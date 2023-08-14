День удовольствий — гороскоп на 15 августа

14 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

28-29 лунные сутки. Сегодня дает о себе знать близкое Новолуние в знаке Льва.

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Гороскоп на сегодня говорит, что оно ставит акцент на творчестве, любви, удовольствиях, детях, отдыхе, на событиях в сфере искусства, шоу-бизнеса и рекламы, на призах и выигрышах. Вероятны находки и сюрпризы. Может быть специфичным выбор вещей, имиджа или объекта симпатий. Возможно отсутствие меры, например, склонность к заваливанию подарками или перееданию экзотическими блюдами. Не исключены моменты театральности и показухи. Усилится желание быть яркой личностью, тяга к эпатажу и привлекательности любой ценой. День подходит для ярмарок, праздников, модных показов. Овен Сегодня Овнам звезды советуют отдавать предпочтение творческим занятиям, приятному хобби, личной жизни или развлечениям. Родителям-Овнам не стоит пропускать удачный момент для взаимодействия с детьми (особый интерес может представить раскрытие способностей ребенка или удовлетворение нужд, связанных с его летним отдыхом). Возможен приз, волнующий момент или подарок судьбы, добавляющий надежд. Телец Сегодня Тельцы неравнодушны к теме дома, семьи, детей, любви и творчества. В эти сферы они склонны вкладывать душу, могут быть очень сердечными, гостеприимными и великодушными, не станут скупиться на подарки, угощения, знаки симпатии, на вложения в обустройство творческой мастерской или домашнего очага. Возможен интерес к украшению и освещению дома, к интерьеру спальни, гостиной, детских комнат. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют поставить рутинные дела на паузу или сократить их число. Не стоит проводить много времени дома или в офисе, особенно, если там ведутся технические работы. Лучше отправиться в гости, на романтическую встречу или на праздник. Темой дня могут стать подарки или креативные развлечения. Важны эстетические детали: цвет, свет, красивый наряд вместо повседневной униформы. Рак Сегодня Раки могут получить важный для себя подарок или сделать запоминающуюся покупку. Возможны неожиданные приобретения, выигрыши или авансы на будущее, но могут возрасти и расходы. Не исключено, что придется потакать капризам детей или поучаствовать материально в коллективных проектах. День имеет значение для Раков, зарабатывающих своими творческими талантами и фрилансерской деятельностью. Лев Сегодня для Львов это значимые сутки и их внимание часто концентрируется на самих себе, из-за чего они могут казаться окружающим очаровательными самовлюбленными эгоистами. Многим Львам пора переоценить свои чувства, вкусы, идеалы, имидж, манеру распоряжаться деньгами, а также, возможно, признать свою одержимость чем-то или роковую ошибку. Желательно не поддаваться приятным соблазнам, видеть себя честно. Дева Сегодня Девы не обязательно активны внешне, но их внутренняя или закулисная жизнь окажется насыщенной (особенно, если они влюблены, амбициозны, погружены в нужды детей или заняты судьбой креативного проекта). При большом скрытом потенциале переполняющие их чувства и идеи не всегда будут получать выход. Стоит убедиться, что часть желаний не навязана извне, например, модой или чужой культурой. Весы Сегодня Весам приятные события этого дня кажутся обнадеживающими — и в них часто действительно скрыт немалый потенциал. Это может быть яркая персональная или коллективная творческая идея с большим будущим, вдохновляющий роман с видом на счастливое продолжение или уникальный эксперимент, сулящий в случае успеха значительную прибыль. Но возможен также элемент искушения, преувеличения, завышения ожиданий. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит помнить, что успех маловероятен без творческой искры, одаренности и самопиара. Скорпионам, оказавшимся на виду или на вершине, придется бороться за внимание своей аудитории, за расположение друзей или спонсоров, за любовь или за детей. Не помешает доля разборчивости: выбранная цель, должность или образ могут быть привлекательными, но ложными и создать проблемы в будущем. Стрелец Сегодня Стрельцам события помогают поддерживать хорошее расположение духа, верить в любовь, успех или в свой талант. Многие представители знака будут искать (или пытаться сохранить) свое счастье вдали от дома, пытаясь убежать от семейных, профессиональных или других затяжных проблем. Звезды напоминают, что это возможно лишь отчасти, и советуют подыскивать не окончательное, а временное решение. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют как можно осторожнее поддаваться любым желаниям и страстям, находить в себе силы сопротивляться лишним искушениям. Приятная сторона событий может заслонить негативную, из-за чего велик риск не заметить коварства момента и совершить фатальный выбор. Стоит особенно строго контролировать себя в минуты расточительности, креативного пыла и эмоционального подъема. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют быть осторожнее, поддаваясь чужому обаянию: возможно, это отчасти маска. Не стоит спешить с постоянными договоренностями: не исключено, что вторая сторона еще передумает или окажется не лучшим партнером. Чем выше ставки в игре, тем важнее повременить. Но и рвать отношения не стоит, лучше поддерживать обратную связь и следить за трансформацией чужого поведения. Рыбы Сегодня Рыбы могут оказаться увлечены какой-то деталью, задачей, вещью или образом. Волнующий момент способен заслонить от их взгляда все остальное, лишая панорамного обзора ситуации и объективности суждений. Возможно, в центре внимания окажется игра, особая потребность ребенка или питомца. В случае недомогания не исключена зацикленность на каком-то симптоме, лекарстве или на личности врача.