Уворачиваемся от споров — финансовый гороскоп на 7 августа

6 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам не стоит спорить с кем-либо — мы ничего не добьемся, лишь потратим время зря.

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