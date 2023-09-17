Ищем новые возможности — гороскоп на 18 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что может возрасти интерес к системам слежения и защиты, архивным и секретным данным, вопросам медицинского и другого страхования, базовому жизнеобеспечению. Возможны извещения из инстанций, закрытые совещания. Это подходящий день для углубленных исследований и размышлений, для систематизации данных. Стоит взять время на подготовку, если требуется визит в учреждение: не будет лишним вначале проверить расчеты, собрать документы или получить консультацию.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют стать осмотрительнее, чаще прислушиваться к своей интуиции и включать инстинкт самосохранения: от этого может зависеть не только ход собственных дел, но и благополучие партнерского проекта. Если имеются те или иные опасения насчет других людей, самое время детально их проверить. Не будет лишней проверка систем безопасности, особенно правовой и финансовой.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не уходить от предложенной беседы: несмотря на повышенную эмоциональность и неполную откровенность со стороны собеседника, она будет познавательной и конструктивной. Хорошо обсуждать условия доверия, оргвопросы и детали, связанные с планами на будущее. Это подходящий момент для профессиональных консультаций, приватных совещаний, визитов в закрытые учреждения.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют перейти в режим повседневной рутины. На первое место лучше поставить работу, здоровье, безопасность или поиск жизненно важных услуг. Успеху помогут проницательность и кропотливость. День подходит для работы с документами, особенно архивными и секретными. Может потребоваться совещание или визит в учреждение. Критичные детали лучше обсуждать за закрытыми дверями.
Рак
Сегодня для Раков этот день окажется продуктивным, если они будут повиноваться своей интуиции, а также следовать своим духовным идеалам и профессиональным принципам. Обстоятельства этих суток располагают к уединенным размышлениям и исследованиям, помогают углубленной работе с документами и текстами, позволяют заново систематизировать полученную в последнее время информацию и сделать из нее верные выводы.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют обратить внимание на свои жилищные обстоятельства, прошлое и долги перед близкими, а также на любой «пассив». Не стоит избегать неприятного разговора: он поможет уточнить планы, установить контроль, снять страхи и предубеждения. Хорошо обсуждать темы, связанные с наследством, ипотекой, старым ветхим жильем, границами владений и безопасностью. Важно вникать в детали.
Дева
Сегодня у Дев активизируется мышление, добавляется к их природному рационализму серьезность и проницательность. Они будут без труда анализировать и систематизировать информацию. Многие Девы будут отличными исследователями, от них не ускользнут ни явные, ни скрытые детали. День подходит для для приватных совещаний и работы с документами. Возможно, придется посетить закрытые или заброшенные места.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют сделать перерыв в активных действиях. День снижает энтузиазм и маневренность, зато может усилить зависимость от материальных или психологических факторов, заставить включить подозрительность или здравый смысл. Удачный момент для того, чтобы привести в порядок финансы, хозяйство и сопутствующие документы, проверить список покупок и поискать, на чем можно сэкономить.
Скорпион
Сегодня Скорпионы чувствительны, но способны держать свои чувства и нужды под контролем. День может склонить их к скрытности или аскетизму, но не сделает молчаливыми отшельниками. Они будут обсуждать интересные им вопросы, окажутся хорошими психологами и консультантами. Темой этого дня может стать приватное совещание, интенсивная переписка, глубокое исследование или размышление, тайная поездка.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют выбирать уединение, но не отрываться от мира. Круг общения желательно сузить до разумных пределов, необходимых для ведения дел. День подходит для тайных бесед, для удаленной (или уединенной кабинетной) работы с документами, кодами или текстами. Хорошо изучать архивы, вести исследования, погружаться в воспоминания. Лучше пользоваться защищенными каналами связи.
Козерог
Сегодня Козероги не оптимисты, но смотрят в будущее спокойно — возможно, потому, что оно кажется им предсказуемым. Их главной проблемой может стать не отсутствие верного плана, толковой информации и хорошего шанса, а унылый настрой. Звезды советуют им руководствоваться прежним опытом предоления проблем и верить в хорошее. Ценные качества этого дня — проницательность и терпение.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды напоминают о необходимости быть осмотрительнее: контролировать свои эмоции, финансы и здоровье, не раскрывать дальнейшие цели, не спешить с ответственными решениями. Шаг, который кажется верным с позиций прошлого, может стать опасным для будущего. Лучше ограничиться исследованиями, приватными совещаниями, черновыми планами, систематизацией наблюдений и полученных данных.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут получить ожидаемые новости из-за рубежа, которые нередко будут лишь подтверждением их предвидений и расчетов. Возможны извещения из международных инстанций, сообщения от зарубежных друзей или партнеров. Подходящий момент для переписки с коллегами из других городов и стран, а также для согласования договоров и других совместных документов. Возможен интерес к удаленной работе.