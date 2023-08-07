Риск противопоказан — финансовый гороскоп на 8 августа

Наш гороскоп даст интересные советы по взаимодействию с окружающими, развитию отношений и личной эффективности.
Овен
Сегодня у Овнов день может быть весьма нервным и хлопотным. Если вы работаете в офисе с документами, то сроки начнут поджимать, и вы вынуждены будете прикладывать большие усилия. На помощь и поддержку коллег и подчиненных рассчитывать не приходится. Допущенные в спешке ошибки придется исправлять, расходуя на это дополнительные силы и время.
Телец
Сегодня Тельцы творческих профессий рискуют распылить свои силы на множество мелких дел и в итоге так ничего и не добиться. Спешка и опрометчивость в принятии решений — вот то, что может помешать вам в работе. Отдавайте предпочтение традиционным методам работы. Тем, кто работает по свободному графику, рекомендуется не откладывать дела на последний момент и сделать все заблаговременно.
Близнецы
Сегодня у Близнецов главной особенностью можно назвать неустойчивость нервной системы и частую смену настроений. В этот день вы будете склонны часто переключать внимание между разными делами. В результате может получиться так, что ни одно из начатых дел не останется завершенным. Не следует давать поручения тем, кто с вами обычно сотрудничает — деловые связи могут не оправдать ожиданий.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют осмотрительнее работать с информацией и ограничить круг делового общения. Среди новых знакомых вам могут попасться люди с нечестными намерениями. Опасайтесь обмана, дезинформации и мошенничества. Заключенные сегодня торговые сделки могут оказаться убыточными. По мере возможности старайтесь воздерживаться от работы с документами.
Лев
Сегодня у Львов день может быть связан с не совсем удачными финансовыми инвестициями. Это особенно касается тех, кто планирует открыть кооператив, акционерное общество или клуб по интересам. Капиталовложениями по указанным направлениям лучше сегодня не заниматься. Не лучшее время для покупки технических новинок, компьютеров и электроники.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют в начале и середине дня предпринимать действия, направленные на продвижение в карьере. Дело в том, что вы склонны действовать самостоятельно и не считаться с чужим мнением. Поскольку согласовывать свои действия с начальством для вас проблематично, то вы можете сталкиваться с осложнениями.
Весы
Сегодня Весам следует строго соизмерять свою деятельность с нормами закона. Любая тайная деятельность в этот день вскоре может стать известна и это может привести к публичному скандалу и потере вашей репутации. Не следует полагаться на надежность и честность деловых партнеров — проверка того, как они исполняют обещания, может избавить вас от иллюзий.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов этот день может сложиться весьма непредсказуемым образом. В первой половине дня ваши дела могут пойти не по плану из-за какого-то внезапного происшествия. Не исключен финансовый убыток или технический сбой. Воздержитесь от финансовых инвестиций. Отдавайте предпочтение консервативным методам в работе, когда все предсказуемо.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, связанных с предпринимательской деятельностью, может обостриться конкурентная борьба. Некоторые договоренности могут быть нарушены, что повлечет неприятные последствия для вашего бизнеса. Любые изменения, вносимые в график работ, могут сбить вас с отлаженного ритма и приведут к еще большим потерям. Внешние обстоятельства могут противоречить вашим намерениям.
Козерог
Сегодня у Козерогов, работающих вахтовым методом или вдали от родного дома, возможны осложнения в делах. Основная причина в том, что начальство может повысить требования к соблюдению дисциплины труда. Старайтесь не опаздывать и не отлучаться надолго с рабочего места. Иначе это может привести к штрафным санкциям.
Водолей
Сегодня Водолеям могут быть противопоказаны любые рискованные финансовые операции, связанные с банковскими счетами. Воздержитесь от регистрации счета в банке. Возрастает вероятность потери денег в азартных играх. Оптовые закупки товара могут пройти не так благополучно как вы рассчитывали. Бизнесменам рекомендуется пока воздержаться от инвестиций в коллективные проекты.
Рыбы
Сегодня Рыбы, деятельность которых плотно связана с деловым партнерством и договорными обязательствами, попадают в зону риска. Особенно это относится к строителям и коммунальщикам. Вас могут подвести поставщики, смежники. От сотрудничества с вами могут отказаться некоторые прежние клиенты. Срыв договоренностей может привести к серьезным последствиям.