Не рубим сплеча — любовный гороскоп на 23 сентября

22 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня не стоит заканчивать отношения резко и бесповоротно. Лучше еще раз поговорить.

Фото: Кадр из фильма "Братья"