Используем с пользой каждую копейку — финансовый гороскоп на 13 августа

Сегодня нам не стоит раскидываться деньгами.

Наш гороскоп даст читателям информацию о возможных вызовах и шансах в различных сферах жизни, а также рекомендации по тому, как максимально эффективно использовать эти возмоности.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют делать ставку на реализацию своего творческого потенциала. Попробуйте взглянуть на привычную работу по-новому, так, как будто вы впервые её осваиваете. В этом случае вы наверняка сможете обнаружить скрытые резервы для совершенствования. Можно экспериментировать, использовать новые подходы и методы.

Телец

Сегодня для Тельцов , занимающихся техническим переустройством рабочего места, овладением новыми, более производительными методами работы, день складывается благоприятно. Могут вырасти доходы у фрилансеров, занимающихся выполнением заказов по созданию сайтов и программированием. Успешно поработают офисные служащие над подготовкой отчетной документации.

Близнецы

Сегодня у Близнецов сильной стороной является умение находить нестандартные решения в сложных запутанных ситуациях. Используйте возможности своего незаурядного интеллекта в полную мощь. Прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников. Это удачное время для научных исследований, проектирования и планирования. Активнее подключайте свои деловые связи к решению текущих вопросов.

Рак

Сегодня у Раков может быть благоприятное время для продуктивной работы. Можете рассчитывать на полное содействие со стороны вышестоящего начальства. Уровень доходов и производительность труда могут вырасти за счет использования новых технических возможностей. Важно проявлять трудолюбие и целеустремленность, не допуская отставания от графика.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют самостоятельно решать имеющиеся у вас профессиональные вопросы. Рекомендуется брать на себя ответственность в новых делах. Используйте имеющееся свободное время для повышения уровня профессионализма. Благоприятный день для деловой переписки и служебных командировок. Немаловажное значение для решения проблем обретает ваша деловая репутация.

Дева

Сегодня у Дев день может сложиться благоприятно для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми задолженностями. Если вы должны банку или физическому лицу определенную сумму денег, то сегодня удастся договориться о рассрочке. Используйте имеющиеся в вашем распоряжении свободные деньги для оплаты счетов по кредитам и по коммунальным платежам. Можете рассчитывать на получение льгот и компенсаций.

Весы

Сегодня для Весов , ориентированных на активное сотрудничество с деловыми партнерами, день может сложиться удачно. Успешно идет переговорный процесс, в том числе на многосторонней основе. Обязательно согласовывайте совместные планы и ищите компромиссные формулы. Многое будет решаться положительно для вас и без вашего участия.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов день может сложиться благоприятно для карьерного продвижения и выполнения плановых заданий. Начальство своим позитивным настроем может способствовать успешному выполнению плановых заданий. С коллегами тоже будет полное взаимопонимание. Если вы ищите новую работу, то сегодня можете найти подходящий вариант.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов деловая репутация и авторитет могут повыситься. Возможно, вы будете поставлены в ситуацию, когда надо будет показать уровень своих профессиональных познаний - и вы прекрасно справитесь с поставленной задачей. Удачно проходит переаттестация, а также любые формы проверки профессионализма. Другое позитивное направление может быть связано со служебными командировками.

Козерог

Сегодня у Козерогов благоприятное время для благоустройства и технического переоснащения рабочего места. За счет внедрения новых технологий ваша производительность труда возрастет. Хорошо вкладывать деньги в недвижимость. При намерении купить квартиру или офис вам могут выдать ипотечный кредит. Строительные и ремонтные работы вы сможете своевременно завершить.

Водолей

Сегодня у Водолеев удачное время для деловых знакомств с целью установления партнерского сотрудничества. Успешно проходят деловые поездки и переговоры. Вы можете приобрести ценный опыт и узнать много интересного о том, как повысить производительность труда. Вы преуспеете в выполнении клиентских заказов. Своевременно полученная информация поможет вам справиться с делами.

Рыбы