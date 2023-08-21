Неудачно для стрижки6-7 лунные сутки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийДизайн человекаМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Вновь начнется конфетно-букетный период — любовный гороскоп на 22 августа

21 августа 2023ГороскопыМарианна Басс

Вторая половинка вновь станет романтиком.

Вновь начнется конфетно-букетный период — любовный гороскоп на 22 августа
Фото: Image by ArthurHidden on Freepik

Наш гороскоп даст рекомендации по поведению, принятию решений и межличностным отношениям с окружающими.

Овен

Сегодня Овны становятся более чувствительными к психологической и сексуальной сторонам любовных отношений. Ради любви они могут стать расточительными. Некоторые Овны столкнутся с ревностью или дорогостоящими капризами любимого человека. Возможны минуты волнения и потери душевного равновесия.

Телец

Сегодня Тельцам день покажет, насколько оно готовы считаться с настроением своего партнера. Многие Тельцы рискуют утратить чувство меры в выражении эмоций или в своих ожиданиях от ситуации, стать слишком амбициозными, любвеобильными, нетерпеливыми. Им стоит помнить, что иногда буря чувств может утомлять.

Близнецы

Сегодня Близнецам влюбленность может помешать в их текущих делах: появление предмета симпатий может начать «раскачивать» их эмоционально и лишать концентрации на работе. Но и жертва работой ради любви не обещает идеального результата: не исключено, что такое свидание окажется чем-то подпорчено.

Рак

Сегодня Раки ищут страстей и чувственности. В течение дня они могут выйти за изначально поставленные себе пределы и пуститься в авантюру. Многие Раки пожертвуют чем-то ради любви или будут ждать невозможного. За удачу в любовной лотерее судьба может потребовать моментальную или отсроченную плату.

Лев

Сегодня у Львов надежды часто завышены. Они могут ждать дорогих даров или бурного восхищения, испытывать любимого человека на прочность своими капризами. Им придется смириться с тем, что не все их прихоти и особые желания будут исполнены. Есть риск совершить в любви роковую ошибку.

Дева

Сегодня Девы проницательны и хорошо отдают себе отчет в возможных трудностях, но они также подвержены всплескам эмоций и не прочь получить от жизни дополнительные чувственные радости. Если у них не слишком много других забот, их может ждать волнующее приключение с ноткой интриги.

Весы

Сегодня Весам не стоит игнорировать чувственную сторону любви. Возможно, пора как-то подчеркнуть свою сексуальную привлекательность. Стоит помнить, что этот день располагает к эмоциональной, финансовой и другой щедрости, а также отсутствию чувства меры. Увлекшись, легко перейти невидимую черту.

Скорпион

Сегодня Скорпионы уверены, что ведут себя осторожно и не подвластны коварной игре страстей, но вечером многие из них потеряют голову и будут готовы ради счастья на любые безумства, от эмоциональных до финансовых, и этот фейерверк отнимет у них много душевных сил. Сегодняшнее свидание им запомнится.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться не с приятным фасадом своей любовной истории, а с ее изнанкой. Могут напомнить о себе щекотливые подробности из собственного прошлого или из личной жизни пассии. К счастью, сегодняшние переживания не погубят любовь, а в некоторых случаях даже сделают ее сильнее.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют доверять своей интуиции. Не стоит играть в опасные игры, например, пытаться реконструировать любовь после сокрушительного провала отношений в прошлом. Не лучший момент и для старта нового романа. Дружным парам сегодня обеспечены сильные эмоции.

Водолей

Сегодня для Водолеев любовные отношения являются приятной ловушкой, в которую они с удовольствием стремятся, а — сильнейшим магнитом. Влюбленность способна заставить их закрыть глаза на истинное положение вещей. Возможен сильный соблазн восстановить прежние отношения.

Рыбы

Сегодня у Рыб сдержанность может смениться ростом надежд и всплеском эмоций. Если утром они вели себя скромно или не верили в успех своего мероприятия, то вечером вполне способны дать волю желаниям. Если им покажется, что партнер близок к идеалу, они охотно простят ему мелкие слабости.
Рамблер: последние новостиКак очистить б/у вещи от негативной энергииЛюбовный гороскоп на 22 августа 2023 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 22 августа 2023 года — Рамблер/гороскопы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гороскопы
От эмоций закружится голова — гороскоп на 22 августа
От эмоций закружится голова — гороскоп на 22 августа
Гороскопы
Отдаем всего себя работе — финансовый гороскоп на 22 августа
Отдаем всего себя работе — финансовый гороскоп на 22 августа
Гадания
Скучают ли умершие по живым
Нравится 25
Скучают ли умершие по живым
Нумерология
Число дня: что необходимо сделать 22 августа 2023
Число дня: что необходимо сделать 22 августа 2023
Зодиак
Несказанное везение: названы три знака зодиака, для которых осень будет успешной
Несказанное везение: названы три знака зодиака, для которых осень будет успешной
Гадания
Как очистить б/у вещи от негативной энергии
Как очистить б/у вещи от негативной энергии
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Народные приметы
Приметы на 22 августа 2023 года: что нельзя делать в день Матвея ненастного
Приметы на 22 августа 2023 года: что нельзя делать в день Матвея ненастного
Зодиак
Названы безумно жестокие знаки зодиака
Названы безумно жестокие знаки зодиака
Нумерология
Число дня: какие подарки преподнесет 21 августа 2023
Число дня: какие подарки преподнесет 21 августа 2023
[object Object][object Object]