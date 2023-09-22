Не рубим сплеча — любовный гороскоп на 23 сентября

Наш гороскоп расскажет, о предстоящих событиях и возможных тенденциях в таких сферах, как карьера, любовь, здоровье и финансы.
Овен
Сегодня Овнам непросто: день способен лишить их душевного равновесия. Возможно, им придется разрываться между личной жизнью и какими-то насущными делами. Раздражительность и суета чреваты ссорой. Чтобы не нанести ущерб гармонии отношений из-за деловых или житейских проблем, важно быть дипломатичнее.
Телец
Сегодня у Тельцов сильные стороны в личных отношениях — красноречие и эрудиция. Они могут надеяться на общее удачное стечение обстоятельств, благодаря которому их чувства не будут попраны, а слова будут услышаны. Однако между влюбленными не исключены мелкие ссоры и двойственные ситуации.
Близнецы
Сегодня Близнецам день способен добавить прагматизма, лишить их очаровательного легкомыслия, сделать в общении чуть подозрительнее или придирчивее. В отношениях возможны неоднозначные ситуации и сомнительные игры, порождающие неприятные ассоциации с прошлым. Важно проговаривать подозрения.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют больше разговаривать с любимым человеком, укрепляя таким образом общность взглядов и планов на будущее. Связующие нити такого рода станут очень ценными, если что-то начнет мешать стабильности и гармонии, создавать двойственные ситуации и вбивать клин между влюбленными.
Лев
Сегодня Львы только выиграют, если любовь уйдет для них на второй план. Многим Львам будет трудно следовать в отношениях собственным идеалам, гармонично выглядеть, в полной мере блистать своей красотой и талантами. Не исключены недомогания или ситуации занятости, внешние помехи, мелкие ссоры.
Дева
Сегодня Девам не изменит любовная удача, если они будут опираться на прежний опыт в делах сердечных, а также следовать своим идеалам и убеждениям. Их личные отношения станут менее гармоничными и устойчивыми, если они позволят лишить себя равновесия и втянуть в сомнительную рискованную игру.
Весы
Сегодня Весы ощущают новый азарт в любовных отношениях, начинают претендовать в них на лидерство или на более яркую роль. Поскольку партнер вряд ли готов уступить свои позиции, общение может начать напоминать перетягивание каната. Важно не перейти черту, за которой игра грозит перейти в борьбу.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не отмалчиваться в ответ на неприемлемую для себя ситуацию и не бояться изложить любимому человеку свою точкую зрения на происходящее: их слова будут если не поняты, то хотя бы услышаны. Порыву страстей сегодня лучше не поддаваться, эффект может огорчить.
Стрелец
Сегодня Стрельцов вынуждают мыслить прагматичнее. Не исключено, что любовь и романтика окажутся вне сферы их интересов. Попытка совместить текущие заботы и личную жизнь в большинстве случаев будет неудачной. Звезды советуют не искать компромиссов и просто отложить свидание.
Козерог
Сегодня Козероги сами формируют ход любовной истории своим действием, словом и настроем. В их силах и поддержать гармонию в своих личных отношениях, и основательно подорвать ее. Сберечь взаимопонимание помогут великодушие, терпимость и дружелюбие, а подпортить могут категоричность и агрессивность.
Водолей
Сегодня у Водолеев отношения с любимым человеком могут оказаться недостаточно близкими и теплыми. Велика вероятность расхождения интересов или временной разлуки в связи с внешними обстоятельствами. Этот день мешает веселиться, может сформировать излишне серьезный или конфликтный настрой.
Рыбы
Сегодня Рыбам лучше не делать в любовных отношениях «резких движений» и не рубить сплеча. Если так поступает партнер, не стоит подхватывать его порыв. И ссора, и попытка примирения в эти сутки может принести много проблем. Это день дружелюбного общения, но лучше избегать совместных приключений.