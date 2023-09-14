Составляем четкий план действий — финансовый гороскоп на 15 сентября

Сегодня нам стоит двигаться исключительно по ранее составленному плану.

Наш гороскоп расскажет, как провести этот день, чтобы он повлиял на карьеру позитивно.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться благоприятный день для решения вопросов, связанных с творчеством и деловым партнерским сотрудничеством. Звезды ждут от вас не инициативы, а внимательного отношения к пожеланиям клиентов. Ориентируйтесь больше на те импульсы и сигналы, которые будут поступать к вам извне. Могут вырасти доходы работников сферы услуг.

Телец

Сегодня Тельцы смогут снять любые напряжения в отношениях с коллегами по трудовому коллективу. Если с кем-то у вас были натянутые отношения, то самое время первыми предпринять шаги к примирению. Благодаря гармонии в отношениях с коллегами и подчиненными вы сможете успешно выполнить запланированные дела. Используйте этот день для совершенствования в использовании технических средств и инструментов.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют использовать день для укрепления и развития деловых связей. Обращайте внимание на людей, появляющихся в поле вашего зрения с определенной информацией или предложениями по сотрудничеству. Та информация, которая поступит сегодня, принесет вам много пользы в дальнейшем. Ускоряется товарно-денежный оборот. У торговцев может вырасти спрос на товары.

Рак

Сегодня Раки , работающие по найму или индивидуально, смогут увеличить производительность труда за счет более высокого уровня профессионального мастерства и использования технических приспособлений. Очень важно правильно распределить рабочее время и не терять ни минуты. В этом случае вы сможете сделать гораздо больше, чем обычно. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Лев

Сегодня у Львов день может пройти на оптимистической волне. Уверенность в себе и своих силах станет немаловажным положительным фактором для успеха в делах. Наиболее преуспеют те, кто привык действовать самостоятельно и напористо. Проявляйте инициативу в отстаивании своих экономических интересов. Ускоряется обмен информации и товарно-денежный оборот. Успешно проходят поездки, консультации.

Дева

Сегодня для Дев день может открыть новые перспективы. Это прекрасное время для индивидуальной творческой деятельности, а также для дополнительной подработки на выполнении частных заказов. Можно обращаться к работодателю с просьбами о выплате компенсации на лечение или на питание в рабочее время. Тихая незаметная работа позволит вам сосредоточиться.

Весы

Сегодня у Весов в этот день может быть много крутых идей. Интересно отметить, что некоторые из этих идей вы в состоянии довести до результата только при сотрудничестве с единомышленниками. Могут усилиться ваши интеллектуальные способности, благодаря чему вы сможете легко и быстро проанализировать большие объемы информации и принять верные решения.

Скорпион

Сегодня Скорпионы , занимающие руководящие должности, смогут успешно реализовать свои планы и решать организационные вопросы. Умственный труд будет хорошо оплачиваться. Благодаря хорошим отношениям с начальством вы можете получить выгодную работу. Бизнесменам рекомендуется поддерживать контакты с представителями госструктур — можно участвовать в тендерах на получение госзаказа.

Стрелец

Сегодня Стрельцам , имеющим свой бизнес, звезды советуют активнее проявлять инициативу в тех делах, которые связаны с раскруткой бизнеса, расширением географии и ассортимента предлагаемых услуг. Много полезного вам придет через контакты с людьми из других регионов и стран. Ваши долгосрочные цели и задачи во многом реализуются. Используйте этот день для обмена опытом и повышения уровня квалификации.

Козерог

Сегодня у Козерогов , занимающих руководящие должности, прекрасное время для проведения управленческих реформ. Любые перемены, которые вы заранее продумали и станете реализовывать на практике, могут пройти безболезненно и дать быстрый положительный результат в виде роста эффективности. Хорошо заниматься оптимизацией бюджетных расходов и внедрением технических новшеств.

Водолей

Сегодня у Водолеев может активизироваться обмен мнениями с деловыми партнерами. Если ваш бизнес плотно завязан на деловое партнерство, то обязательно посоветуйтесь с партнерами, прежде чем что-то предпринимать. Можно вести переговоры и ставить свои подписи под юридически обязывающими договорами. Обязательно прислушивайтесь к пожеланиям клиентов. Хорошее время для рекламных акций.

Рыбы