Поднимаем себе настроение — гороскоп на 27 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что это день разговоров по существу, часто связанных с теми или иными задержками и корректировками. Он хорош для совещаний, дотошных исследований, посещения учреждений, консультаций, работы с документами, инструкциями и техническими текстами. Продуктивно общение с иностранцами. Старые темы предстанут в новом свете. Могут пригодиться резервные копии, былые контакты, старые маршруты, прежние знания, предыдущие версии программ и приложений. Важно помнить о неокончательном характере любых данных.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют действовать по плану. На первое место могут выйти цели, которых не достичь в одиночку и ради которых приходится с кем-то сотрудничать (в том числе, восстанавливать прежнее партнерство). Может потребоваться совещание, работа с документами или визит в учреждение. В некоторых делах пригодится временный компромисс или частичное делегирование инициативы другим людям.
Телец
Сегодня Тельцам день обеспечит связь с нужными людьми и поможет поднять старые дружеские контакты, включая зарубежные. День вдвойне информативен для тех, кто преподает, путешествует, занимается исследованиями, совершенствуется в знании профессиональной части иностранного языка. Может наметиться повторная учеба или командировка, перемена в привычном стиле партнерской помощи или технической поддержки.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют сконцентрироваться на практических злободневных делах и быть реалистами. Это подходящий день для возврата к обсуждению сложных тем прошлого: есть надежда окончательно их закрыть, но для этого может потребоваться повторное исследование и углубление в неприятные нюансы. Возможно, пора пересмотреть документы, связанные с жильем или финансами (долгами, кредитами).
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что это хороший день для диалога. Не стоит его пропускать, если нужна консультация, хочется вернуться к старым проблемам отношений или восстановить связи на будущее. Имеет смысл рассматривать все поступающие предложения, прислушиваться к дружеской критике и профессиональным советам. Важно прояснять потенциально проблемные темы, способные привести к конфликту интересов.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют сохранять фокус внимания на практических мелочах, особенно связанных с прошлым. Самое время прояснить оставшиеся подозрения и скрупулезно вникнуть в малоприятные детали. Актуальны совещания с помощниками и непосредственным начальством, с работниками различных служб. Не стоит игнорировать повторное посещение врача, тщательную проверку платежных и других документов.
Дева
Сегодня для Дев это успешный день, помогающий им демонстрировать свою эрудицию, красноречие и коммуникативные навыки. Многие Девы преуспеют в ситуациях, связанных с консультированием, программированием, обучением, общением с иностранцами. Будет познавательным обращение к прежним друзьям, знаниям или маршрутам. Хорошо заниматься восстановлением документов, связанных с высшим образованием и эмиграцией.
Весы
Сегодня Весам подскажут, что в их жизни намечается полоса активности. Несмотря на возможные ограничения (например, по здоровью), им стоит позаботиться о работоспособности и физической форме, например, подумать об умеренных тренировках, добавляющих бодрости. Новых инициатив в эти сутки лучше избегать. Темой дня могут стать деловые или бытовые совещания на различные злободневные темы.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов это продуктивный день. Звезды советуют провести его с максимальной пользой для своего настоящего и будущего. Это прекрасный момент для встреч со старинными друзьями, бывшими коллегами и помощниками, ресурсными партнерами, потенциальными инвесторами и спонсорами. Помимо прочих выгод, активное общение поможет сориентироваться в ситуации и, если нужно, подкорректировать свою тактику.
Стрелец
Сегодня Стрельцам подскажут реалистичную и прагматичную линию поведения, которая в данный период их жизни будет для них наилучшей. В приоритет желательно поставить практическую пользу. Не пропускайте совещания с помощниками, начальством, представителями учреждений: в ходе таких встреч будут повторно затронуты важные темы, влияющие на карьеру, быт, благосостояние или здоровье.
Козерог
Сегодня Козероги легко находят информацию и нужные слова, являются хорошими учениками и учителями. Это прекрасный день для общения с людьми, авторитетными в важных для вас вопросах — в том числе с иностранцами и иногородними, с международными «светилами» в научной или медицинской области. Есть шанс найти предварительные ответы или восстановить полезные связи. Может наметиться новая цель или дело.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что сегодня хороший день для углубленных дотошных исследований и интенсивных интеллектуальных занятий — в зависимости от ситуации, уединенных или коллективных. Это подходящий момент для возврата к старой дискуссии в семье, в группе друзей или коллег, а также для работы с архивными материалами, старыми версиями программ. Могут вновь пригодиться забытые линии связи.
Рыбы
Сегодня Рыбам важно быть открытыми для полезной информации, которая может прийти к ним в процессе диалоге с другими людьми, в виде новостей, подсказок в дороге и еще тысячью разных способов. Не стоит бояться негативных с виду сведений, особенно связанных с прошлым: при ближайшем рассмотрении они окажутся скорее благоприятными, помогут получить выгоду или свести к минимуму возможные проблемы.