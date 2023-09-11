Держимся подальше от рутины — гороскоп на 12 сентября

11 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве поддерживает потребность в любви, творчестве или празднике, а также подпитывает невыполнимые капризы, случайные чувства и сомнительные прихоти.

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Гороскоп на сегодня говорит, что тяга, возникшая или усилившаяся в эти сутки, может оказаться ложной или вредной, что особенно стоит учитывать при воспитании детей. Не стоит торопиться с выводами насчет внезапной влюбленности или вдруг осенившей креативной идеи. Но все же стоит найти выход для искры творчества. Это подходящий день для отдыха и свободных занятий, можно продолжить вчерашнее развлечение или эксперимент. Рутиной и важными делами лучше не заниматься. Овен Сегодня Овны могут провести день очень приятно, оставаясь на волне вчерашних впечатлений. Можно посвятить дополнительное время развитию романа или творческого проекта, отдыху или своему любимому хобби. У родителей будет возможность подольше пообщаться с детьми в гармоничной обстановке. Осуществлять конкретные планы и капризы лучше утром. Не стоит бояться сюрприза, он не помешает исполнению желания. Телец Сегодня Тельцы остаются на своем «поле для творчества», но их идеи в течение дня могут начать иссякать или повторяться. Кроме того, многие Тельцы начнут ощущать утомление, вызванное переизбытком впечатлений. Часто причиной такого состояния будет слишком щедрое вложение энергии и ресурсов, например, в свидание, в творческий проект, в дом, в прием гостей или в нужды детей. Вечером стоит отдохнуть. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют не спешить с возвращением к привычной повседневной рутине. У большинства представителей знака будет возможность продлить удовольствие, например, задержаться в гостях или подольше побыть в красивой комфортной обстановке. на этот день лучше не строить точные подробные планы: велика вероятность неожиданного поворота событий, который расставит акценты иначе. Рак Сегодня Ракам звезды советуют отказаться от планового рутинного шоппинга, но оставаться готовыми к неожиданным приобретениям и расходам: и те, и другие вполне возможны, особенно в первой половине этого дня. Еще одним сюрпризом этих суток может стать внезапное открытие, связанное со вчерашними покупками или находками: не исключено, что они предстанут с новой (и не обязательно неприятной) стороны. Лев Сегодня Львы вплоть до ночи останутся под влиянием своих вкусов, привычек, чувств или капризов. Возможна неудовлетворенность из-за больших ожиданий или слишком оригинальных запросов, а также одержимость фантастичным желанием, которое не может исполниться. Не исключен и другой вариант, когда получено (или потрачено) слишком много и возник переизбыток — вещей, внимания, возможностей или ярких эмоций. Дева Сегодня Девы не в той ситуации, чтобы высказывать свое серьезное личное мнение и говорить о чем-то важном для себя. Лучше отложить ответственные переговоры, работу с документами, кодами и текстами, повременить с профессиональным консультированием и значимой личной просьбой, отказаться от начинаний и планирования. День подходит для отдыха, легкого творчества или продолжения вчерашних развлечений. Весы Сегодня у Весов есть возможность вести свободный образ жизни и заниматься тем, чем хочется, например, творить, отдыхать, играть с детьми, общаться с друзьями или отдыхать в приятной для себя обстановке. Стоит помнить, что этот день может немного исказить перспективу (чаще всего приукрасить ее). Не стоит увлекаться построением точных планов, давать обещания и всецело верить чужим щедрым порывам. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют быть начеку, так как день может поманить их приятной, но ложной целью. В зависимости от ситуации, он может принести им финансовые, творческие или любовные соблазны. Возможно искушение завести роман ради выгоды или купить желаемые блага. Стоит учесть, что легкий путь такого рода может принести серьезные проблемы в близком будущем или в отсроченной перспективе. Стрелец Сегодня Стрельцам круто: день не дает угаснуть в их сердцах огню любви, творчества или веры, помогает не растерять искру вдохновения. Поддерживать их душевные силы может особая эксклюзивная мечта, на исполнение которой нельзя рассчитывать прямо сейчас, но которая вполне может сбыться через несколько лет. По возможности, стоит найти этой искре применение, например, посвятить день любви или творческому хобби. Козерог Сегодня Козерогов звезды предупреждают о приятных, но коварных искушениях, которые могут подстерегать их сразу в нескольких сферах. Наиболее вероятны они в личной жизни, в финансовой области, в творческих проектах и в делах, связанных с детьми. не исключены подводные камни в дружеских отношениях. Любые важные решения в этот день рекомендуется отложить по принципу «утро вечера мудренее». Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют относиться критичнее к чужому обаянию и к тем привлекательным декорациям, в которых разворачивается спектакль приятных событий. Возможно, что-то из продемонстрированного будет игрой, обольщением или красивым, но ложным фасадом, за которым скрывается неприглядная правда. Не стоит всецело верить своим и чужим чувствам, спешить с заключением союзов и договоренностей. Рыбы Сегодня Рыбы могут увлеченно заниматься каким-то видом творчества, особенно отделкой деталей. Не исключена зацикленность на одном нюансе, который кажется привлекательным и важным. День хорош для погружения в мелочи, но не стоит забывать, что они могут забрать на себя все внимание, исказить общую картину и отвлечь взгляд от главного. Возможно, лучше подождать объективного суждения со стороны.