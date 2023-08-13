Бережем свое рабочее время — финансовый гороскоп на 14-20 августа

На этой неделе нам стоит правильно расходовать рабочее время.

Овен

В начале недели у Овнов могут быть нестабильные доходы. Заказы будут поступать мелкие и малодоходные. У бизнесменов может ощущаться нехватка наличных оборотных средств. Звезды советуют вам воздерживаться от разного рода финансовых инвестиций, даже если они кажутся вам вполне привлекательными и надежными. Воздержитесь от операций по обмену валюты. Середина и вторая половина недели позволит Овнам настроиться на энергичную работу над текущими проектами. Благодаря легкости в общении с коллегами и подчиненными вы сможете конструктивно сотрудничать, что положительно отразится на уровне ваших доходов. Старайтесь максимально сузить рамки своей служебной ответственности. Это прекрасное время для проработки деталей и совершенствования навыков работы с инструментами. Лицам, склонным к изобретательству и рационализаторству удастся найти интересные технические решения.

Телец

В начале недели основной проблемой Тельцов может стать повышенная эмоциональная возбудимость. Частая смена настроения, отсутствие твердости и подверженность посторонним влияниям могут привести к неустойчивости в решении деловых вопросов. Возрастает роль близких родственников и членов семьи на ваши дела. Неблагоприятно могут пойти дела в семейном и надомном бизнесе, строительстве и сельском хозяйстве. Середина и вторая половина недели может сложиться благоприятно для творчества и обновления. Удача улыбнется вам при осуществлении операций спекулятивного характера. Например, оптовая закупка товара на базах с целью перепродажи в розницу может принести вам хороший доход. Консультантам сетевого маркетинга удастся расширить клиентскую базу и подписать новых сотрудников. Запланируйте на в этот период ту работу, которая требует смелости и новаторства. Возможно, вы будете вхожи в высокие кабинеты влиятельных людей и сможете произвести на них самое благоприятное впечатление.

Близнецы

В начале недели Близнецам могут мешать действовать собственные страхи, неуверенность в собственных силах и опасения ошибиться, сделать что-то не так. Работа с информацией и контакты — это наиболее уязвимая тема. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности. В противном случае вы рискуете стать жертвой обмана или принять ошибочные решения исходя из ложной информации. Проблемный период ожидает торговцев и водителей транспорта, а также тех, кто занят учебой. Середина и вторая половина недели складывается благоприятно для удаленной работы на дому. Звезды советуют вести себя тихо, незаметно и не афишировать свои намерения на публике. Тогда никто не сможет вам помешать. У работников гостиниц, ресторанов, медицинских учреждений дела идут замечательно. Можно проводить ремонтные, отделочные и строительные работы, заниматься благоустройством территории. Можно заниматься обустройством помещений, установкой торгового оборудования в магазинах и на рынках.

Рак

В начале недели у Раков может сложиться неустойчивое финансовое положение с вероятной нехваткой наличных денег для обеспечения бизнеса на приемлемом уровне. Воздержитесь от участия в коллективных мероприятиях: собраниях, совещаниях, конференциях. Малоэффективным может оказаться мелкий ручной труд, в том числе связанный с ремонтом электронной техники. Нелегкие дня у тех, кто занимается акционированием. Середина и вторая половина недели может быть связана с усилением интеллектуальных способностей, что позволит успешно решать многие вопросы информационного характера. Активизируются деловые контакты, обмен мнениями и опытом. При необходимости вы легко найдете любую интересующую вас информацию. Если прежде вам не удавалось изучить и понять какой-то вопрос, то вернитесь к нему сейчас и будете удивлены, как все легко будет понято. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам и умению находить общий язык с людьми.

Лев

В начале недели Львы могут быть склоны проявлять инициативу там, где их никто об этом не просит. Склонность вникать во все подряд и вмешиваться во все вопросы может привести к конфликтной ситуации с начальством и выходу за пределы собственной компетенции. Вас могут беспокоить вопросы профессионального статуса и авторитета, однако ваши реакции могут оказаться излишне эмоциональными. Старайтесь без крайней необходимости не выступать с инициативами перед начальством. Середина и вторая половина недели напротив, складывается удачно для карьерного продвижения. Этот период требует полного сосредоточения на достижении поставленных целей и задач. Постарайтесь не отвлекать внимание на поступающую информацию и появляющихся в поле зрения людей — все это не будет приближать вас к заветной цели. При работе отдавайте предпочтение проверенным и надежным методам, зарекомендовавшим себя так в течение длительного времени. Эксперименты и разного рода пробы только внесут сумятицу и нарушат рабочий ритм.

Дева

В начале недели у Дев определенную сложность могут представлять контакты с людьми, приехавшими из других регионов или из-за границы. Желательно не иметь с ними общих дел, особенно если речь идет о секретной или неофициальной деятельности. Не пытайтесь делать обходные маневры и искать тайные пути в достижении поставленных целей, если открытые методы не дают нужного результата — это лишь усугубит ситуацию. Если у вас не урегулированы отношения с представителями закона, то не исключены негласные проверки, контрольные закупки и штрафные санкции. Середина и вторая половина недели благоприятствует личностному развитию. Прекрасный период для Дев, занимающихся предпринимательской деятельностью и настроенных на экономическую экспансию. Это может быть связано с расширением географии бизнеса, популяризации своих товаров и услуг, выхода на новые перспективные рынки. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к издательскому бизнесу, дальним перевозкам грузов, высшему образованию, дизайнерским студиям и юриспруденции.

