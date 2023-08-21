Вновь начнется конфетно-букетный период — любовный гороскоп на 22 августа

Наш гороскоп даст рекомендации по поведению, принятию решений и межличностным отношениям с окружающими.
Овен
Сегодня Овны становятся более чувствительными к психологической и сексуальной сторонам любовных отношений. Ради любви они могут стать расточительными. Некоторые Овны столкнутся с ревностью или дорогостоящими капризами любимого человека. Возможны минуты волнения и потери душевного равновесия.
Телец
Сегодня Тельцам день покажет, насколько оно готовы считаться с настроением своего партнера. Многие Тельцы рискуют утратить чувство меры в выражении эмоций или в своих ожиданиях от ситуации, стать слишком амбициозными, любвеобильными, нетерпеливыми. Им стоит помнить, что иногда буря чувств может утомлять.
Близнецы
Сегодня Близнецам влюбленность может помешать в их текущих делах: появление предмета симпатий может начать «раскачивать» их эмоционально и лишать концентрации на работе. Но и жертва работой ради любви не обещает идеального результата: не исключено, что такое свидание окажется чем-то подпорчено.
Рак
Сегодня Раки ищут страстей и чувственности. В течение дня они могут выйти за изначально поставленные себе пределы и пуститься в авантюру. Многие Раки пожертвуют чем-то ради любви или будут ждать невозможного. За удачу в любовной лотерее судьба может потребовать моментальную или отсроченную плату.
Лев
Сегодня у Львов надежды часто завышены. Они могут ждать дорогих даров или бурного восхищения, испытывать любимого человека на прочность своими капризами. Им придется смириться с тем, что не все их прихоти и особые желания будут исполнены. Есть риск совершить в любви роковую ошибку.
Дева
Сегодня Девы проницательны и хорошо отдают себе отчет в возможных трудностях, но они также подвержены всплескам эмоций и не прочь получить от жизни дополнительные чувственные радости. Если у них не слишком много других забот, их может ждать волнующее приключение с ноткой интриги.
Весы
Сегодня Весам не стоит игнорировать чувственную сторону любви. Возможно, пора как-то подчеркнуть свою сексуальную привлекательность. Стоит помнить, что этот день располагает к эмоциональной, финансовой и другой щедрости, а также отсутствию чувства меры. Увлекшись, легко перейти невидимую черту.
Скорпион
Сегодня Скорпионы уверены, что ведут себя осторожно и не подвластны коварной игре страстей, но вечером многие из них потеряют голову и будут готовы ради счастья на любые безумства, от эмоциональных до финансовых, и этот фейерверк отнимет у них много душевных сил. Сегодняшнее свидание им запомнится.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут столкнуться не с приятным фасадом своей любовной истории, а с ее изнанкой. Могут напомнить о себе щекотливые подробности из собственного прошлого или из личной жизни пассии. К счастью, сегодняшние переживания не погубят любовь, а в некоторых случаях даже сделают ее сильнее.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют доверять своей интуиции. Не стоит играть в опасные игры, например, пытаться реконструировать любовь после сокрушительного провала отношений в прошлом. Не лучший момент и для старта нового романа. Дружным парам сегодня обеспечены сильные эмоции.
Водолей
Сегодня для Водолеев любовные отношения являются приятной ловушкой, в которую они с удовольствием стремятся, а — сильнейшим магнитом. Влюбленность способна заставить их закрыть глаза на истинное положение вещей. Возможен сильный соблазн восстановить прежние отношения.
Рыбы
Сегодня у Рыб сдержанность может смениться ростом надежд и всплеском эмоций. Если утром они вели себя скромно или не верили в успех своего мероприятия, то вечером вполне способны дать волю желаниям. Если им покажется, что партнер близок к идеалу, они охотно простят ему мелкие слабости.