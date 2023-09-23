Сгоряча рискуем сделать непоправимое — любовный гороскоп на 24 сентября

Сегодня стоит контролировать свои эмоции, иначе наломаем дров.

Фото: Кадр из фильма "Это развод"

Наш гороскоп предостережет от потенциальных трудностей и укажет на возможности для роста и развития.

Овен

Сегодня Овнам стоит помнить, что события этого дня чаще подчеркивают проблемные стороны их личных отношений, а не гармоничные. Порой корни проблем будут уходить в прошлое. Может вновь вступить в силу односторонняя или взаимная ревность, злопамятность, недоверчивость. Сегодня не стоит «выяснять отношения».

Телец

Сегодня у Тельцов настроение не в последнюю очередь зависит от поведения партнера, а также той ситуации, в которой они оказались. Если они вовлечены в сомнительную игру, где им отведена двойственная роль, то могут испытывать скрытый дискомфорт. Гармония вероятнее в парах зрелого возраста.

Близнецы

Сегодня Близнецов день провоцирует на поиски в своем романе той или иной негативной подоплеки. Подозрения могут быть связаны с интимной стороной, с прежними романами или параллельными увлечениями. Это не самый подходящий момент для приятного веселого свидания и еще менее удачный для начала отношений.

Рак

Сегодня Раки находятся в психологической или сексуальной зависимости от партнера, особенно бывшего. Загипнотизированные им, они могут повести себя деструктивно. Взаимная тяга может соседствовать с ревностью и попыткой магических влияний, например, с целью мести, приворота или рассорки.

Лев

Сегодня Львам роковое стечение обстоятельств мешает наслаждаться любовной гармонией и быть романтиками. Подпортить им общение с любимым человеком может всего одна, но крайне нервирующая и коварная мелочь. От свидания лучше отказаться, так как оно вряд ли принесет ожидаемые положительные эмоции.

Дева

Сегодня Девы могут повторно столкнуться в своей личной жизни с коварной двойственной ситуацией и даже пройти через любовный кризис. Все закончится хорошо, но пережитые сложные эмоции могут оживить в памяти прежние неудачи и усилить пессимизм. Не стоит искать сегодня приключений по своей воле.

Весы

Сегодня Весам непросто: между ими и их партнерами не все гладко. Возможно, в этом будут виноваты оба, но нередко первенство во взвинчивании эмоций будут удерживать сами Весы, невольно задевшие в своих отношениях давнюю болевую точку. Может вновь напомнить о себе застарелая ревность или бытовая несовместимость.

Скорпион

Сегодня Скорпионы неплохо владеют своими эмоциями и инстинктами, чем часто интригуют своих любимых. Но если их чувства задеты глубоко, они способны потерять равновесие, вспылить или обидеться. Им стоит помнить, что перепады их чувств сейчас мощно влияют на отношения и им стоит поберечь свой союз.

Стрелец

Сегодня Стрельцам день мешает полностью отдаться любви, особенно ее светлой стороне. Не тот момент, когда легко поддерживать пламя искренних чувств и верить в лучшее, несмотря ни на что. Велик риск оказаться в делах сердечных пессимистом и циником. Сегодня лучше избегать контакта с далекой пассией.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть осмотрительнее, так как они будут своего рода стихийными магами. Они способны передать партнеру мощный посыл своей чувственности или ненависти, сгоряча рискуют сделать непоправимое. Им стоит помнить, что развалить отношения в эти сутки проще, чем сохранить.

Водолей

Сегодня Водолеев с любимыми разделяют те или иные обстоятельства. Не всегда препятствия будут иметь внешний характер и выражаться в явных преградах. Не исключено, что истинная причина разлуки или разлада будет крыться в настроении. Звезды намекают, что в этот день можно взять паузу в общении.

Рыбы