Весы

В начале недели Весы могут ощутить некоторую финансовую нестабильность. Если вы планировали внести какие-то изменения в существующий порядок на работе, то лучше отложить это на более благоприятное время. Любые перемены сейчас могут нести негативный оттенок. Основной задачей становится не преумножение материальных ценностей, а их сохранение. Предпринимая важные действия, подумайте о вариантах отступления в случае неудачи. В середине и второй половине недели Весы, имеющие свой бизнес, смогут урегулировать вопросы с финансовыми задолженностями перед банками, частными лицами или налоговой инспекцией. Войдите в диалог с теми, кому вы должны и предложите новый план погашения долга. Если вы сделаете разумное предложение, ваши кредиторы его примут. Это неплохое время для получения доходов за счет дополнительной подработки, работы на полставки или по совместительству. Успех ждет тех, кто работает в ночных заведениях, в центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Скорпион

В начале недели звезды не советуют Скорпионам заключать договора о партнерском сотрудничестве и входить в контакт с представителями официальной власти. Те, кто выполняет клиентские заказы, могут столкнуться с неудовлетворенностью заказчиков качеством и сроками выполнения вами работы. По возможности старайтесь ограничить контакты с заказчиками, делегируйте часть своих полномочий напарникам, партнерам. Некоторые договора могут быть нарушены. Середина и вторая половина недели благоприятствует открытой деятельности и активному сотрудничеству с друзьями и единомышленниками. В одиночку вы не сможете добиться таких результатов, которые будут под силу вместе с коллективом. Может поступить предложение о сотрудничестве, которое заслуживает самого серьезного внимания. Вырастет клиентская база у работников сферы услуг. Обсуждение с партнером планов на будущее в неформальной обстановке поможет обрести надежного помощника и перевести отношения в категорию дружеских.

Стрелец

В начале недели Стрельцы рискуют увязнуть в бюрократических согласованиях при решении юридических вопросов. Нормальный распорядок работы может быть нарушен непрошенным посетителем или надоедливым сослуживцем. Контроль рабочего времени поможет вам минимизировать возможные сложности с коллегами по трудовому коллективу. Середина и вторая половина недели сложится результативно независимо от занимаемой должности и профессионального статуса. Между начальством и подчиненными устанавливается конструктивное сотрудничество, что способствует успешной работе и росту производительности труда. Начальство может быть уверено, что сотрудники фирмы точно и в срок выполнят их команды и распоряжения. В свою очередь, находясь на подчиненном положении вы всегда сможете обратиться за поддержкой к начальству, если ситуация потребует его вмешательства. Точное выдерживание сроков выполнения работы заметно укрепит вашу деловую репутацию. Те, кто ищут работу, также найдут приемлемый вариант.

Козерог

В начале недели Козерогам лучше воздерживаться от финансовых заимствований. Также не следует брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Есть вероятность того, что вы вряд ли сможете эффективно распорядиться деньгами, полученными в долг, а возвращать их в дальнейшем будет трудно. То же самое относится к тем, кто располагает свободными финансовыми ресурсами и ищет способы для выгодных инвестиций. Не давайте никому денег взаймы. Середина и вторая половина недели способны принести удачу Козерогам в рекламной раскрутке бизнеса. Могут добиться удачи работники транспорта, оптовой торговли, туризма, игровых и развлекательных центров. Вырастет ваш творческий потенциал, что позволит найти скрытые резервы в работе и внедрить более эффективные методики. Хорошо открывать представительства, центры или филиалы за рубежом, а также филиалы зарубежных фирм на местах. Могут вырасти доходы у вахтовиков.

Водолей

В начале недели звезды не советуют Водолеям заниматься оформлением договора об аренде недвижимости. Не исключены споры и разногласия с деловым партнером относительно условий содержания и оплаты совместно арендуемых помещений. Если вы работаете вместе с членом семьи или близким родственником, то вам трудно будет добиться взаимопонимания. Продавцы магазинной торговли могут отметить спад покупательского спроса. Середина и вторая половина недели благоприятствует бизнесменам в инвестициях в недвижимость. Хорошо заниматься благоустройством территории, прилегающей к вашему офису, магазину, гаражу или складу. Результативными будут любые работы, связанные со строительной индустрией, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством. Можно заниматься вопросами наследства, писать завещания, оформлять свои права на вступление в наследство. Хорошее время для получения ссуды под строительство. Успешно проходит инвентаризация движимого и недвижимого имущества.

Рыбы

В начале недели Рыбам необходимо быть осмотрительнее при распределении нагрузки в текущей работе. Из-за спада энергетики организма у вас может ухудшаться самочувствие при высоких нагрузках по работе. А это может привести к снижению уровня работоспособности и, соответственно, к снижению показателей в работе. Берегите свое рабочее время. Посторонние разговоры постарайтесь максимально ограничить, дабы не терять время впустую. Середина и вторая половина недели благоприятвуют для укрепления и расширения деловых связей. Можно проводить встречи, знакомиться и договариваться с деловыми потенциальными партнерами. Успешно проходят поездки, обмен опытом и информацией. Старайтесь вовлечь в круг своих экономических интересов новых людей. За счет этого вы значительно усилите свои позиции на рынке.