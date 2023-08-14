Задаем деликатные вопросы — финансовый гороскоп на 15 августа

Наш гороскоп подчеркивает важные моменты и предостерегает от возможных трудностей.
Овен
Сегодня Овны могут добиться позитивных сдвигов при выполнении текущей работы. Производительность и качество работы могут также вырасти в том числе, благодаря интенсификации труда и способности вникать в мелкие детали. Успех ожидает тех, кто занимается аналитической обработкой информации. Труд программистов, вэб-дизайнеров и работников в IT-сфере может хорошо оплачиваться.
Телец
Сегодня для Тельцов, специализирующихся на внешней торговле, дальних перевозках грузов, связях с иностранными партнерами и туристическими агентствами, день может сложиться удачно. Ключ к успеху заключается в экономической экспансии и рекламировании своих товаров и услуг. Используйте этот день для повышения уровня квалификации и обмена опытом с коллегами из других стран и регионов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов благоприятное время для капиталовложений в недвижимость, проведения ремонтных, отделочных и строительных работ. Удачное время для того, чтобы позаботиться о сохранении материальных ценностей и недвижимого имущества. Поэтому бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества. Можно заключать договоры со страховыми фирмами.
Рак
Сегодня Раки могут быть прекрасно информированы и во многом за счет этого смогут преуспеть в делах. Направьте свои усилия на расширение и укрепление деловых связей. Ваши интеллектуальные способности и умение оперировать информацией находятся на очень высоком уровне, что позволит вам заниматься решением сложных задач. Хорошо поработают социальные работники, консультанты, торговцы и водители транспортных средств.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сосредоточиться на решении сугубо практических вопросов. Вы сможете существенно улучшить свое профессиональное мастерство и навыки работы с инструментами, благодаря чему качество вашей работы вырастет. Успешно идет мелкая ручная работа и подготовка отчетов. Сотрудники, проходящие стажировку на новом месте работы, узнают много полезного.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют действовать самостоятельно и проявлять творческую инициативу. Успешно проходят рекламные акции, обучение, оптовая торговля, валютные спекуляции и устроение массовых развлекательных мероприятий. Сейчас вы способны быстро реализовать некоторые свои наиболее перспективные творческие идеи. Можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах на получение престижной работы.
Весы
Сегодня у Весов хороший день для удаленной интеллектуальной работы. Прежде всего, это относится к бухгалтерам, работающим над составлением отчетной документации. Успешно пойдут тихие и незаметные дела, требующие несуетного сосредоточения. Работники гостиниц и ресторанов смогут увеличить доходы. При необходимости вы сможете воспользоваться поддержкой влиятельного покровителя.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют активнее идти на сотрудничество с коллективами. Если предполагается проведение совещаний или собраний, то обязательно примите в них участие. Интенсивный обмен мнениями и идеями поможет вам в выборе наиболее приоритетного направления. К вашему мнению будут прислушиваться и вы сможете оказать влияние на принимаемые коллективные решения.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, занимающих руководящие должности, благоприятно сложится день. Самая эффективная тактика на для вас — действовать по заранее намеченному плану и стараться последовательно добиваться поставленных целей. При необходимости вы сможете посоветоваться с вышестоящим руководством. Принятие наиболее важных решений лучше отложить на конец дня.
Козерог
Сегодня от Козерогов звезды ждут смелых масштабных решений и волевых усилий. Преподаватели, менеджеры, дизайнеры, издатели, рекламные и туристические агенты, юристы получат дополнительный импульс к развитию. Успешно развивается внешнеторговая деятельность. Дальние перевозки грузов проходят успешно. Хорошо обмениваться опытом по профессиональным вопросам.
Водолей
Сегодня у Водолеев благоприятный день для урегулирования некоторых деликатных вопросов, не требующих широкой огласки. Хорошо проходят кулуарные переговоры и можно договариваться о рассрочке по долговым выплатам. Преуспевают работники ночных заведений, санаторно-курортных реабилитационных центров, больниц, аптек. При необходимости вы сможете взять кредит.
Рыбы
Сегодня у Рыб хороший день для развития делового партнерского сотрудничества. Вы будете в состоянии в параллельном режиме вести многосторонние контакты и договариваться по широкому кругу вопросов. Можно сверять совместные планы, координируя работу. Удачно идут переговоры. Другое позитивное направление может быть связано со сферой индивидуальных услуг.