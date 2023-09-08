Наедине с самим собой — гороскоп на 9 сентября

8 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке дополняет логическое мышление образным, часто предлагает мыслить в русле семейных или национальных ценностей.

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Гороскоп на сегодня говорит, что на бытовом уровне могут оказаться актуальными детали, связанные с жильем и хозяйственными нуждами. Насущные дела желательно обсуждать утром, когда уточняется аспект Луны к Меркурию, это лучшее время для семейных и служебных совещаний, для работы с документами. Наряду с житейскими делами могут быть затронуты психологические или духовные нюансы. Могут привлечь внимание вопросы опеки и ухода за слабыми членами семьи или старые традиции, которые нуждаются в обновлении. Овен Сегодня Овнам звезды советуют держать на контроле домашние дела или ситуацию в совместных владениях, на общей или спорной территории. В зависимости от ситуации, не будет лишним поддерживать постоянную связь с домочадцами, бытовыми или ремонтными службами, охранными структурами. Хорошо прояснять детали, касающиеся недвижимости и посредничества. Не стоит откладывать назревшие домашние обновления. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют использовать возможности для теплого дружелюбного общения. День хорош для доверительных бесед, можно делиться своими эмоциями и взглядами с учениками, соседями, попутчиками, родней или земляками. Он подходит для подтверждения значимости своих идей, объединения с духовно близким сообществом, прогулок по забытым местам, для помощи родственникам и соотечественникам. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют оставить в приоритете семейные или хозяйственно-бытовые нужды. Это подходящий момент для для прояснения деталей, связанных с ипотечными долгами и коммунальными платежами, оплатой медицинских и иных услуг. По поводу покупок и других расходов желательно посоветоваться с близкими или домочадцами. Возможно, немного возрастут потребности и будет расширен список трат. Рак Сегодня Ракам день позволит не погрязнуть в ссорах, соблюсти баланс между своими и чужими нуждами. Многим Ракам поможет дополнительная информация, подсказка от друзей или людей из повседневного окружения: соседей, попутчиков. В случае острой ссоры (например, семейной) отвлекающим фактором может стать интересная беседа с возможностью смены темы и расширения кругозора, короткая поездка или прогулка. Лев Сегодня Львам звезды советуют оставаться «в тени». В зависимости от ситуации, это может быть домашнее уединение, пребывание на природе, погружение в семейные дела или в закулисную часть бизнеса. Это подходящий момент для психологической и духовной работы над собой, для погружения в тайные исследования или воспоминания. Не стоит выбирать этот день для шумных развлечений и светских визитов. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что этот день им лучше провести в неформальной доброй атмосфере, в обществе близких людей или понимающих собеседников. Не стоит пропускать подходящий момент для встречи с давними друзьями, соотечественниками или родственниками. Это удачные сутки для семейных посиделок и вылазок на природу в хорошей компании. Для многих Дев будет важнее не кровное, а духовное единство. Весы Сегодня Весам звезды советуют использовать возможности сглаживания противоречий, которые находятся в их распоряжении — в противном случае любая размолвка может усложнить домашнюю жизнь или деловое партнерство. Желательно не отказываться от лишнего совета или консультации, от разговора с помощником, подчиненным, врачом, юристом, доверенным лицом. Предпочтительнее будет приватная форма совещания. Скорпион Сегодня для Скорпионов это удачный день. Он помогает им сохранять душевное равновесие и оптимизм, не оставаться один на один с житейскими и духовными трудностями. Для многих представителей знака окажется важным контакт с определенным человеком (наставником, далеким другом, дальним родственником) или с близкой по духу группой. Подходящий момент для решения вопросов, связанных с эмиграцией, репатриацией. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не уклоняться от эмоционального обсуждения семейных дел и жилищных планов: чем подробнее они будут изучены, тем меньше останется в них противоречий и коварных «подводных камней». Это подходящий момент для общения с домочадцами, близкими родственниками и соотечественниками, а также доверенными лицами, посвященными в ваши частные дела или в секреты вашего прошлого. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют не избегать общения, но учитывать настроения, привычки и взгляды своих собеседников. От этого может зависеть психологический климат в семье, доме, близком окружении или в работе с иностранцами. И дома, и в гостях приветствуется доброжелательность, дружелюбие, разумная лояльность к чужим обычаям. Не стоит открыто демонстрировать свое недоверие и подозрительность. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют оставить на первом месте повседневные дела — или заняться ими плотнее, если вчера на них не было времени. День подходит для погружения в домашние и семейные заботы, для мелких обновлений в быту и лечебных процедур. Для некоторых Водолеев «семьей» станет группа друзей или гостей, с которыми будут связаны их переживания и хлопоты. Возможны неоднозначные ситуации. Рыбы Сегодня у Рыб есть многое для того, чтобы провести день с пользой. Наиболее важным подарком судьбы в эти сутки может оказаться изначально благоприятный психологический настрой. Настроение могут поднимать хорошие новости или интересные открытия. Сложатся условия для взаимопонимания с нужными людьми на почве дружбы или сходства мировоззрений, для подвижек в домашних или творческих планах.