Не пускаем призраков прошлого в настоящее — гороскоп на 30 августа

29 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. В первой половине этого дня сохраняется потребность в свободе, новизне и дружеском общении.

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Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Водолее поддержит командный дух, но не добавит организованности, лучше не заниматься рутиной и не браться за важные дела. Вечером вступление Луны в знак Рыб активизирует энергии Полнолуния, но настроение при этом может оказаться не самым оптимистичным. Эмоции могут быть подавлены, а свобода ограничена. Может появиться мнительность, неуверенность, тайный страх, уныние из-за отказа или отсрочки, эмоциональная холодность. Вероятно, придется с чем-то смириться, уйти в тень или установить дистанцию. Овен Сегодня Овнов может манить картина будущего или волновать вопрос отношений с друзьями. Вечером лучше сбавить темп, так как может появиться усталость или уныние. Свобода может смениться обязанностями, ограничениями или зависимостью от обстоятельств. Возможно, напомнит о себе хронический недуг, появится признак скрытого контроля, возникнет недопонимание с коллегами или руководством. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют относиться спокойнее к утренним настроениям. И собственные капризы, и неожиданные повороты внешних событий могут оказаться бурей в стакане воды и не завершиться конкретными действиями. Если все же поддаться порыву, пыл охладят вечерние события: обстоятельства напомнят о вынужденной паузе в делах, о недостаточной готовности или о том, что ваши друзья не всесильны. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют наслаждаться свободой и независимостью, путь даже частичной. Не стоит откладывать общение с друзьями и пропускать возможности расширения горизонтов. В конце дня велик риск оказаться под контролем или в рамках условностей. Может напомнить о себе система ограничений, долгосрочный план, семейный или профессиональный долг, воля начальства или старших. Рак Сегодня Ракам звезды советуют действовать по обстоятельствам, жить интересами своей группы и не удивляться сюрпризам. Плановые акции лучше отложить на вечернее время: возможно, дела в конце дня пойдут медленно из-за нехватки данных или других задержек, но все же будет прогресс, например, отсечение лишних сомнений. Возможно известие издалека, из учреждения или от официального лица. Лев Сегодня Львам желательно ориентироваться на психологическую атмосферу в своей группе, а также быть осведомленными о профессиональных трендах и социальных тенденциях. Вечером важно правильно строить отношения с людьми и инстанциями, от которых зависит безопасность или сохранность тайн. Нежелательна доверчивость, стоит больше узнать о кредиторе, продавце, покупателе, другой значимой персоне. Дева Сегодня Девам лучше не строить точных планов: есть вероятность заминок, перемен в расписании, появления неожиданных потребностей. Наиболее ответственный момент — вечер, особенно для августовских Дев. Возможен экзамен или предварительное собеседование. Звезды советуют не давать твердых обещаний, отложить подписание контракта. Стоит спокойнее принимать критику, молчание, отмену или перенос встречи. Весы Сегодня Весы могут использовать первую половину дня для свободного творчества, неформальных контактов или какого-то предварительного эксперимента. Затягивать подобные мероприятия до вечера звезды не рекомендуют, так как в конце дня обстоятельства изменятся. Возможно, придется вспомнить о рабочем расписании, домашних обязанностях или о здоровье, посетить сервис или получить консультацию у врача. Скорпион Сегодня у Скорпионов необычный день: обстановка вокруг может напоминать калейдоскоп сюрпризов и нести хаос. Будет трудно что-то планировать. Вернуться к своим глобальным программам и важным мыслям поможет вечер: он подходит для личного разговора, глубокого исследования или уединенных размышлений, может напомнить о родительском долге, о долгосрочных творческих планах или о серьезном отношении к любви. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что у них есть доля свободы до наступления вечера и лучше использовать ее с толком. Не стоит откладывать контакты с внешним миром, общение с друзьями, неформальные встречи, обсуждение новостей, поиски работы или помощи. Вечерние события могут ограничить возможности, напомнить о долгосрочных планах, о дисциплине, семейном долге или должностных обязанностях. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что до вечера ситуация не поддается их контролю и в любой момент может случиться нечто неожиданное, например, будут пересмотрены планы покупок. В конце дня вернется способность управлять событиями, но не стоит ждать чудес и быстрого прогресса. Возможно, подтвердятся ваши предчувствия, придут полезные новости от нужных вам людей, окажется кстати заминка или отсрочка. Водолей Сегодня Водолеи вплоть до вечера останутся зависимыми от своих привычек, эмоций и самочувствия. Если недавние события порадовали их, то основную часть дня они проведут в приподнятом состоянии духа и это будет лучшая часть суток. В конце дня их может настигнуть эмоциональный «откат» и спад. Вечером не исключены материальные ограничения и организационные затруднения, сигналы о возможных проблемах. Рыбы Сегодня Рыбам день может принести естественный спад энергии. В начале дня возможно ощущение «одиночества в толпе». Вечер может потребовать самоконтроля, профессиональной дисциплины, осторожности, дальновидности, разумной дистанции в общении с другими людьми. Стоит тщательнее готовиться к встрече или диалогу: вероятно, это будет важная взаимная проверка и предварительная оценка, сродни экзамену.