Из головы вылетит что-то важное — финансовый гороскоп на 1 сентября

Наш гороскоп подскажет, как в этот день работать с информацией и своими мыслями.
Овен
Сегодня для Овнов, занимающих подчиненное положение, этот день может сложиться неблагоприятно. В трудовом коллективе может царить хаос и неразбериха, а также на вас могут попытаться взвалить чужую работу. Старайтесь браться за те дела, в которых у вас есть максимальная степень свободы, чтобы можно было в первую очередь реализовать свой творческий потенциал. Поэтому могут успешно поработать те, кто работает по свободному графику.
Телец
Сегодня Тельцам могут предложить вложить деньги в некий прибыльный проект. Не торопитесь сразу же соглашаться, возьмите паузу на обдумывание. Сейчас вы сильно рискуете безвозвратно потерять свои деньги на финансовых спекуляциях. Бизнесменам не рекомендуется делать оптовые закупки с целью перепродажи. День хорош для подведения итогов работы и формирования планов на будущее.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут возникнуть срочные дела в семье. Возможно, придется взять отгул и заниматься домашними заботами и хлопотами. А на текущие дела в профессии времени не останется. Занимаясь делами других людей и помогая им решить проблемы, вы будете приобретать нечто полезное и нужное вам самим. День благоприятен для наработки деловых связей.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют вступать в деловое взаимодействие с новыми людьми. Чем меньше у вас будет контактов, тем спокойнее пройдет этот день. Не следует доверять обещаниям. Ориентируйте себя, прежде всего, на достижение конкретного практического результата, выраженного в финансовом эквиваленте. Отношения с начальством могут улучшиться. Можно принимать финансовые решения о покупках.
Лев
Сегодня Львам прежде чем предпринять нечто новое и важное для себя, звезды советуют хорошенько подготовиться, досконально изучить вероятные вопросы и проблемы. Этот день хорош именно в плане личностного роста и расширения сознания. Воздержитесь от рискованных финансовых операций. Держите деньги в надежном месте, опасайтесь мошенников и воров. От шопинга в этот день лучше воздержаться.
Дева
Сегодня Девам может оказаться сложнее находить взаимопонимание с деловыми партнерами. Нежелательно подписывать юридически обязывающие документы. Возможно, перед вами откроются новые возможности для увеличения уровня дохода за счет дополнительных источников. Успешно решаются вопросы, касающиеся долговых обязательств и льготных выплат.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют ориентировать себя на всестороннее расширение сотрудничества с другими людьми и коллективами. Это огромный ресурс, который вы можете и должны использовать в своих экономических интересах. Однако старайтесь равномерно распределять физические нагрузки. Перенапряжение сил может привести к ухудшению самочувствия. Старайтесь своевременно оплачивать счета по кредитам и за коммунальные услуги.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов некоторые дела могут пойти совсем не так, как вы планировали. Возрастает вероятность технических сбоев, нештатных ситуаций и разного рода чрезвычайных происшествий. Не следует браться за новую работу, в которой у вас мало опыта. Ситуация с вашей карьерой может начать меняться к лучшему благодаря конструктивному взаимодействию с начальством. Вам могут расшить круг обязанностей.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, ориентированным на карьерный рост, могут предложить новую должность. Однако не торопитесь соглашаться, подумайте, достаточно ли вы подготовлены для такой работы. День сложится удачно для творческих видов деятельности. Хорошо принимать участие в конкурсах и кастингах, где могут проявиться ваши таланты и способности.
Козерог
Сегодня Козерогам, чтобы добиться реальных результатов в профессиональной деятельности, требуется научиться отказываться от того, что устарело или перестало быть эффективным. Руководящим работникам рекомендуется проводить кадровые перестановки и менять структуру управления. Обязательно доводите начатые дела до конца. Проверяйте поступающую информацию на предмет достоверности — сейчас велика вероятность ложных сведений и ошибочных решений.
Водолей
Сегодня Водолеи испытывают острую нехватку в финансовых ресурсах, но не надо срочно бежать брать кредит в банке или занимать деньги у знакомых. Старайтесь жить по средствам и расходовать ровно столько, сколько зарабатываете. Успешно решаются вопросы, связанные с движением документов по инстанциям, подготовкой отчетов, ведения переговоров.
Рыбы
Сегодня у Рыб могут усилиться разногласия в отношениях с деловыми партнерами. Возможно, имеет смысл временно приостановить переговорный процесс. При выполнении клиентских заказов обязательно фиксируйте пожелания клиентов, не полагайтесь на память — сегодня вы можете забыть что-то важное. Отношения с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу будут великолепными.