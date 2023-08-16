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Доверяем, но проверяем — любовный гороскоп на 17 августа

16 августа 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня у нас будут проблемы с доверием и лечить их нужно с помощью разговоров.

Доверяем, но проверяем — любовный гороскоп на 17 августа
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп расскажет, какие сферы жизни будут наиболее активными и подверженными переменам для каждого знака.

Овен

Сегодня Овнам напомнят, что жизнь состоит не только из романтики. Как бы им ни хотелось забыть о повседневности и быть рядом с пассией круглосуточно, обстоятельства складываются иначе. Но это не повод ставить крест на чувствах: если они сильны, ржавчина рутины их не разъест.

Телец

Сегодня Тельцы могут стать более спокойными. Обстоятельства не сделают их пессимистами и не заставят разлюбить того, кому они отдали свое сердце, но могут напомнить им о заминках и о том, что не все их надежды могут сбыться прямо сейчас. Возможны небольшие помехи к свиданию.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут оказаться разлучены со своими любимыми волею обстоятельств или поставить роман на паузу по собственному решению. Однако причиной такого поведения редко будет охлаждение чувств или разочарование в любви. Чаще всего это будет суровая, но временная жизненная необходимость.

Рак

Сегодня Раки могут столкнуться с временным барьером. Не исключено, что им не удастся сразу наладить с пассией бесперебойную связь, вовремя отправить сообщение или найти нужные слова для ответа. Важную встречу личного характера лучше отложить на вечер или перенести на следующие сутки.

Лев

Сегодня Львам события этого дня начнут напоминать о практической стороне жизни, но многие намек проигнорируют: что может быть важнее любви. Однако им все же придется столкнуться с реальностью, если они попытаются предпринять какой-то конкретный шаг или вернуть свое вчерашнее настроение.

Дева

Сегодня Девы могут быть подавлены, а возможности маневра ограничены. Часто причины будут внешними, например, опоздание любимого человека, его загадочное отсутствие, недоверие или гордое молчание. Ближе к вечеру многие Девы наберутся мужества и начнут сокращать образовавшуюся дистанцию.

Весы

Сегодня Весы могут столкнуться с переменой в поведении или планах любимого человека либо с досадной внешней помехой, из-за которой им придется прервать романтические игры. Не исключено, что влюбленной паре станет скучно из-за невозможности повторить и развить вчерашний увлекательный сценарий.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов день может начаться с сомнений в партнере, разочарования в любви или вынужденной паузы, во время которой у них будет время подумать о возможных трудностях в будущем. К счастью, такое настроение не продлится долго и вечер многие Скорпионы встретят уже на другой волне.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов настроение определяется не только романтическими переживаниями, но и текущими заботами — которых, как назло, у них может оказаться много. В такой ситуации легко оставить пассию без внимания и даже страстно влюбленные Стрельцы-идеалисты могут на время забыть о свиданиях.

Козерог

Сегодня Козерогов может подвести робость или медлительность, особенно утром. Если контакт не складывается не по их вине, они могут тянуть время и ждать, пока ситуация изменится, ничего не предпринимая. Но вечером они все же могут решиться сделать шаг, например, ответить на письмо.

Водолей

Сегодня Водолеев поневоле привлекают детали, а вот их партнеры зачастую пренебрегают нюансами и считают себя выше мелочей. Этот день может спровоцировать ситуацию явного или скрытого недоверия. Возрастает вероятность разговора на разных языках, в том числе в интимной сфере.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут заинтриговать партнера своим загадочным отстраненным поведением. Их реакция на чужие слова и действия может выглядеть равнодушной или критичной. Многие Рыбы побоятся открыть свои чувства, поскольку не доверяют партнеру, не верят в любовь или приспособились к одиночеству.
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