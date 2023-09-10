Влюбляемся по уши — любовный гороскоп на 11 сентября

Наш гороскоп раскрывает ключевые события, эмоциональное состояние и возможные вызовы, с которыми столкнутся люди в этот день.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это прекрасный день для романтических мероприятий. Можно рассчитывать на взаимность чувств и слаженность действий. При ссоре появится желание сделать шаг навстречу друг другу и в этом паре может помочь общее хобби. Приветствуются неординарные подарки и знаки внимания.
Телец
Сегодня для Тельцов жизнь играет яркими красками. Многие Тельцы будут ждать от свидания чего-то необычного, приятного и волнующего. Если этого нет, они могут сами решиться на сюрприз или оригинальный эффектный шаг. В их любви, в целом искренней и щедрой, может крыться доля тщеславия.
Близнецы
Сегодня для Близнецов звезды создают подходящую атмосферу — яркую, творческую и непредсказуемую, но окончательный выбор предоставляют им самим. Некоторые Близнецы могут оказаться настолько вовлечены в инертные процессы повседневности, что поставят их выше личной жизни.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что любовь должна быть праздником и ни в коем случае не превращаться в серые будни. Что для этого предпринять, подскажет обстановка или собственный креативный импульс. Возможно, стоит пригласить пассию на мероприятие или сделать ей оригинальный красивый подарок.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что они особенно привлекательны и им стоит чаще этим пользоваться. Благодаря их обаянию им простятся любые прихоти, излишества или чудачества. Вдвойне притягательными окажутся представительницы прекрасного пола: где бы они ни оказались, внимание им обеспечено.
Дева
Сегодня Девы получат от романтического свидания невероятные красочные впечатления, но заплатят за них определенную цену. Возможно, им придется принять навязанные правила игры, пойти навстречу вкусам пассии или обстоятельствам. Яркие события этих суток поспособствуют развитию романа за рубежом.
Весы
Сегодня Весам день даст многое из того, о чем они мечтают. Почти все представители знака не только испытают приятные эмоции в моменте, но и получат надежду на будущее вместе с любимым человеком, что простимулирует их на дополнительную активность в развитии романа и гармонизации отношений.
Скорпион
Сегодня Скорпионам придется играть по чужим правилам, которые, к счастью, им уже знакомы. На подстройку к навязанным условиям их может сподвигнуть как искреннее чувство, так и доля тщеславия и расчета: это вполне возможно, если они питают чувства к своему боссу или к популярной персоне.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут получить от романтического свидания незабываемое удовольствие и пропускать его им не стоит: это прекрасный день для гармонизации личных отношений и оживления взаимных чувств. Даже если дел невпроворот и вы разрываетесь между разными проектами, уделите время тем, кого любите.
Козерог
Сегодня Козерогам нелегко держаться в любви золотой середины: поддавшись потоку эмоций, они погрузятся в него целиком. Сильные чувства могут лишить их равновесия, зато обеспечат им невероятные ощущения. Партнер в ответ будет не менее щедр и изобретателен. Может набрать силу «роковая любовь».
Водолей
Сегодня Водолеям любовное свидание сулит много хорошего, но взамен требует от них повышенной эмоциональной или материальной отдачи. Это не тот момент, когда стоит экономить на подарках и имидже: куда бы вы ни отправились вместе с партнером, готовьтесь соответствовать его вкусам и принятому этикету.
Рыбы
Сегодня Рыбам романтические отношения могут дать меньше того, на что они рассчитывали, но при этом потребовать от них больше, чем они предполагали. Часто дело будет касаться мелочей, без которых свидание не состоится или будет заведомо неудовлетворительным. Не лучший момент для первой встречи.