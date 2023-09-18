Эмоции будут вырываться наружу — гороскоп на 19 сентября

18 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня аспектные связи Луны в Скорпионе располагают к избыточности во многих сферах.

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Гороскоп на сегодня говорит, что день может пробуждать тягу к лени, роскоши и чувственности, к необычным дорогостоящим капризам, экзотическим экспериментам и неожиданным тратам. Не исключена тяга к развлечениям за чужой счет или за счет общего бюджета (партнерского, супружеского). Может возрасти интерес к взятию кредитов, подаркам, сверхдоходам, творческим гонорарам, редкостям, распродажам винтажных изделий. может иметь место любвеобильность и расточительность ради любви, интенсивная эротическая фантазия, неразборчивость в чувствах. Овен Сегодня Овнам стоит обращать внимание на те ресурсы, которыми они активно обмениваются с другими людьми, будь то материальные ценности или эмоциональная «валюта». Могут оказаться важными совместные прибыли, общие вещи или деньги, творческие гонорары. Возможен рост расходов на налоги, подарки, взносы, развлечения или погашение долгов. Могут стать интенсивнее переживания в связи с любовью и сексом. Телец Сегодня Тельцы заинтересованы в эмоциональной обратной связи от важной для них аудитории, в наличии публики или поклонников. Многие Тельцы будут нуждаться в тех, кому могут оказать покровительство, в чей адрес могут продемонстрировать широту души. Возможен мощный всплеск эмоций в любви или браке. Союз, заключенный в этот день, потребует большой самоотдачи и в дальнейшем может преподнести сюрприз. Близнецы Сегодня Близнецам претит повседневная рутина и они ждут за нее компенсации: наград, бонусов или льгот. Не всегда будет в приоритете упорный труд: не исключено, что возобладают лень и жажда удовольствий. Может быть нарушена дисциплина, превышена планка расходов или забыта лечебная диета. Стимулом к продуктивной работе будет рост доходов, оплата удовольствий, творческий успех или запрос на любовь. Рак Сегодня Ракам звезды дарят виды на удачу и намекают, что для настоящего успеха им не стоит скупиться: вложения оправдаются, хотя, возможно, не сразу. День подпитывает чувственность и побуждает не жалеть ничего ради любви, а также подогревает надежду заработать за счет таланта, выигрыша или инвестиции в большой коллективный проект. Родителям-Ракам он может напомнить о будущем благосостоянии детей. Лев Сегодня Львам не стоит рассчитывать на полную душевную гармонию и на исполнение всех своих прихотей в полном объеме. Возможно, придется учитывать домашние нужды и потребности семьи, считаться с привычками друзей, гостей или хозяев. День располагает к избыточным тратам и может склонить к вычурным приобретениям, а также подтолкнуть к другим излишествам, например, любвеобильности или перееданию. Дева Сегодня Девам стоит помнить, что этот день искушает излишествами. Это могут быть яркие ощущения, лишние траты, отступления от личного стандарта или обязательного плана. Возможно искушение роскошью, романтикой или экзотикой, той или иной новинкой. Легко выйти за рамки только что заключенных договоренностей. Особенно велика вероятность столкнуться с подобной ситуацией в дороге, в гостях или за рубежом. Весы Сегодня Весы не прочь поддаться соблазну, стать более чувственными или расточительными. Если вчера они пытались быть сдержанными или экономными, эти намерения будут забыты. Возможно, им потребуются дополнительные средства на какие-то оригинальные прихоти, на отдых, личную жизнь, развлечения, творчество, на подарки любимым или детям. Одним из решений задачи может стать кредит или дружеский займ. Скорпион Сегодня Скорпионов день делает более щедрыми на эмоции или расходы, может побудить их завысить свои личные потребности и выйти за рамки необходимого. Часть красивых жестов или дорогих покупок сегодня может делаться напоказ. Целью и стимулом может оказаться любовь, творческий успех, престиж, тяга к прекрасному, желание угодить нужным людям, продемонстрировать свои дружеские или родительские чувства. Стрелец Сегодня Стрельцов может манить тайный соблазн, например, любовный или денежный. Возможно, захочется потакать своим старым желаниям. Звезды советуют не делать в этот день важных шагов: они могут быть лишены здравого смысла и обернуться бременем вместо счастливой находки. Решение, которое кажется легким и приятным, позже может выйти из-под контроля и усилить вашу зависимость от обстоятельств. Козерог Сегодня Козерогам стоит опасаться завышенных надежд, прежде всего в делах материальных. Перспектива остается благоприятной, но осторожность и умеренность не помешают, в том числе в денежных расходах. Не стоит тратить деньги сейчас в расчете на баснословные будущие прибыли, превышать установленные платежные лимиты. Если речь о кредите или о дружеском займе, лучше задать ему разумные границы. Водолей Сегодня Водолеям стоит остерегаться искушений, связанных с завышением надежд. То, что кажется счастливым шансом, вскоре может стать приятной, но тяжелой ношей. Деньги, любовь, слава, карьерный рост, дорогое жилье могут в будущем сопровождаться дополнительными побочными эффектами, например, толпой случайных людей в вашем доме. Если вы к этому не готовы, лучше не принимать слишком щедрые дары. Рыбы Сегодня Рыб выручит их природная проницательность, а также наличие правильных духовных ориентиров. Благодаря этим качествам большинство представителей знака не поддастся на посулы и соблазны, даже если они поданы в красивой упаковке. Если то или иное искушение (особенно идущее издалека) покажется слишком сильным, доверьтесь собственному чутью: скорее всего, оно вас не подведет.