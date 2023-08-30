Опираемся на логику, а не на эмоции — гороскоп на 31 августа

30 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Рыб поддерживает на высоком уровне чувствительность и часто склоняет к уходу в мир фантазий.

Фото: rambler