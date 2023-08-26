Не берем и не дает взаймы — финансовый гороскоп на 28 августа-3 сентября

На этой неделе не стоит занимать у кого-либо и кому-либо.

Овен

У Овнов на этой неделе может возникать много разноплановых проблем. Наиболее острой темой может стать состояние дел в партнерском сотрудничестве. Если вы очень заинтересованы в данном партнере, то воздержитесь от разговоров на острые принципиальные темы. В противном случае дело может дойти и до открытого конфликта вплоть до разрыва отношений. Трудно будет договориться с заказчиками и клиентами — у них к вам может быть много претензий. Нелегко придется в этот период тем, чья работа связана с частыми поездками и оформлением документов — вы можете сталкиваться с разного рода препятствиями. Звезды советуют, при необходимости, идти на разумный риск при совершении финансовых операций. Возможно, вам представится шанс для дополнительного заработка: это может быть временная работа или выполнение частных заказов. Рекомендуется сохранять в тайне свои истинные намерения — в этом случае им никто не сможет помешать.

Телец

У Тельцов в течение этой недели могут возникать осложнения и препятствия в текущих делах. Отношения в трудовом коллективе могут перейти в напряженную фазу — достаточно малейшей искры, чтобы начался конфликт. Однако звезды не советуют вам излишне эмоционально реагировать на трудности. Ошибки и мелкие неуда бывают всегда и у всех, и не следует в этом винить окружающих коллег. Берегите силы и нервную систему — в противном случае ваше самочувствие может ухудшиться. Старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры, избегайте сплетен и слухов. Руководители могут обнаружить ряд нарушений в работе подчиненных, которые вредят репутации фирмы. Рекомендуется активнее идти на сотрудничество с деловыми партнерами и единомышленниками. Внешние обстоятельства складываются благоприятно для участия в коллективном бизнесе, обсуждения совместных планов на собраниях и совещаниях. Успешно проходит переговорный процесс, что приблизит вас к подписанию взаимовыгодного договора.

Близнецы

Для Близнецов эта неделя может быть связана с неудачными инициативами. Состояние эмоционального подъема может сочетаться у вас с невозможностью добиться реального результата. Возможно, вы будете нуждаться в поддержке со стороны близких родственников и членов семьи, однако не сможете её получить в достаточном количестве. Устроители выставок, спортивных и увеселительных мероприятий могут столкнуться с осложнениями. Все виды групповой деятельности могут быть сопряжены с отсутствием взаимопонимания. Вместе с тем это позитивный период для деловых контактов и аналитической обработки информации. Торговцы могут преуспеть в выстраивании оптимальной логистики. Если прежде у вас были трения с коллегами, подчиненными и начальством, то сейчас самое время урегулировать отношения. Лучше всего пойдут дела у тех, кто работает по графику. Безработные же могут найти ту работу, которую давно искали. В ходе текущих дел старайтесь действовать традиционно и планомерно.

Рак

У Раков, ориентированных на карьерное продвижение, текущая неделя может сложиться неблагоприятно. Прежде всего, звезды советуют вам обратить внимание на ту информацию, которая может поступать к вам в течение всего этого период. Обязательно проверяйте её на предмет достоверности. Возможно, вы будете дезориентированы ложными сведениями. В связи с этим воздержитесь от принятия ответственных решений. В состоянии неопределенности велика вероятность ошибиться и пойти в ложном направлении. Звезды советуют уделить повышенное внимание состоянию своей недвижимой собственности. Не исключена поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства и связанные с этим дополнительные хлопоты и расходы. Также это неблагоприятное время у тех, чей бизнес плотно связан с деловым партнерским сотрудничеством. Под угрозой срыва могут оказаться важные договоренности и переговорный процесс. Вы рискуете вступить в открытый конфликт, и это может стать для вас полной неожиданностью. Бизнесменам рекомендовано держаться подальше от представителей официальной власти.

Лев

Львам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с осложнениями в делах. Прежде всего, речь может идти о неопределенной ситуации в сфере информационного обеспечения. Поступающие сведения могут носить противоречивый характер, из-за чего вам трудно будет принять однозначное решение. Велика вероятность ошибочных действий. Звезды советуют вам отложить на другой срок запланированные деловые встречи и поездки. Старайтесь сохранить те деловые связи, которые прежде были вами наработаны, но не следует заводить новые знакомства. Будьте готовы к тому, что на вас могут попытаться оказать влияние, чтобы подтолкнуть к тем или иным решениям. Спешка в делах и нетерпение могут привести к неудаче. Затруднена работа с информацией, особенно если речь идет о профессиональном обучении. Вам может быть нелегко привести в систему поступающие сведения и принять верные решения. Не следует доверять случайно услышанной информации.

Дева

У Дев текущая неделя может быть связана с напряжением в финансах. Бизнесменам может недоставать оборотных средств для поддержания проектов на приемлемом уровне. Поиск внешних инвесторов может быть затруднен и вам будет сложно заинтересовать инвесторов своими проектами. По большей части ваши расходы в этот период могут оказаться экономически неоправданными, поэтому старайтесь урезать их максимально. Наибольшее напряжение испытают те, чья деятельность напрямую связана с кредитно-финансовой работой (банковские работники, бухгалтера). Бизнесменам может быть свойственен некоторый финансовый авантюризм. Попытка быстро и без особых затрат получить крупный доход при финансовых спекуляциях на бирже, может потерпеть фиаско. Звезды советуют воздерживаться от крупных покупок и капиталовложений в бизнес. Потребность в расходах может существенно превысить поступление дохода в ваш бюджет. И это может вести к нарушению баланса бюджета. Нежелательно производить валютный обмен и делать оптовые закупки товара с целью последующей его перепродажи.

