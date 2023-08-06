Уворачиваемся от споров — финансовый гороскоп на 7 августа

Наш гороскоп расскажет, какие события и вызовы могут ожидать их в этот день, а также какие возможности стоит использовать наилучшим образом.
Овен
Сегодня у Овнов день может быть сопряжен с ростом риска потери финансовых ресурсов. Следует быть готовыми к резким осложнениям на финансовых рынках, различным техническим поломкам и прочим форс-мажорным обстоятельствам. Труднее всего придется тем, чья работа связана с игрой на валютной и фондовой бирже. Не торопитесь делать закупку оптовых партий товара.
Телец
Сегодня для Тельцов наиболее проблемной темой могут стать деловые партнерские отношения. Договориться о взаимовыгодном формате сотрудничества будет нелегко — ваш партнер может быть склонен действовать излишне жестко, и не пожелает учитывать ваше мнение и ваш интерес. В целом внешние обстоятельства могут вам препятствовать.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, чья работа связана с частыми поездками и деловыми бумагами, это достаточно напряженный день. Работа с информацией может быть осложнена, контактировать с людьми становится труднее. Попытка отыскать интересующую информацию может все чаще наталкиваться на препятствия. Старайтесь избегать волнений и стрессов — это может негативно отразиться на уровне работоспособности.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться нестабильная ситуация с финансами. Воздержитесь от проведения рискованных финансовых операций типа инвестиций в высокодоходные фонды. Доходы могут не отличаться стабильностью. Крайне нежелательно делать капиталовложения и закупать товары оптом. Возможны убытки из-за ошибок в планировании и при использовании технических новинок.
Лев
Сегодня у Львов наиболее проблемная тема дня может касаться дел, связанных, так или иначе, с недвижимостью. Строительные, отделочные и ремонтные работы могут идти с осложнениями, поставщики и смежники могут недопоставить вовремя строительные материалы и техническое оборудование. В этот день могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.
Дева
Сегодня у Дев может быть достаточно хлопотный и нервный день. Работа с информацией не складывается, вы склонны допускать много ошибок, которые в дальнейшем приходится исправлять, расходуя на это рабочее время. Деловые встречи и поездки лучше отложить на другой день. Если вы попытаетесь воспользоваться своими деловыми связями, то можете столкнуться с тем, что они не оправдают ваших ожиданий.
Весы
Сегодня у Весов коллективные формы труда могут привести к убыткам. Работа в составе группы не складывается из-за разногласий. Не лучшее время для планирования и инвестиций в коллективные проекты. Неожиданные изменения обстоятельств могут заставить вас заниматься совсем не теми делами, которые планировались.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут быть настроены на бескомпромиссную борьбу за свои экономические интересы, за место под солнцем. Возможно, это будет вызвано резким осложнением в делах, конкурентной борьбой, когда вы можете утратить свои позиции. Однако вы рискуете сами спровоцировать ухудшение в делах. Излишняя прямолинейность может повредить вашей карьере.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют избегать любой тайной или незаконной деятельности, поскольку это может привести вас к серьезным неприятностям. Наоборот, старайтесь действовать открыто, будьте на виду, не делайте секрета из тех вещей, которые в этом не нуждаются. Будьте готовы к тому, что вам тайно или явно могут чинить помехи, устраивать проверки, делать контрольные закупки.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может быть связан с неожиданными переменами во внешних обстоятельствах. Возможно, вам придется в оперативном порядке принимать решения, чтобы как-то удержать ситуацию под своим контролем. Это не лучший день для составления долгосрочных планов и проектно-конструкторских работ. С осложнениями и разногласиями может пойти любая коллективная работа.
Водолей
Сегодня Водолеев, занимающих руководящие должности, может ожидать много осложнений. Возможно, вам придется реагировать на усиление конкурентной борьбы и принимать управленческие решения в условиях нарушения партнерских договоренностей. Старайтесь избегать конфликтов с представителями власти и влиятельными людьми. Воздержитесь от ведения переговоров.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют заниматься урегулированием юридических вопросов и вступать в споры с коллегами. В ходе выполнения текущей работы вы можете столкнуться со сложностями, для преодоления которых может не хватить вашей профессиональной квалификации. Непростой день для тех, кто оказался в служебной командировке или работает вахтовым методом.