Устраиваем романтический сюрприз — любовный гороскоп на 19 августа

Наш гороскоп позволит читателям подготовиться к предстоящим вызовам и использовать благоприятные моменты дня.
Овен
Сегодня Овнам стоит отложить встречу с любимым человеком на вечернее время. Не исключено, что он или она не станет ждать и напомнит о себе первым (первой). Если поступит приятное предложение, имеет смысл его принять. Если свидание невозможно, не стоит отчаиваться, просто перенесите его на завтра.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что утро и вечер создадут разные условия для свидания. Первая половина дня благоприятнее для Тельцов, предпочитающих прагматичный подход к любви и имеющих общее с партнером активное увлечение. Вечерние часы потребуют внимания к эстетическим деталям или этикету.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют уладить все свои дела в первой половине суток, чтобы в конце дня иметь возможность с легкой душой отправиться на свидание. Вечер — наилучшее время для гармонизации отношений, для того, чтобы начать после разлуки или размолвки наверстывать упущенное.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют ориентироваться на свои возможности, привычки и ожидания от свидания. Для рядовой встречи подойдет первая половина дня. «Красивое» свидание лучше планировать на вечер, но помня, что оно может требовать соблюдения некоторых правил, вкуса или хороших манер.
Лев
Сегодня у Львов романтические желания вряд ли могут сбыться утром. Лишь во второй половине суток начнут складываться условия для исполнения их желаний. Если в начале дня кажется, что надежды нет, не поддавайтесь унынию, не спеша подведите черту под текущими делами и подготовьтесь к приятному вечеру.
Дева
Сегодня Девы склонны действовать в делах сердечных по собственным правилам и следовать своему темпераменту. Во второй половине дня им станет труднее быть спонтанными и естественными, придется вспомнить про этикет или про баланс интересов. В этом будут свои плюсы: отношения станут гармоничнее.
Весы
Сегодня Весам может быть не до личной жизни. Некоторые Весы могут оказаться не в лучшем расположении духа, начнут подозревать в чем-то своего партнера или нервничать из-за досадных помех. Звезды советуют переждать этот момент и обещают, что во второй половине дня все начнет налаживаться.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит торопить события. В первой половине дня многие представители знака настроены скептично и критично, могут переносить на контакты с любимым человеком свой привычный тон общения с друзьями или коллегами. Сменить эти настройки на более подходящие поможет вечер.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют заниматься делами утром, а личную жизнь отложить на вечер. Это нехитрое, но действенное правило поможет им избежать массы недоразумений, способных плохо повлиять на романтические отношения в будущем, например, будет отличной профилактикой ненужных ссор по мелочам.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не показывать любимому человеку своих внутренних неурядиц. Даже если взаимная страсть ослепляет и помогает не видеть неприглядных сторон души, однажды признание в них может осложнить отношения. В частности, не стоит муссировать тему прошлых романов и браков.
Водолей
Сегодня у Водолеев любовные отношения станут гармоничнее к вечеру. Первая половина дня может поддерживать подозрения и мешать влюбленным ощущать себя парой. Зато на вечер можно спокойно планировать романтическую встречу или подготовку к ней. Если партнер куда-то позовет, стоит принять приглашение.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут отнестись к словам и действиям партнера с опаской, но их тянет к нему, словно магнитом. Из-за этого многие Рыбы предпочтут переступить через свои сомнения — хотя бы для того, чтобы увидеть дальнейшее развитие событий. Не на все вопросы найдутся быстрые и ясные ответы.