Сбавляем обороты — гороскоп на 26 сентября

25 сентября 2023 Гороскопы Марианна Басс

12-13 лунные сутки. Сегодня напряженное взаимодействе Луны в Водолее и ретроградного Урана вносит в любую ситуацию элемент волнения и непредсказуемости.

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Гороскоп на сегодня говорит, что в личные и партнерские планы могут вмешиваться глобальные события и коллективные тенденции. В течение дня не исключены перепады эмоций и перемены в программе действий. Важными делами звезды советуют заниматься в первой половине дня: в это время сохраняется вчерашний энтузиазм, доступнее варианты сотрудничества и проще поддерживать баланс интересов. Чем ближе вечер, тем чаще успех будет зависеть от настроения и случая, выше риск неверно распорядиться средствами. Овен Сегодня Овнам звезды советуют активнее взаимодействовать с партнерами и единомышленниками в первой половине суток. Это лучшее время для проведения коллективных мероприятий, согласования планов, осуществления обновлений и экспериментов. С приближением вечера могут появиться признаки лени, рассеянности, усталости и разобщенности, станет сложнее координировать усилия и получать желаемые результаты. Телец Сегодня Тельцы проведут день на волне вчерашнего энтузиазма. В зависимости от ситуации и собственного выбора, они останутся идейными лидерами в своей группе или, наоборот, будут сами подпитываться от коллективных идей. Некоторые Тельцы будут одержимы капризом, могут иметь необычные вкусы и прихоти. Возможен сюрприз в делах или в личной жизни. Не лучшие сутки для глобальных начинаний с нуля. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют не бояться сюрпризов и пользоваться моментом — особенно, если жизнь предлагает освоить перспективный навык, завести новых друзей или покорить далекие многообещающие горизонты. То, что сейчас кажется чересчур экзотичным или затратным, однажды может стать привычным атрибутом жизни и источником силы. Конкретные целевые акции предпочтительнее в первой половине дня. Рак Сегодня Ракам лучше сохранить акцент на коллективных делах и интересах. В начале дня не стоит отказываться от участия в мероприятии или от возможности поддержать единомышленников, а в конце от неформальных групповых встреч. Это подходящий момент для прогрессивных обновлений, рассчитанных на будущее. Не повредят общие меры предосторожности, носящие профилактический, а не прицельный характер. Лев Сегодня Львам звезды советуют ценить дружбу и партнерство вне жестких рамок, придерживаться свободного формата общения. Не стоит строить твердых планов насчет совместной деятельности или взаимной симпатии: рано или поздно жизнь покажет, что не всякий поезд идет по заранее заданному маршруту. Не исключено, что в созданную программу вольется слишком много людей или она окажется слишком затратной. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что им не стоит откладывать свои текущие дела на поздний час. Для выполнения любой задачи, включая новую и нетрадиционную, подойдет первая половина дня. В это время выше вероятность найти нужных людей или инструменты, в неожиданный момент может прийти моральная поддержка от единомышленников или наставника. Браться за новые дела вечером — не самая лучшая идея. Весы Сегодня у Весов сохраняется поле для прогрессивного эксперимента. Что касается личной энергии, необходимой для его успешного проведения, то большинство Весов будет пребывать на пике своей творческой, эмоциональной и физической формы в первой половине дня. Именно этот период звезды советуют использовать для интенсивных работ, спортивных тренировок, предметного творчества или активной личной жизни. Скорпион Сегодня Скорпионам не стоит планировать свои личные важные дела и новые старты. Скорее всего, обстановка вплоть до ночи останется непредсказуемой и придется действовать по ситуации. Часто диктовать линию поведения и сферу интересов будут события в семье или на родине, в кругу друзей или гостей. Удача вероятнее при продолжении вчерашних дел и при условии, что энергия вложена в общее благо. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что день подразумевает свободный формат работ и общения. Не стоит заранее планировать детали маршрута, число участников или повестку собрания: скорее всего, появятся новые детали или уже известные вопросы будут освещаться в новом ракурсе. Выполнением конкретных задач, особенно связанных с расширением и модернизацией, желательно заниматься до наступления вечера. Козерог Сегодня Козерогам лучше не планировать важные дела, начинания с нуля и рутинные покупки. Обстановка вплоть до ночи может оставаться непредсказуемой, как и настроение, поэтому исход любого мероприятия будет нелегко спрогнозировать в деталях, особенно с наступлением вечера. Не исключено, что придется на ходу менять планы и предпочтения, не окажется на месте нужных людей или необходимых вещей. Водолей Сегодня Водолеи непредсказуемы для окружающих, а иногда и сами могут удивляться себе и своим капризам. На первом месте у многих Водолеев окажутся идеалы новизны, прогресса, свободы и справедливости, но понятые своеобразно. Добившись успеха или получив счастливый шанс, им ничего не стоит поступить неожиданно и нелогично, например, отдать свою долю успеха кому-то из друзей, гостей или близких. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют немного расслабиться, отложить важные начинания и позволить себе нестандартное поведение. Это день, когда не обязательно строго придерживаться расписания, в точности следовать своим принципам или своду профессиональных устоев. Негласные правила коллектива могут стать важнее формальных предписаний. Выполнив необходимые срочные дела, можно перейти в свободный режим.