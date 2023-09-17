Ищем новые возможности — гороскоп на 18 сентября

17 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна, вступившая в знак Скорпиона, располагает к повышенной чувствительности, а также к скрытности, проницательности и настороженности.

Фото: rambler