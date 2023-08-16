Придерживаемся правил — финансовый гороскоп на 17 августа

Наш гороскоп предоставляет советы по принятию решений, управлению эмоциями и взаимодействию с окружающим миром.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют основное внимание уделять деталям. Так вы сможете кардинально улучшить качество своей работы. Выходя на новый уровень качества, вы, тем самым, избавите себя от необходимости переделывать свою работу.
Телец
Сегодня у Тельцов может установиться взаимопонимание с теми деловыми партнерами, которые раньше неохотно шли с вами на контакт. Поэтому есть шанс вернуть и активизовать партнерское сотрудничество. Вы сможете преуспеть в работе в сфере услуг. Клиенты, которые воспользуются вашими услугами сегодня, станут вашими постоянными заказчиками.
Близнецы
Сегодня у Близнецов отличный день для наведения порядка в текущих делах и на рабочем месте. Составьте подробный план действий, где можно разложить дела по степени приоритетности. Цените рабочее время, не тратьте его на посторонние разговоры. Уделите внимание тому, чтобы ваше рабочее место стало комфортным. В конце рабочего дня подведите итоги.
Рак
Сегодня Раки смогут осознать, насколько верной бывает поговорка «на ловца и зверь бежит». Если вы давно хотели найти какую-то важную информацию, то сегодня она станет вам доступна. Вы сможете встретиться с тем человеком, которого искали. То же самое относится к контактам с теми людьми, в сотрудничестве с которыми вы заинтересованы.
Лев
Сегодня у Львов удачный день для пополнения финансовых ресурсов. Начните доводить до полного логического завершения свои дела и тогда вы поймете, каким образом сделать свою работу более доходной. Сегодня хороший день для подведения финансовых итогов своей деятельности. В конце дня посчитайте, какие дела оказались наиболее прибыльными.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют направить свои инициативы на укрепление деловых связей. Прежде всего, ищите контакта с теми, кто старше и опытнее вас самих. Именно от общения с такими людьми вам будет больше пользы. Деловые встречи лучше планировать на вторую половину дня. Хороший день для торговли, консультаций и грузоперевозок.
Весы
Сегодня у Весов может появиться шанс найти дополнительную подработку. Несмотря на наличие основной работы, осмотритесь вокруг — возможно совсем рядом есть источник для дополнительного дохода. Это может быть работа на полставки, по совместительству, на подмене заболевшего коллеги. Можно публиковать объявление о своих услугах для частной подработки.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют относиться к своей работе со сдержанным оптимизмом, и тогда многие вопросы будут находить решение. Немаловажную роль в ваших сегодняшних делах может сыграть счастливый случай. Обстоятельства могут сложиться в вашу пользу и вы достигнете желаемого результата без особых усилий. Рекомендуется более внимательно прислушиваться к советам друзей и единомышленников.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов хороший день для постепенного сближения с начальством. Вы сможете продемонстрировать начальству свою серьезность, надежность и умение хранить чужие тайны. Не исключено, что именно вам начальство решит поручить выполнение деликатного задания, не подлежащего широкой огласке. Руководящие работники могут получить важные сведения.
Козерог
Сегодня Козерогам приходится использовать возможности Интернета в своей работе — он может стать для вас просто незаменимым помощником. Вы сможете прояснить для себя любые вопросы, общаясь на форумах и по электронной почте с коллегами. Обмен опытом будет вам очень полезен. Используйте вечернее время для того, чтобы узнать что-то полезное.
Водолей
Сегодня Водолеи чувствуют себя достаточно уверенно и спокойно в карьере и профессии, и самое время подумать о некоторых усовершенствованиях. Попробуйте оценить свои ресурсы с точки зрения эффективности. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Возможно, вы обнаружите нечто такое, что мешает вам двигаться вперед и от чего можно отказаться.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут преуспеть в делах, если будут придерживаться существующих правил поведения. Прежде всего, речь идет о законе, юридических нормах и служебных инструкциях. В случае сомнительных вопросов обязательно посоветуйтесь с юристом. Это хорошее время для ведения переговоров с иностранцами и партнерами из других регионов.