Контролируем все вокруг — гороскоп на 13 сентября

27-28 лунные сутки. Сегодня хорошо работать с документами, проводить совещания и подводить промежуточные итоги.

Гороскоп на сегодня говорит, что соединение Луны и Меркурия в знаке Девы обеспечит необходимую общительность и дотошность. Стоит учитывать неопределенность момента: остаются препятствия, возможны задержки, отсрочки, отказы, ошибки, заминки в поездках и поисках, сложности с идеальным взаимопониманием. Не исключено, что часть документов отправится на переделку, придется продолжать исследования и консультации, проверять данные, корректировать договор или инструкцию, уточнять диагноз. Важно понять, где пора поставить точку, а где запятую.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют переключить свое внимание на повседневные нужды, связанные со здоровьем, работой, ведением хозяйства или получением услуг. Можно посвятить этот день уборке, совещаниям с коллегами или заказчиками, контактам с сервисами, уборке в помещениях или наведению порядка в архивах. Важно не пропускать скрытые погрешности, например, ошибки в текстах, документах или рецептах.

Телец

Сегодня к Тельцам вернется их природный реализм. Они начнут спокойнее относиться к творческим и романтическим сторонам своей жизни и уделять больше внимания ее практическим граням. Их новаторский дух обретет разумные пределы. День хорош для размышлений, общения, работы с текстом, проверки усвоения учебного материала. В ходе разговоров или раздумий могут всплыть интригующие пропущенные детали.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется вернуться к своим насущным делам. Возможно, на первое место выйдет жилье или быт. могут стать актуальными темы, связанные с профессиональными или другими обязанностями, с личным статусом или документами. Может стать необходимостью визит в учреждение. Удачный момент для совещания, посвященного ключевому краеугольному вопросу, планированию или подведению итогов.

Рак

Сегодня Ракам круто: обстановка вокруг очень информативна и часто приглашает их к общению. Контакты этого дня полезны, а новости благоприятны. Может прийти подтверждение хороших тенденций или известие от друзей. Неполная ясность оставит простор для фантазий. Даже необщительным Ракам в эти сутки стоит поддержать разговор с попутчиками, коллегами или соседями. Удачный день для коротких поездок и учебы.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют обратить внимание на свои материальные дела. Это подходящий момент для проверки финансовой документации и приведения ее в порядок. Не стоит откладывать приобретение полезных мелочей, необходимых для ведения дел, хозяйства или поддержки здоровья. В течение дня могут прийти известия, может потребоваться переписка, проверка расчетов или подведение промежуточных итогов.

Дева

Сегодня у Дев на первом месте собственные интересы, но им придется оглядываться на обстановку, считаться с чужим мнением или внешними ограничениями. Многим Девам, решившим высказаться, вступить в диалог, назначить встречу или подать документы, придется столкнуться с отсрочкой, отказом, проверкой или критикой. Любая беседа может оставить ощущение незавершенности, часто по объективной причине.

Весы

Сегодня Весов вынудят сменить направление внимания или образ действий. Не исключено, что вместо развлечений, отдыха или творчества на первое место выйдут заботы о быте и здоровье, а интересы, связанные с будущим, уступят место текущим хлопотам. Возможно, придется на время покинуть приятное общество и уйти в тень, подробнее изучить какой-то текст, документ, рецепт или инструкцию.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что им стоит быть общительнее и любознательнее. Этот день может поставить акцент на туманных деталях будущего, которые следует прояснить хотя бы частично. Не стоит откладывать общение с коллегами, единомышленниками, работниками сервисов, специалистами нужного профиля. Может быть ценным коллективное мнение или консультация, полученная у отдельного человека.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит поставить на первое место служебное общение или контакты с нужными людьми, а также ведение необходимой документации: без этого будет трудно выполнить долг, поправить здоровье, найти работу или поддержку, подтвердить свой статус. Совещания и консультации этого дня помогут прояснить ключевые детали долгосрочных планов. Желательно соблюдать правила, инструкции, субординацию.

Козерог

Сегодня для Козерогов это информативный и удачный день. Их могут ждать добрые вести из-за рубежа, от нужных людей или из официальных инстанций. Можно рассчитывать на успехи в учебе, укреплении полезных связей, расширении кругозора, изучении иностранного языка. Неполная ясность оставит место для дальнейших исследований. Особый вес может получить мнение значимой персоны, например, наставника или врача.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит удвоить внимание к деталям. Пора суммировать результаты проверок и исследований, подвести промежуточный итог в лечении или ремонте. Не стоит рассчитывать на полный порядок и ясность, но лучше навести их там, где это возможно. Самое время минимизировать домыслы, устранить погрешности, проверить систему защит и контроля. Может пригодиться подсказка от знающего человека.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что это хороший день для консультаций со специалистами, а также для общения с друзьями, имеющими авторитет в нужной сфере: велика вероятность получить полезный совет, подсказку или моральную поддержку. Не исключено, что за это придется чем-то заплатить, например, смириться с критикой или сомнением в своем профессионализме. В любом диалоге важно выслушать собеседника.