козерогов напряженная ситуация с финансами может подтолкнуть к принятию поспешных и ошибочных решений. В частности, крайне нежелательно сейчас влезать в долги или делать крупные покупки по кредитной карте. Старайтесь как-то преодолеть трудности, ограничить потребности, но воздержаться от финансовых заимствований. В противном случае ваше финансовое положение может осложниться.
Водолей
Сегодня Водолеям могут противостоять влиятельные и авторитетные люди. Бодаться с такими людьми — значит обрекать себя на неприятности. Старайтесь проявить максимум гибкости и изворотливости, но удержаться от открытого конфликта. Не следует излишне доверяться деловым партнерам — сейчас вас могут подвести или подставить. Индивидуальный труд сейчас более предпочтителен.
Рыбы
Сегодня для Рыб условия работы и отношения с коллегами по трудовому коллективу могут оказаться достаточно проблематичными. Возможно, вам придется выполнять неквалифицированную и низкооплачиваемую работу. Однако вы можете оказаться зажаты в такие рамки, когда отказаться будет невозможно. Старайтесь не допускать больших физических перегрузок, иначе это может привести к ухудшению самочувствия и снижению уровня работоспособности.