Не игнорируем чувства — любовный гороскоп на 2 сентября

Сегодня нам стоит показывать свою симпатию без стеснения.

Наш гороскоп расскажет, какие события и эмоции могут ожидать сегодня, какие возможности и вызовы принесет этот день, и каким образом можно наилучшим образом использовать эти воздействия космоса для достижения своих целей и гармонии в отношениях.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это хороший день для свидания: оно может стать источником праздника и романтики, ознаменовать новый этап в долгой любовной истории. Желание сделать друг другу приятное окажется взаимным, вероятно, партнеры будут соревноваться в выражении любви и знаков внимания.

Телец

Сегодня Тельцам обстоятельства этого дня предлагают радоваться жизни здесь и сейчас. Медлительные и супер-практичные Тельцы рискуют пропустить приятный момент в своей личной жизни, тратя много времени на подготовку и подстраховку. И романтичные, и забавные ситуации сегодня несут важный подтекст.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды говорят, что это прекрасный день для свидания и пропускать его было бы неразумно. Стоит помнить, что обстоятельства этих суток подразумевают активность и легкую долю авантюризма. Личная жизнь не станет помехой делам и творческим процессам. Влюбленных может сблизить общее хобби.

Рак

Сегодня Раков обстоятельства этого дня побуждают действовать спонтанно. Часто они будут поступать вдохновенно и красиво, но необдуманно, что сослужит им плохую службу, если они рассчитывают на долгий роман. Они могут оказаться в неоднозначной роли или навлечь на себя гнев своей бывшей пассии.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют активнее пользоваться своей привлекательностью, но похоже, что большинству представителей знака совет не нужен: они и так пускают в ход свое обаяние и красоту интуитивно и естественно. Отличный момент для свидания, флирта и восстановления романтических отношений.

Дева

Сегодня для Дев могут идти рука об руку романтика, юмор и отсутствие шаблонов. Назревающая любовная драма может превратиться в фарс, а рядовое свидание в приключение с нестандартным антуражем и двойственным исходом. Стоит помнить, что этот день провоцирует легкомысленное отношение к происходящему.

Весы

Сегодня Весы претендуют на равные отношения или на лидерство, часто не делая между этими двумя понятиями особой разницы. Даже если инициативу первоначально проявит партнер, многие Весы быстро ее перехватят, но сделают это с присущим им шармом, против которого будет трудно устоять.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что в этот день любовные отношения должны быть яркими и динамичными, а также искренними. Замедленная реакция, мнительность, скука, отсутствие драйва — лучшие способы перенаправить внимание своей пассии на кого-то другого. Важно действовать красиво и дипломатично.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды настоятельно рекомендуют не игнорировать свои чувства и чувства любимого человека. Это прекрасный день для свидания. Чем романтичнее, динамичнее и ярче оно пройдет, тем больше приятных эмоций останется в совместной памяти и тем прочнее будут взаимные симпатии в дальнейшем.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит помнить о хрупкости своих настроений, они могут измениться в любой момент под влиянием обстановки. В частности, на многих Козерогов может плохо подействовать неоднозначная ситуация или неудачная шутка. Свидание будет идеальным лишь в идеально сбалансированных условиях.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что они могут рассчитывать на хорошее настроение любимого человека и на то, что свидание с ним принесет положительные эмоции. Однако нет гарантии, что симпатия партнера будет отдана именно вам: если вы скучны и предсказуемы, она может быть подарена кому-то еще.

Рыбы