Может нагрянуть бывший — любовный гороскоп на 16 августа

Наш гороскоп позволяет принять информированное решение и эффективно планировать день.
Овен
Сегодня Овны стараются предстать перед любимыми в своей лучшей ипостаси. Но не всем Овнам придется стараться изо всех сил, чтобы впечатлить свою пассию и удержать ее возле себя. Некоторые Овны будут сами наслаждаться вниманием человека, который пытается удержать их любовь и все им прощает.
Телец
Сегодня Тельцы пребывают на волне душевного подъема, вызванного каким-то важным моментом в их романтических отношениях. Несмотря на приятные стороны ситуации, к концу дня многие Тельцы начнут уставать от накала эмоций, даже позитивных. Не стоит планировать начало свидания на вечер.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит пропускать этот день, если они хотят подольше оставаться рядом с предметом своего внимания. Если приятное общение было начато накануне, можно его продлить. В течение дня может произойти нечто необычное, благодаря чему свидание надолго запомнится, а отношения укрепятся.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют внимательнее относиться к подаркам в знак любви, особенно с намеком на будущее. Любой презент будет необычным и символичным. Неожиданный поворот событий даст простор для импровизации. Возможно, дар придется вернуть, обновить или вручить в нестандартных условиях.
Лев
Сегодня Львам нелегко понять, искренни ли они или все же носят близкую к естественной маску. В поведении многих Львов возможен элемент театральности, преувеличения или непредсказуемости. Не стоит недооценивать роль сегодняшнего имиджа, ведь именно он запечатлеется в памяти партнера.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не игнорировать ситуацию в своей личной жизни — особенно если они не творят ее сами и вынуждены лишь покорно отыгрывать предложенные сценарии. Не исключено, что именно сегодня настанет «момент истины», ярко высвечивающий принесенные жертвы и вероятные перспективы.
Весы
Сегодня Весы проведут день на позитивной эмоциональной волне, но у них все же останется много вопросов к себе, любимому человеку, судьбе или будущему. Звезды советуют ценить неполную ясность и рассматривать ее как дополнительную мотивацию, возможность импровизировать и экспериментировать.
Скорпион
Сегодня Скорпионам предлагают определиться с приоритетами в личной жизни, но при этом коварно склоняют к неподходящему выбору, о котором в будущем они рискуют не раз пожалеть. Им придется проявить внутреннюю устойчивость, чтобы не поддаться влиянию обстановки или соблазну, исходящему от партнера.
Стрелец
Сегодня Стрельцов день поддерживает в хорошем расположении духа. Несмотря на возможные сюрпризы, судьба благоприятствует их романтическим планам. В то же время, звезды не советуют рассчитывать на быстрый поступательный ход событий, история любви продолжает буксовать в самой волнующей фазе.
Козерог
Сегодня Козероги вплоть до ночи остаются в любви на грани опасной авантюры. Если они ее не перейдут, все будет хорошо. Осмотрительность и доля самоконтороля не помешают сильно влюбленным Козерогам, а также тем, кто не избавился от проблем своего любовного прошлого и жаждет взять за них впечатляющий реванш.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит остерегаться равнодушия в адрес своей пассии, признать ее красоту и таланты, если они хотят сохранить отношения. Даже легкий намек на холодность может заставить партнера обидеться на всю жизнь. Угодить стандартными средствами будет трудно, придется включить изобретательность.
Рыбы
Сегодня Рыбам намекают, что иногда в любви важны детали и они не представляют никакого секрета — напротив, находятся на виду и громко заявляют о себе. Однако влюбленные Рыбы могут закрывать глаза на истину, упорно называя черное белым и наоборот. Лучше не принимать слишком щедрые подарки.