Весы

Повышенная эмоциональность в сочетании со стремлением проявить инициативу может затруднить Весам на этой неделе выполнение обязанностей на приемлемом уровне. Вы можете быть склонны часто менять решения и вести себя крайне непоследовательно. Причина этого может быть связана с нетерпением, стремлением как ожно скорее получить желаемый результат. В этих условиях звезды не советуют вам вести переговоры, подписывать договора, организовывать важные встречи. По линии партнерского сотрудничества может возникать много разногласий. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками. Не забывайте, что желание клиента должно находиться в первом приоритете и поэтому не пытайтесь что-либо навязывать клиенту. Такой стиль поведения может оттолкнуть от вас клиентов. Также одной из проблемных тем недели могут стать конфликтные отношения с близкими родственниками и членами семьи. Если вы работаете вместе с родственниками в семейном бизнесе, то это может негативно отразиться на результатах вашей деятельности. Не лучшим образом идут дела, связанные с недвижимостью, строительством, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством.

Скорпион

Несмотря на большие усилия, Скорпионам на этой неделе будет сложно добиться серьезных позитивных сдвигов при выполнении текущей работы. В целом в этот период возрастает вероятность неожиданных осложнений, технических поломок. Будьте готовы к тому, чтобы оперативно реагировать на изменение во внешних условиях и конъюнктуре рынка. Это тем более вероятно, если у вас имеется коллективный бизнес на паях с другими акционерами. Самая верная тактика на этот период — максимально устраниться от приятия коллективных решений. Также на этой неделе вам может быть затруднен доступ к интересующей информации. Обратите внимание на стиль общения с другими людьми. Возможно, надо больше внимания уделять людям, с которыми вы контактируете, и учитывать при этом не только свои, но и их интересы. Информации в этот период может либо слишком много недостоверной, либо слишком мало. В том и другом случае именно отсутствие нужной информации может стать причиной сбоев в работе.

Стрелец

У Стрельцов, имеющих свой бизнес, эта неделя может быть связана с усилением конкурентной борьбы, и попыткой оттеснить вас с рынка услуг. Вы можете почувствовать в себе усиление авантюристических наклонностей и азарта. Те, кто работает в сфере финансовых спекуляций, могут сделать неудачные инвестиции и понести убытки. Творческие работники могут переживать состояние, близкое к кризису, поскольку мало интересных идей и нет должной поддержки со стороны коллег и единомышленников. Некоторые договорные обязательства могут оказаться на грани срыва. Возрастает вероятность понести материальный ущерб при расходовании финансовых ресурсов. Старайтесь держать наличные деньги в надежном месте. Контролируйте состояние своего бюджета, не забывайте поговорку о том, что деньги любят счет. Не делайте покупок без крайней на то необходимости. В зону риска попадает работа в составе группы единомышленников: проектно-конструкторские работы, собрания акционеров, составление бизнес-планов и обсуждение перспектив развития. Воздержитесь от закупок технического оборудования с электронной начинкой.

Козерог

У Козерогов текущая неделя может быть сопряжена со многими проблемами, требующими незамедлительного решения. В текущих делах может накопиться много работы. Однако ваше ослабленное физическое состояние из-за спада энергетики организма, не позволит вам выдерживать большие нагрузки. В связи с этим вы можете не успеть справиться с запланированными делами. Члены семьи и близкие родственники могут отказать вам в поддержке. Если вы занимаете руководящую должность, то может проявиться склонность действовать излишне напористо и прямолинейно. Несмотря на вашу активность и готовность проявлять инициативу, вы будете постоянно попадать в сложное положение. Звезды советуют вам не спешить и всегда, прежде чем что-то делать, сначала сделать паузу и подумать. Потому что большая часть сегодняшних проблем будет вызвана вашим поспешным и опрометчивым поведением. Будьте дипломатичнее при взаимодействии с вышестоящим руководством.

Водолей

На этой неделе Водолеям, вероятно, предстоит справляться с множеством мелких препятствий. Вам могут поступать странные известия, под действием которых вы можете принять ошибочные решения. Деловые встречи лучше отложить — они либо внезапно сорвутся по независящим от вас причинам, либо пройдут совсем не так, как бы вам хотелось. Неблагоприятно складываются дела у тех, кто связан с издательской деятельностью, туризмом, дальними перевозками грузов и проведением рекламных акций. Возможно, вы будете стеснены в свободе поведения. Основные ограничения могут исходить от неопределенности информации, неуверенности в целесообразности тех или иных действий. Также вам могут мешать действовать в свободном режиме данные ранее обязательства. Поэтому звезды советуют лучше воздерживаться от сомнительных поступков, чем делать их, рискуя допустить серьезную ошибку.

Рыбы

У Рыб эта неделя может быть связана с трудностями в финансировании текущих проектов. Нехватка оборотных средств может существенно затормозить ход работ. Не рекомендуется брать и давать деньги взаймы, поскольку потом могут быть проблемы с возвратом. В условиях финансового дефицита может неожиданно возрасти потребность в дополнительных расходах. Это может быть связано с поломкой бытовой техники или автомобиля с необходимостью нести дополнительные расходы на ремонт. Старайтесь не допускать рискованных вложений. Если вы владеете недвижимым имуществом (магазин, офис, склад), то старайтесь не привлекать к себе внимания официальных властей. Вас могут попросить включиться в активную общественную или групповую работу и вложить свои материальные ресурсы в поддержание неких коллективных проектов. Звезды категорически не советуют этого делать, поскольку это верный путь к потерям. Рекомендуется усилить меры безопасности для сохранения денег на пластиковых карточках.