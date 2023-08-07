Риск противопоказан — финансовый гороскоп на 8 августа

7 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам не стоит экспериментировать и рисковать — потеряем больше, чем приобретем.

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