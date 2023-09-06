Дотошность исключит ошибки — гороскоп на 7 сентября

6 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах обеспечивает общительность, любопытство и тягу к разнообразию, но также способствует лабильности эмоций и хаосу в делах, усиливает рассеянность, мнительность, несерьезность, непоследовательность, проблемы с…

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Гороскоп на сегодня говорит, что могут поверхностно и ложно толковаться детали, искажаться факты, профанироваться духовные истины. Будет трудно увидеть ошибку и легко по доброй воле поддаться обману. Вероятны недоразумения, опоздания, задержки и заминки. По возможности, лучше свести занятость к минимуму и провести эти сутки в свободном режиме. Овен Сегодня Овнам звезды советуют быть внимательнее в контактах и поездках, а также критичнее воспринимать любую информацию: вплоть до ночи сохранится вероятность сплетен, слухов и домыслов. В течение дня может нарастать рассеянность, велик риск опозданий, недопонимания, мелких ошибок в расчетах, задержек при отправке сообщений, проблем с дисциплиной и точностью. Не лучший день для записи к врачу. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют сократить до минимума расходы и внимательнее работать с финансовыми документами. Нежелательно открывать счета и делать покупки в надежде на будущее: сегодня велика вероятность скрытых ошибок в планах и расчетах, без подкрепления твердыми гарантиями ожидания могут не оправдаться. Не стоит всецело доверять даже друзьям. Возможны задержки с получением сведений. Близнецы Сегодня Близнецам стоит помнить, что этот день может стать для них коридором теней и иллюзий. Велик риск поддаться соблазну, столкнуться с интригующим молчанием, закрытыми дверями, обманом, некомпетентностью, небрежностью или недопониманием в ключевом вопросе. Причиной проблем может стать рассеянность, растерянность, недисциплинированность, явная или скрытая ошибка в планах, документах или расчетах. Рак Сегодня Ракам звезды советуют отложить персональные инициативы и плановые мероприятия. Вплоть до ночи может продолжаться зависимость от окружающей обстановки, ее эмоциональной атмосферы или информационного фона. Могут запаздывать сообщения и откладываться встречи, быть недисциплинированными и несведущими нужные люди. Возможна временная дезориентация, ложная фантазия или духовная иллюзия. Лев Сегодня Львам не стоит быть идеалистами, иначе они погонятся за миражом. Это день искажения перспективы, возможны и личные заблуждения, и коллективные иллюзии. Может быть пропущен ключевой пункт в планах, не учтен скрытый подвох. Могут подвести небрежность, доверчивость и легкомыслие. Это не лучший день для официального вступления в новую группу или возвращения в круг прежних единомышленников. Дева Сегодня Девы рискуют оказаться в тупике, в царстве иллюзий или сомнений. Многих Дев может подвести их безупречное природное рациональное мышление. Есть риск обмана и самообмана, а также молчания, отсутствия или некомпетентности нужных людей. Желательно исключить любые начинания, дать себе и другим время на перепроверку планов и расчетов. Важно избегать лжи и небрежности: однажды они вскроются. Весы Сегодня Весы могут оказаться идеалистами, что не всегда плохо: если идеал выбран правильно, он станет для них духовной путеводной звездой и добавит им вдохновения в их действиях. В частности, для них может стать отличным стимулом очарование чужой культурой. Но есть сферы, где лучше им быть реалистами, например, когда дело касается лечения и получения услуг, особенно за рубежом и в путешествии. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что в любой ситуации сохраняется атмосфера лжи или недосказанности, велик риск неточностей, недоразумений, сомнений, тайных ловушек. Желательно отложить начинания и быть аккуратнее в обязательных рутинных делах. Можно использовать этот день для поиска скрытых ошибок и погрешностей, проверки страховочных систем, тренировки проницательности и внимательности. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит помнить, что проблематична откровенность в любом диалоге и не всегда возможна полная ясность в отношениях, особенно семейных и деловых. Вплоть до ночи возможна взаимная или односторонняя уклончивость, скрытность, недоверчивость. Не всегда будет иметь место намеренный обман, часто будет оказываться неопределенной сама ситуация. Не исключается отмена или перенос встречи. Козерог Сегодня Козерогов звезды предупреждают, что сохраняются условия для сомнений, слухов, интриг, лени, халатности, общей неопределенности. Истина может быть скрыта под слоем лжи. Возможны проблемы с точностью и логикой. Не лучший день для поиска детальной информации, для создания инструкций, подбора штата, прокладки маршрута, записи к врачу или другому специалисту, выбора места работы или лечения. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют выбирать свободный график и занятия, допускающие полет творческой фантазии. День мешает сосредоточиться на важном и лучше отложить ответственные процедуры, например, оформление работы, утверждение плана, окончательный расчет. Возрастает риск забывчивости, хаоса и путаницы, загадочных пропаж, утечки средств или данных, отмены или переноса назначенных мероприятий. Рыбы Сегодня Рыбы рискуют провести во власти своих иллюзий, фантазий или сомнений. Нередко их ощущения будут оказываться верными, но им будет не с кем ими поделиться. Их могут подозревать в лицемерии и лжи. Не исключено серьезное недопонимание с близким окружением в целом или с отдельными значимыми людьми. Возможен обман. Лучше отложить начинания, не заключать договоры и не заниматься недвижимостью.