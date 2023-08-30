Обмениваемся лайфхаками — финансовый гороскоп на 31 августа

Наш гороскоп поможет построить с коллегами полезные отношения.
Овен
Сегодня Овны могут проявить готовность энергично браться за решение текущих дел. Однако вы можете столкнуться с некими незримыми помехами, мешающими вам действовать эффективно. Например, ваше внимание могут отвлекать разного рода слухи и сплетни. Кроме того вам может помешать действовать активно собственная неуверенность в целесообразности действий. Постарайтесь игнорировать все эти помехи.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется отдавать предпочтение деловым партнерам, которые старше и опытнее вас самих. Утренние часы благоприятны для подписания договоров, рассчитанных на длительный срок. В конце рабочего дня не исключены трения с коллегами и подчиненными. Воздержиесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег.
Близнецы
Сегодня у Близнецов утренние часы являются наиболее продуктивным временем для работы. Уделите максимум внимания качеству своей работы, чтобы в дальнейшем ничего не пришлось переделывать. В конце рабочего дня могут случиться неожиданные сбои в рабочем ритме. Не следует браться за новые дела и пытаться что-то усовершенствовать.
Рак
Сегодня Ракам, участвующим в конкурентных видах деятельности типа кастинга или конкурса, благоприятствую утренние часы. В этом случае вы имеете шансы занять призовые места. В конце дня возможны неприятности и перемены в карьере. Старайтесь не пересекаться со своим непосредственным начальством. Иначе вы рискуете получить необоснованное замечание.
Лев
Сегодня у Львов в первой половине дня благоприятное время для капиталовложений в недвижимость. Используйте это время для улучшения условий труда на своем рабочем месте. Успешно поработают строители, коммунальщики и офисные служащие. В конце рабочего дня могут осложниться вопросы, связанные с поездками и контактами. Не следует доверять случайной информации.
Дева
Сегодня Девы ведут переговоры и уже близки к подписанию итогового документа, и лучше всего это сделать в первой половине дня. В этом случае подписанный вами договор может в течение длительного времени приносить вам пользу. Хорошее время для публикации своих статей интернете. В конце дня воздержитесь от рискованных финансовых операций.
Весы
Сегодня Весам в первой половине дня рекомендуется сосредоточиться на текущих делах. Старайтесь поддерживать деловые контакты с теми коллегами и подчиненными, к которым вы питаете личную симпатию. Хорошо заниматься уборкй на рабочем месте. Вторая половина дня неблагоприятна для делового партнерства, возможны споры и разногласия.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют в первой половине дня отдавать предпочтение творческим видам деятельности. У вас получится что-либо усовершенствовать или освоить новые методы в работе. Можно пробовать себя в новых видах деятельности. Вторая половина дня неблагоприятна для текущей работы. В это время могут обостриться отношения в трудовом коллективе.
Стрелец
Сегодня Стрельцам в первой половине дня рекомендуется больше времени уделять улучшению условий труда на рабочем месте. Могут преуспеть строители, коммунальщики и офисные служащие. Успешно пойдут дела у фрилансеров и тех, кто работает на удаленной работе, не выходя из дома. В конце рабочего дня вы не застрахованы от любых неожиданностей.
Козерог
Сегодня Козерогам в первой половине дня звезды советуют сосредоточить свое внимание на расширении и укреплении деловых связей. Прислушивайтесь к советам старых надежных друзей — они способны дать вам самые верные направления. В конце рабочего дня у строителей и коммунальщиков могут произойти сбои в работе. Воздержитесь от подготовки отчетной документации.
Водолей
Сегодня для Водолеев, ориентированных на карьерный рост, первая половина дня сложится благоприятно. Старайтесь поддерживать контакты с опытными руководителями — именно они будут готовы оказать вам поддержку. Вас может поддержать некий влиятельный покровитель. В конце дня воздержитесь от поездок и деловых знакомств.
Рыбы
Сегодня Рыбам в первой половине дня рекомендуется больше внимания уделять вопросам профессионального роста и укрепления квалификации. Успешно проходит обмен мнениями с опытными коллегами из других регионов. В конце дня воздержитесь от крупных покупок — возможны убытки. Могут быть задержки с поступлением оплаты за проделанную работу.