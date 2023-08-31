Почувствуем свою ложку дегтя — любовный гороскоп на 1 сентября

Наш гороскоп сегодня поможет сохранить отношения, которые разваливаются на глазах.
Овен
Сегодня Овнов день не слишком мотивирует на развитие любовной истории, но это не должно их волновать: пауза никак не отразится на гармонии отношений и может оказаться даже полезной. Вечер принесет новый всплеск интереса и даст повод для контакта, не исключено, что партнер сам напомнит о себе.
Телец
Сегодня Тельцов новый всплеск романтических волнений ожидает вечером. Именно в конце дня их может ждать свидание, сюрприз или приключение, которое они не планировали, но которого втайне очень желали. Звезды намекают, что события такого рода отнюдь не случайны и подводят к новому этапу в отношениях.
Близнецы
Сегодня Близнецам будет трудно выдерживать одну линию поведения, они могут быть непостоянными в чувствах и неуверенными в себе. Их могут преследовать сомнения, иллюзии прошлого, ложные воспоминания. Звезды советуют выдержать в делах сердечных паузу и наверстать упущенное в конце дня.
Рак
Сегодня Раков вплоть до вечера может преследовать мнительность. Они могут быть мечтательными и пассивными. Многие Раки удовольствуются игрой воображения и выжиданием. В конце дня новый поворот событий способен подтолкнуть их к энергичным действиям, порой опрометчивым и неосмотрительным.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют отложить романтические инициативы на вечер, так как именно в это время сложатся условия для гармоничного взаимодействия с любимым человеком. Попытка сближения и доверительного общения в более раннее время способна сорваться, разочаровать или дополнительно запутать.
Дева
Сегодня Дев любимый человек способен вплоть до вечера интриговать своим поведением, например, таинственным молчанием или загадочным отсутствием. Им останется теряться в догадках и строить предположения. Но в конце дня опрометчивый поступок пассии может отчасти пролить свет на ее истинные мотивы.
Весы
Сегодня Весов интригует стечение событий, заставляет их мучиться в ожидании или строить догадки. Многие Весы, особенно рожденные в сентябре, попытаются ускорить развитие романа. До наступления вечера такие попытки будут заводить в тупик, но в конце дня любимый человек станет отзывчивее.
Скорпион
Сегодня Скорпионам обстоятельства позволяют оставаться в любви мечтателями и идеалистами. Многие Скорпионы будут сентиментально вздыхать по былым временам и пытаться вернуть прошлое. В конце дня отношения потребуют более активной позиции и заставят срочно подтвердить чувства делом.
Стрелец
Сегодня Стрельцов обстоятельства продолжат искушать той или иной степенью недоговоренности в личных отношениях. Звезды напоминают, что иногда без флера тайны не обойтись, но важно пользоваться опцией «скрыть правду» осторожно: возможны последствия. Для свидания лучше выбрать вечер.
Козерог
Сегодня для Козерогов одной из главных задач звезды считают сохранение ровного душевного настроя. Даже если есть причина для грусти, не стоит на ней зацикливаться, иначе вечером любой новый поворот событий будет воспринят негативно и вместо повода для встречи может стать поводом к ссоре.
Водолей
Сегодня Водолеев события этого дня могут упорно разочаровывать, заставляя их в чем-то сомневаться или срывая их планы, но звезды обещают, что с наступлением вечера дело начнет меняться к лучшему. Проявляя в конце дня любовную инициативу, можно рассчитывать на положительный встречный отклик.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут стать излишне внушаемыми, особенно, если не до конца уверены в себе или своем партнере. Каждое слово или намек любимого человека (а также все сплетни и слухи о нем от третьих лиц) они способны многократно обдумывать вплоть до вечера, дополняя собственными фантазиями.