Опираемся на логику, а не на эмоции — гороскоп на 31 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что оппозиция к ретроградному Меркурию может провоцировать болтливость и «поток сознания», эмоции при этом могут оказываться сильнее логики и фактов. Возможны непроверенные догадки, ложные данные, некомпетентные советы, поспешные выводы, нарушения правил секретности. Не исключена ложь из добрых побуждений. Важно помнить, что вопросов сейчас больше, чем ответов, могут потребоваться повторные встречи, расшифровки текстов, обращения к архивам, резервным данным, своей или чужой памяти.
Овен
Сегодня Овнов звезды предупреждают о том, что у них может быть мало энергии. На протяжении всего дня возможна повышенная эмоциональность или мнительность. Не исключена сонливость, особенно при недомогании. В текущих делах может не хватить ясности, возможно, за неимением точных данных придется довольствоваться слухами в профессиональной сфере или сплетнями в коллективе. Не лучший день для поездок.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют продвигаться к своим целям без лишней суеты и спешки. Это день пассивности, воспоминаний, приватных бесед, игры воображения. В медленном прогрессе есть свои плюсы, например, появляется время и повод для пересмотра планов на будущее. Возможно, пора обновить отношения с друзьями и учениками, с людьми, которым вы покровительствуете или с теми, кто ищет вашей опеки.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше не строить новые планы, а прояснять состояние старых. Возможно, для этого потребуется провести исследование, поразмышлять в одиночестве или с кем-то поговорить. Много пищи для раздумий обещают домашние и служебные совещания. Не стоит оформлять документы и принимать важные решения. Не спешите менять жилье, вступать в новую должность, выбирать начальника, партнера или врача.
Рак
Сегодня для Раков это информативный день, но им желательно помнить о неполном или предварительном характера любой информации (в том числе идущей издалека, например, от зарубежных коллег). Лучше не торопиться с выводами, а искать пищу для ума, подтверждения или опровержения, восстанавливать прежние маршруты, контакты или знания. Расшифровать неясные детали многим Ракам поможет память, фантазия или чутье.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют относиться внимательнее к любой информации и обязательно убеждаться в ее достоверности. В этот день лучше не терять важные документы, включая платежные, не помешает навести порядок в счетах или переписке. Доверчивость и небрежность могут создать массу скрытых проблем, которые выплывут при очередной проверке. Не стоит спешить с оформлением кредитов и ссуд.
Дева
Сегодня Девам лучше не ждать полной откровенности от своих собеседников, но и не стоит заранее подозревать их во лжи: причиной путаницы или молчания может быть всего лишь неосведомленность, неуверенность или некомпетентность. Многим Девам придется признать, что они тоже не лучшим образом выражают свои мысли. В диалоге рано ставить точку, поскольку ожидается продолжение. Важно взаимное доверие.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют заняться преодолением хаоса и путаницы, поддержкой хотя бы минимального порядка и ясности (полная определенность невозможна по объективной причине). Важно помнить о возможных неточностях в документах, инструкциях, диагнозах и служебной переписке, о вероятности пропаж, заминок, опозданий. Не стоит спешить с выбором помощника или расписания, места работы или лечения.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов появляется шанс обрести душевную гармонию, поладить с влиятельными людьми или поговорить с теми, кто им дорог. Это хороший день для доверительного общения, но может оказаться плодотворным и уединение, наполненное размышлениями. Не стоит бояться погружения в фантазии и воспоминания о прошлом: именно там может найтись ценная подсказка, источник вдохновения, веры или терпения.
Стрелец
Сегодня Стрельцов день может сделать скрытными, сентиментальными, внушаемыми, мнительными или рассеянными, а также повергнуть их в уныние (особенно, если они оказались в непростой домашней или профессиональной ситуации). Семейные и деловые совещания не добавят ясности. Затянувшиеся проблемы могут побудить к поиску путей ухода от реальности — таких, как сны, воспоминания или виртуальные миры.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит проверять все поступающие данные, поскольку правда в них может переплетаться с ложью. Может прийти случайная или ненужная информация, спам или повторное письмо. С другой стороны, в эти сутки всюду может содержаться доля истины, в том числе в догадках и сплетнях. Многие сообщения будут интриговать, будить мысль, память или фантазию, нести важный знак или подтекст.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды рекомендуют контролировать информационные и финансовые потоки, следить за соблюдением секретности, быть аккуратнее в расходах и переписке, иначе возрастет вероятность утечки средств или данных. Может представить интерес архив платежей, программ, писем или документов. Не помешает проверить запасы на предмет просроченных или забытых старых вещей, пропажи или порчи имущества.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не уходить от разговоров, но быть осторожнее, контролировать свои эмоции и дозировать истину. Умение вести диалог может стать частью профессионального портрета и ступенью к карьере. Важно внушить собеседнику доверие. Проницательность поможет улавливать суть в потоке чужого красноречия. День подходит для собеседований и согласований, для промежуточных договоренностей.