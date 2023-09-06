Добьемся больших успехов — финансовый гороскоп на 7 сентября

Наш гороскоп расскажет, на какие сферы жизни стоит акцентировать внимание, и предостерегает от потенциальных трудностей.
Овен
Сегодня у Овнов первая половина дня может благоприятствовать работе на полставки, по совместительству или для выполнения частных заказов. Хорошие доходы получат те, кто работает в ночных заведениях, в гостиницах и на строительных площадках. Вторая половина дня может быть связана с конфликтными ситуациями с клиентами. Старайтесь идти на уступки пожеланиям клиентов.
Телец
Сегодня у Тельцов удачный день для установления новых контактов и укрепления прежних связей. Ваши интеллектуальные способности сейчас значительно выше среднего, благодаря чему вы будете в состоянии освоить сложную информацию. Удачное время для консультаций в сетевом маркетинге, устроения выставок, концертов, проведения массовых мероприятий, собраний, совещаний.
Близнецы
Сегодня у Близнецов в первой половине дня могут усилиться пробивные способности и практическая деловая хватка. Вы сможете безошибочно определять наиболее выгодную работу с точки зрения затрат времени на её исполнение. Звезды советуют вам максимально активно проявлять себя в карьере. Активнее отстаивайте свои экономические интересы.
Рак
Сегодня для Раков наиболее продуктивным направлением могут стать действия по раскрутке бизнеса: проведение рекламных акций, публикация объявлений в средствах массовой информации, участие в выставках. Особенно это касается тех, кто находится в дальних командировках или ведет деловую переписку с иностранными партнерами. Делайте все возможное, чтобы поддержать на высоком уровне свою деловую репутацию.
Лев
Сегодня у Львов, возможно, повысятся шансы на получение дополнительного дохода помимо основной работы. Вам могут предложить подработку на полставки, по совместительству или в виде чаевых, если вы работаете в гостиничном или ресторанном бизнесе. В конце рабочего дня будьте осмотрительнее при общении с клиентами, не доверяйте им профессиональные секреты.
Дева
Сегодня у Дев могут произойти позитивные подвижки в сфере делового партнерства. Можно вести многосторонний переговорный процесс, проводить массовые мероприятия, устраивать выставки, презентации, заключать договоры на длительный срок. Работа в составе группы пойдет легко и слаженно. Однако постарайтесь наиболее важные дела завершить в первой половине дня.
Весы
Сегодня Весы могут добиться позитивных сдвигов в работе с коллегами и подчиненными. Начальство может быть уверено в том, что подчиненные точно и своевременно выполнят ваши поручения. Также и подчиненные могут рассчитывать на поддержку вышестоящего руководства. Первая половина дня складывается наиболее продуктивно. В конце дня могут усилиться трения с вышестоящим начальством.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов удачный день для творческой работы и поисков методов для усовершенствований в работе. Могут вырасти доходы у тех, кто работает в дизайнерских и рекламных студиях, издательских домах. Бизнесменам рекомендуется использовать все доступные средства по продвижению своих товаров и услуг на рынках. Не отказывайтесь от участия в конкурсах, кастингах.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться удачный день для урегулирования любых вопросов с недвижимостью. Можно проводить плановые работы по ремонту и обустройству помещений. Бизнесменам рекомендуется прилагать усилия к укреплению безопасности недвижимого имущества. Офисным служащим рекомендуется вести подготовку отчетной документации. Однако наиболее важные дела лучше закончить до полудня.
Козерог
Сегодня Козероги могут приобрести поддержку своим начинаниям. Возможно, вы будете способны на тонкий психологический подход при выстраивании отношений с людьми. Благодаря этому вы сможете заручиться симпатиями окружающих, найти компромиссные решения и укрепить свои деловые связи. На вторую половину лучше не планировать подписание важных договоров.
Водолей
Сегодня Водолеи смогут выстроить гармоничные отношения с коллегами по трудовому коллективу. Ищите опору в тех людях, с которыми у вас установлены хорошие личные отношения. Такие люди скорее помогут вам и в профессиональных вопросах. В конце рабочего дня воздержитесь от деловой переписки. Могут возникнуть осложнения при работе на вахте.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит быть инициативнее, так больших успехов удастся добиться. В первой половине дня усиливается ваш творческий потенциал, что позволит более эффективно реализовать свои задумки. Особенно хорошо поработают те, кто имеет свободный график и самостоятельно решает, когда и что следует делать. Вторая половина дня неблагоприятна для финансовых спекуляций и оптовой торговли.