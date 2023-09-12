Партнер скажет важные слова — любовный гороскоп на 13 сентября

Сегодня нам стоит слушать вторую половинку внимательнее.

Наш гороскоп подскажет, как вести себя со второй половинкой в этот день.

Овен

Сегодня Овнам придется делить свое внимание между романтическими планами и насущными мелкими делами. Не исключено, что вторые возьмут верх, превратив их из романтиков в прагматиков. В цепочке приятных встреч или череде интенсивных контактов рекомендуется сделать небольшой перерыв.

Телец

Сегодня Тельцам день добавит психологической устойчивости и сделает рассудительнее. Свой роман они увидят в более реалистичном свете. Речи любимого человека их успокоят, но не исключено, что у них останутся вопросы насчет будущего. Стоит помнить, что его не всегда можно узнать в деталях.

Близнецы

Сегодня Близнецам будет проще поддерживать контакт с любимым человеком, если он посвящен в их проблемы и цели, разделяет их образ жизни. В противном случае может оказаться, что времени для романтической встречи катастрофически не хватает или она попросту неуместна в сложившихся обстоятельствах.

Рак

Сегодня Ракам обстановка помогает поддерживать связь с любимым человеком, но не всегда позволяет перейти на личные темы, на игривый или романтический тон. Не исключено, что вместо любовного воркования паре придется обсуждать последние новости или вникать в детали каких-то житейских проблем.

Лев

Сегодня Львам звезды предлагают отвлечься от эмоций любви и найти время для повседневной рутины. Львы, упорно ищущие романтики и новых необычайных ощущений, могут столкнуться с препятствием или разочарованием. Возможно, свидание отменится или общение с пассией окажется не очень комфортным.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с эмоциональной холодностью своего партнера, его молчанием или отсутствием, недоверием или отчуждением. Звезды намекают, что растопить лед - задача нелегкая и пока поддается решению лишь отчасти. Часть вопросов повиснет в воздухе и останется открытой.

Весы

Сегодня Весам не удастся сохранить романтичный настрой и продолжить приятное общение с любимым человеком. Многим представителям знака придется выйти из любовной игры не по собственному желанию, а в связи с обстоятельствами. Звезды рекомендуют взять в активной личной жизни перерыв на пару дней.

Скорпион

Сегодня Скорпионам любовные эмоции не мешают мыслить здраво и отделять зерна от плевел. Найти истину в лабиринте загадок им помогут проницательность и дотошность. Если они не могут в деталях предвидеть будущее и получить все ответы, то сумеют правильно поставить вопросы — и это уже будет прогресс.

Стрелец

Сегодня Стрельцам диктуют образ жизни и круг контактов некие важные обстоятельства, игнорировать которые им крайне нежелательно. Именно по этой причине, а не из-за остывших чувств и желания разорвать сложившиеся отношения, любовь и романтика могут оказаться отодвинуты для них на второй план.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что их сильной стороной будет рациональное мышление. Именно оно поможет им осознать положение дел, дать правильную оценку чужому поведению и собственным чувствам. Подходящий день для разговора, в котором вы хотите задавать тон или рассчитываете что-то узнать.

Водолей

Сегодня Водолеи и их любимые могут оказаться чуть более придирчивыми друг к другу, чем обычно. Звезды советуют относиться к таким моментам проще, иначе обоим легко оказаться во власти ложных подозрений и ненужных сомнений. Если отношения только начинаются, лучше взять в них небольшой перерыв.

Рыбы