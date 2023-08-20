Прислушиваемся к своим ощущениям — любовный гороскоп на 21 августа

Наш гороскоп поможет читателям принять более осознанные решения в различных сферах жизни в этот день.
Овен
Сегодня Овнам желательно контролировать свое поведение в присутствии любимого человека, особенно свои безотчетные реакции и дурные привычки прошлого. Не стоит напоминать лишний раз о своей вине или ошибке. Таким образом легко подпитать еще живые воспоминания и вызвать у партнера недоверие к себе.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют спокойнее относиться к мелким помехам на пути к полной гармонии. Без «ложки дегтя» в эти сутки не обойтись и лучше воспринимать небольшие неприятности как часть обстановки. Попытка раздуть из мухи слона может плохо отразиться на отношениях в дальнейшем.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит сомневаться в искренности чувств и гармонии отношений. Даже если встреча с пассией чем-то омрачена, общий фон романа остается положительным и судьба не намерена мешать влюбленным. Если сердце разбередят старые раны, лучшее лекарство от боли — вспоминать о хорошем.
Рак
Сегодня у Раков любовные отношения могут стать не слишком комфортными психологически. Многие Раки, как и их партнеры, не смогут относиться легко к тому, что их беспокоит и задевает, например, к неприятным намекам о прошлом. Чтобы не вносить в союз лишние трудности, стоит быть чуть деликатнее.
Лев
Сегодня Львы поглощены своими чувствами и не склонны обращать внимание на возможные помехи. Все неприятные детали сложившейся ситуации они предпочтут не замечать или списывать на случай. Мнительные Львы могут испытывать неприятные, но кратковременные ощущения, похожие на дежавю.
Дева
Сегодня Девы могут столкнуться в своей личной жизни и построении отношений с некоторыми трудностями. Часто помехи и огорчения будут вызваны прошлым, оно напомнит о себе конкретными вредными автоматизмами в поведении или общим эмоциональным настроем. Не исключена вспышка ревности.
Весы
Сегодня Весы могут метаться между ровным дружелюбным настроем и мрачностью, быть то привлекательными, то невыносимыми. Многое будет зависеть от направления их внимания, способности концентрироваться на плохом или на хорошем. Отправляясь на свидание, им стоит учитывать риск эмоционального срыва.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что они не в лучшей психологической форме и могут не выдержать взятую на себя роль. Вплоть до ночи их могут преследовать те или иные негативные эмоции. Лучше не выбирать этот день для свидания, а если общение уже начато, стоит вовремя его свернуть.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что им можно не обращать внимание на неприятные предчувствия или предзнаменования, связанные с будущим отношений. Пока позволяет ситуация, им лучше сконцентрироваться на приятных сторонах своего романа. А вот на «приветы» из прошлого закрывать глаза не стоит.
Козерог
Сегодня Козерогам нелегко бороться с отрицательными эмоциями и неприятными воспоминаниями, а также с теми потенциально проблемными сценариями отношений, которые манят их как магнит в моменты уныния и упадка духа. Звезды советуют не рисковать и отложить свидание до более подходящего дня.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит прислушиваться к своим смутным ощущениям: они могут быть близки к истине. Судьба может дать предупреждающий знак, говорящий о фатальности романа или о скрытых намерениях партнера. Но принимать такие знаки всерьез нужно лишь тогда, когда они чем-то подкреплены.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют начинать новые отношения или пытаться направить в новое русло старую любовную историю. Это не самый удачный момент для сближения и откровенности, для планов на будущее. В общении с объектом симпатий возможны интимные, психологические или иные затруднения.