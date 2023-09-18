Даем волю своим эротическим фантазиям — любовный гороскоп на 19 сентября

Наш гороскоп подскажет, как вести себя в любви сегодня, чтобы быть еще ближе к партнеру.
Овен
Сегодня Овны ищут в любви переживаний «на грани» и готовы платить за них дорого в материальном или эмоциональном смысле. Без сильных эмоций свидание может показаться им пресным. В любовной игре не исключена доля психологических манипуляций. Источником ярких ощущений может стать интимная жизнь.
Телец
Сегодня Тельцы отзываются на любой контакт со стороны любимого человека и готовы дать ему даже больше, чем он ожидает. Свою экспансивность они будут считать естественной. Партнер будет не только охотно принимать их внимание, но и иногда провоцировать их на душевную или материальную щедрость.
Близнецы
Сегодня Близнецы готовы на многое, если появилась надежда на необычное многообещающее свидание. Они приложат все усилия, чтобы превратить его в праздник, даже если для этого им придется потратить весь свой душевный и материальный ресурс. Есть предпосылки для вспышки любовных эмоций на работе.
Рак
Сегодня для Раков любовный успех сродни игре в рулетку и надежды получить приз у них достаточно высоки. Однако им не удастся обрести свое счастье даром: скорее всего, потребуется нестандартный ход или дополнительная отдача. Возможно, придется потратиться на эксклюзивный подарок или знак внимания.
Лев
Сегодня Львам нелегко управлять своей зашкаливающей эмоциональностью и чувственностью. Дав волю эмоциям, они могут утратить меру. Многие Львы не заметят скромных, стандартных и сдержанных знаков внимания в свой адрес, будут больше ценить яркие щедрые жесты, шикарные дары или крупные жертвы.
Дева
Сегодня у Дев природный здравый смысл может дать сбой, если в игру вступают красота, роскошь, престиж или чувственность. Если появится возможность провести время вместе с пассией, многие Девы перестанут считать деньги и будут готовы отправиться на край света, бросив все свои дела и забыв все планы.
Весы
Сегодня Весам трудно устоять против любовного искушения и чувственного импульса. Многие Весы под влиянием владеющих ими страстей станут неумеренно щедрыми. Если им придет на ум идея устроить необычное свидание или сделать партнеру эффектный подарок, они не остановятся ни перед какими расходами.
Скорпион
Сегодня Скорпионы легко отказываются от эмоциональной «диеты» в пользу эмоционального «пиршества». Для этого нужно совсем немного: достаточно появления любимого человека на горизонте или мысли о нем. Свидание будет ярким, но может содержать в себе долю экзамена, сравнения, проверки.
Стрелец
Сегодня Стрельцы способны перейти от упаднических или разумно-сдержанных настроений к мысли о том, что все возможно. Идя на поводу у своих скрытых страстей, стоит знать меру: романтическая история, начатая или возобновленная сегодня, может создать проблемы в долгосрочной перспективе.
Козерог
Сегодня у Козерогов аскетизм или пессимизм может смениться другим настроением. Не исключено, что представители этого знака окажутся во власти безудержных фантазий и начнут повышать ставки в своей волнующей любовной игре, предвкушая успех. Счастье вполне возможно, но может достаться дорого.
Водолей
Сегодня Водолеи могут оказаться в ситуации любовного соблазна, устоять против которого им будет непросто. Не у всех представителей этого знака сработает психологическое «противоядие» против магической привлекательности партнера. Новые отношения, завязанные в этот день - шаг в омут роковой любви.
Рыбы
Сегодня у Рыб любовные переживания глубоки и сильны, иногда неожиданны. Некоторые Рыбы будут находить своеобразное удовольствие в негативных эмоциях. У многих Рыб разыграется воображение, особенно в разлуке с партнером. Это вполне подходящий день для того, чтобы дать волю своим эротическим фантазиям.